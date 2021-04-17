Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để

Nhịp sống trẻ 17/04/2021 06:12

Với vẻ ngoài khoẻ khoắn có phần cá tính, phóng khoáng, hotgirl trường RMIT Bell Nguyễn dần trở nên nổi tiếng hơn với cuộc sống sang chảnh cùng body "hút mắt" khi chỉ mới 21 tuổi.

Nguyễn Thanh Ngân (biệt danh Bell Nguyễn, sinh năm 2000) đang học tại Đại học RMIT Việt Nam, ngôi trường được mệnh danh là nơi học dành cho "cậu ấm cô chiêu".

Không như những hotgirl khác, Bell Nguyễn không sở hữu "mình hạc xương mai" nhưng vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt. Với thân hình có đôi chút mũm mĩm nhưng Bell Nguyễn lại luôn dành được nhiều lời khen khi diện bikini.

Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 1
Ở tuổi 21, Bell Nguyễn sở hữu hình thể hút mắt - Ảnh: FBNV
Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 2
Trong bộ bikini độc đáo, Bell Nguyễn lấp ló chân ngực vô cùng gợi cảm - Ảnh: FBNV
Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 3
Không ít lần cô nàng "khoe thân" trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

Bell Nguyễn có nước da trắng mịn cùng vẻ ngoài nhìn hơi tròn trịa hơn trên mạng nhưng lại có vẻ đáng yêu và cuốn hút khó cưỡng. Cô nàng cũng từng bộc bạch: "Mình không xinh như ảnh trên mạng thật. Ở ngoài mình hơi tròn so với trong ảnh. Ảnh chụp có thể căn góc mặt đẹp, căn góc để "ăn gian" rồi chỉnh sáng, chỉnh màu một chút sẽ đánh lừa thị giác ngay. Nhưng mà mình không có kéo chân hay bóp eo cho ảo lòi đâu, thật đấy!".

Bell Nguyễn cũng nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ, khi trang cá nhân Facebook của cô nàng thu hút gần 20 nghìn lượt theo dõi và trên Instagram thu hút hơn 50k người follow - một con số mà nhiều hotgirl trẻ ngưỡng mộ.

Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 4
Bell Nguyễn cũng nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ, khi trang cá nhân Facebook của cô nàng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi - Ảnh: FBNV
Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 5
Hotgirl RMIT vẫn chăm chỉ khoe thân hình phổng phao trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 6
Cô nàng còn được biết đến với cuộc sống sang chảnh - Ảnh: FBNV
Hotgirl Gen Z trường RMIT cùng khoảnh khắc lộ vòng 1 lấp ló, cư dân mạng tranh nhau soi triệt để - Ảnh 7
"Chiếc" trend rất ít người có thể đu được nhưng Bell dễ dàng thực hiện - Ảnh: FBNV

Chỉ 21 tuổi, nhưng Bell theo đuổi phong cách thời trang sexy, chững chạc. Không ít lần cô nàng "thả dáng" trong bộ bikini 2 mảnh và được dân tình khen nức khen nở. Bell Nguyễn được nhiều bạn bè và nhiều fan hâm mộ đặt cho biệt danh "hotgirl RMIT".

Bên cạnh những lời khen, cô nàng Bell Nguyễn cũng không ít lần nhận những bình luận tiêu cực, gạ gẫm, khiếm nhã. Nhưng Bell cho biết cô nàng không quan tâm nhiều, đa phần sẽ để ngoài tai, nếu bình luận "vô duyên" quá thì sẽ xóa nhanh trong 1 nốt nhạc.

‘Thần vệ nữ đời thực’ lloveeely khoe body ‘căng đét’, đốt mắt các anh với vòng 3 chuẩn trend trái đào

‘Thần vệ nữ đời thực’ lloveeely khoe body ‘căng đét’, đốt mắt các anh với vòng 3 chuẩn trend trái đào

lloveeely là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, cô nàng được mệnh danh là "thần vệ nữ" khi sở hữu đường cong hông "sóng thần" khiến các fan hâm mộ khó lòng rời mắt.

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