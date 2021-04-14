Bà mẹ 3 con khoe body hút mắt, chia sẻ bí quyết sở hữu thân hình 'thắt đáy lưng ong' ở tuổi 40, chị em đua nhau học hỏi

Nhịp sống trẻ 14/04/2021 09:38

Chăm và giữ dáng là việc rất đau đầu của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đã sinh con. Tuy nhiên gần đây, cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ bí quyết giữ thân hình "thắt đáy lưng ong" của bà mẹ 3 con, dáng vẫn "ngon" như gái đôi mươi.

Từ thời xa xưa, cụm từ "thắt đáy lưng ong" được dùng để chỉ vẻ đẹp mẫu mực của một người phụ nữ với vòng eo nhỏ, bằng phẳng, thắt lại, thân hình tròn trịa, đầy đặn.

Gần đây, hội chị em yêu thích giữ dáng đã được "mở mang tầm mắt" với bí quyết của bà mẹ U40 Lê Trang. Điều đặc biệt khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ chính là dù đã qua 3 lần sinh nở, nhưng chị Trang vẫn giữ được thân hình như gái đôi mươi, cực kỳ nóng bỏng.

Chị Lê Trang chia sẻ, khi mang thai 2 bé đầu chị tăng cân khá nhiều, nhưng đến cậu nhóc thứ 3 chị đã có kinh nghiệm nên việc chăm sóc dáng đã trở nên dễ dàng. Cân nặng của chị chỉ giao động trong vòng 11-13kg.

Bí quyết giữ dáng sau sinh

Chị Trang bộc bạch không phải cứ phải đợi đến sau sinh mới bắt đầu tập luyện, ngay từ tháng thứ 4 và tháng cuối cùng chị đều đến phòng gym tập những động tác nhẹ nhàng vừa giúp cơ thể bớt nặng nề vừa hỗ trợ việc sinh đẻ được "lẹ làng" hơn.

Khi mang thai và kích thước thai nhi lớn lên từng ngày, bụng to đồng nghĩa với việc phần da bụng bị căng giãn ra. Nên sau khi sinh xong, chị Trang áp dụng phương pháp chườm muối gừng để giảm mỡ bụng và cơ bụng săn chắc hơn.

Về các vết rạn, chị Trang cũng có bí quyết xử lý "nhanh - gọn - lẹ", kết hợp dùng dầu dừa và kem dưỡng mỗi ngày chỉ sau vài tháng là các vết rạn da đã mờ hẳn.

Chị cũng khuyên nhủ các chị em nên cố gắng dùng biện pháp sinh thường để rút ngắn thời gian dưỡng sức và có thể tập luyện lại sau đó vài tuần.

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Dù đã qua 3 lần sinh nở nhưng chị Trang vẫn giữ thân hình trẻ trung, nuột nà - Ảnh: Internet
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3 nhóc tì nhà chị Trang vừa kháu khỉnh vừa đáng yêu - Ảnh: Internet
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Thân hình 'thắt đáy lưng ong' của chị khiến nhiều cô gái trẻ cũng phải ganh tị - Ảnh: Internet
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Chị Trang sở hữu rảnh lưng cực kỳ thu hút - Ảnh: Internet

Bí quyết sở hữu cơ thể săn chắc ở tuổi tứ tuần

Không chỉ luyện tập yoga, gym, chị Trang còn thường xuyên đạp xe và nhảy sexy dance - một bộ môn những tưởng chỉ dành cho các bạn trẻ. Sexy dance giúp chị xả stress, đốt cháy năng lượng và giữ dáng cực kỳ tốt.

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Dù 40 tuổi, nhưng chị Trang vẫn giữ được hình thể của gái đôi mươi - Ảnh: Internet
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Sexy dance là môn thể thao giúp giảm mỡ thừa và xả stress cực hữu hiệu -  Ảnh: Internet
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Gym và yoga là 2 môn thể thao chị Trang thường xuyên tập luyện nhất - Ảnh: Internet

Bà mẹ 3 con cũng chia sẻ chế độ ăn 40 - 30 - 20: 40% tinh bột - 30% chất béo, 20% chất đạm, còn lại là các thành phần dinh dưỡng khác như vitamin, khoáng chất. Với chế độ ăn này, chị chiA nhỏ các bữa ăn trong ngày thành nhiều bữa phụ.

- Bữa sáng: Bánh mì đen với bơ đậu phộng hoặc trứng gà cùng rau xanh.

- Bữa trưa: Cơm gạo lứt kết hợp cùng salad, trái cây, rau củ.

- Bữa xế: Trái cây hoặc ngũ cốc kết hợp với sữa chua không đường.

- Bữa tối: Cơm gạo lứt, thịt, cá, hải sản...

- Trước khi ngủ: Sữa tươi không đường hoặc bánh quy ngũ cốc.

- Đặc biệt là thường xuyên uống nước, tiêu chuẩn 2 lít/ ngày.

Nhờ chăm chỉ luyện tập và có chế độ dinh dưỡng phù hợp, chị Lê Trang giữ được làn da mịn màng và hình thể nóng bỏng, luôn nằm trong top những bà mẹ U40 hot nhất Sài Thành.

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