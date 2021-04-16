Ở tuổi trăng tròn, 'thiên thần áo dài Đồng Nai' chăm hở bạo, khoe vòng 1 'trễ nãi' như chực chờ nhảy ra ngoài

Từng được mệnh danh là “Cô gái năm ấy ai cũng muốn học cùng”, Phan Thị Bảo Trân của hiện tại đã rũ bỏ bộ áo dài đồng phục, khoác lên mình những bộ cách hở bạo cực sexy.

Phan Thị Bảo Trân sinh năm 2002 đến từ Biên Hòa, Đồng Nai từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ hình thể cực đẹp khi diện trang phục áo dài truyền thống. Cô nàng từng được rất nhiều trang báo nước ngoài như Soha... đưa tin. Nổi tiếng khi chỉ mới 17 tuổi, khi đó Bảo Trân cao 1m64 với số đo ba vòng ấn tượng lần lượt là 94-62-98 cm, một hình thể được cho là phổng phao hơn hẳn các bạn bè đồng trang lứa.

Bảo Trân cao 1m64 với số đo ba vòng ấn tượng, lần lượt là 94-62-98 cm - Ảnh: FBNV Bảo Trân từng được mệnh danh là 'cô gái năm ấy ai cũng muốn học cùng' - Ảnh: FBNV Để có được hình thể này, cô nàng đã gắn bó với bộ môn yoga từ rất lâu. Theo chia sẻ của Bảo Trân, việc tập luyện yoga không phải để giảm cân mà để giúp cô nàng giữ được vóc dáng thon gọn và dẻo dai hơn. Không chỉ có hình thể đẹp, vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu với làn da trắng mịn cũng giúp cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Sự nổi tiếng đã mở ra cho Bảo Trâm nhiều cánh cửa mới, cô nàng được mời tham gia đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh...



Vì quá chuộng phong cách khoe đường cong "sóng thần" mà không ít lần cô nàng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FBNV Không ít lần trên trang cá nhân, cô nàng khoe hình thể nuột nà của mình - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cô nàng chuyển sang phong cách sexy, hở bạo - Ảnh: FBNV Ở độ tuổi trăng tròn, "thiên thần áo dài Đồng Nai" đã rũ bỏ phong cách ngây thơ trong sáng, cô nàng "thử sức" với những trang phục sexy quyến rũ. Nhờ lợi thế ngoại hình, Bảo Trân cũng gây ấn tượng trong phong cách thời trang "chững chạc" này. Cô nàng cũng không ngần ngại chia sẻ về việc thay đổi này: "Mình thích phong cách này rất lâu rồi nên mình sẽ tận dụng khi mình còn trẻ có thể mặc được nó. Đến khi đứng tuổi hơn làm sao mình có thể diện những bộ đồ sexy, cá tính như vậy được. Để sau này, mình có thể thấy bản thân đã từng có quãng thời gian đẹp đến chừng nào".

Ở tuổi 19 Bảo Trân sở hữu thân hình nhiều cô gái mơ ước - Ảnh: FBNV

Phong cách thời trang đời thường của Bảo Trân khá táo bạo với những item như áo croptop, quần hot pants, váy bodycon - Ảnh: FBNV Xem qua những hình ảnh gần đây của Bảo Trân, cư dân mạng cũng phải xuýt xoa vì quả thật vóc dáng của cô nàng ngày càng nóng bỏng và thu hút. Tuy nhiên, vì quá chuộng phong cách khoe đường cong "sóng thần" mà không ít lần cô nàng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ Cách đây 6 năm, Trần Noãn Ương đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc một lần vì hình thể săn chắc và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Hiện tại, cô nàng vẫn giữ được vị trí chắc chắn trong làng thể hình, không những thế dân tình còn xôn xao vì vẻ đẹp ngày càng mặn mà của người đẹp 9X.

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