Nữ streamer 'triệu view' nhờ đăng clip hướng dẫn yoga nhưng vòng 1 'siêu to khổng lồ' mới là 'nội dung' chính

Nhịp sống trẻ 13/04/2021 13:17

Gần đây, cư dân mạng đang sốt "xình xịch" vì clip hướng dẫn tập yoga tại nhà của nữ streamer Lee Sohee. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng hình thể bốc lửa "quá mức cho phép" khiến video nào up lên cũng hot hit, thu hút cả chục triệu view.

Livestream là một hình thức quay video trên điện thoại và phát trực tiếp trên mạng xã hội, tính năng này giúp ích rất nhiều trong việc bán hàng online, trực tuyến game và gần đây là livestream hướng dẫn tập thể thao.

Cô nàng Lee Sohee đã sử dụng tính năng này để phát trực tiếp hướng dẫn fan hâm mộ những động tác yoga từ dễ đến khó. Nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, dường như khi tập yoga trên sóng, cô nàng streamer càng có cớ để "hở bạo".

Lee Sohee phô diễn những đường cong nuột nà cùng 3 vòng đẫy đà khiến cư dân mạng không thể rời mắt. Đoạn clip gợi cảm của Sohee đã thu về gần 10 triệu lượt theo dõi, khiến cô nàng trở thành tâm điểm của dư luận.

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Lee Sohee phô diễn những đường cong nuột nà cùng 3 vòng đẫy đà trên sóng khiến cư dân mạng không thể rời mắt - Ảnh: Internet
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Trong trang phục gợi cảm, Lee Sohee để lộ bộ ngực khủng - Ảnh: Internet
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Bộ ngực khủng của cô khiến những đoạn video trở nên hút người xem hơn - Ảnh: Internet

Sohee cho biết cô đã phải vượt qua chứng rối loạn ăn uống trong tám năm, làm việc với nhiều huấn luyện viên trực tuyến. Vì vậy, cô nàng đã cố gắng mô phỏng lại quá trình tập luyện của mình cho khán giả và fan hâm mộ có thể học tập.

Không chỉ trên clip hướng dẫn yoga, sóng livestream của cô nàng thu hút hàng nghìn lượt xem vì fan hâm mộ đều muốn ngắm hình ảnh nữ idol gợi cảm và quyến rũ.

Bên cạnh công việc streamer, YouTuber của mình, Sohee còn đang được nhìn nhận như một trong những người mẫu đầy tiềm năng khi sở hữu vóc dáng vàng, với vòng 1 và vòng 3 nảy nở nhưng vòng 2 lại thon gọn, không chút mỡ thừa.

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Nhờ chăm chỉ luyện tập, Sohee sở hữu cơ thể đẹp từng centimet - Ảnh: Internet
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Hình thể của nữ streamer khiến nhiều người ganh tị - Ảnh: Internet
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Không chỉ ở Hàn Quốc, hiện tại những clip hướng dẫn của cô nàng đang được lùng sục tại Đài Loan, Trung Quốc và các nước châu Á khác - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng đã bình luận sôi nổi xoay quanh nhan sắc và thân hình quyến rũ của Lee Sohee: “Tôi cần phải đi học yoga ngay mới được”, “cô ấy trông thật sự chuyên nghiệp”, “đây chắc là trang phục đẹp nhất cho người dạy yoga rồi. Cô giáo hãy cứ mặc nó để dạy nhé”.

Không chỉ gói gọn ở Hàn Quốc, hiện tại những clip hướng dẫn của cô nàng đang được lùng sục tại Đài Loan, Trung Quốc và các nước châu Á khác. Điều đó có thể thấy độ phủ sóng của cô nàng streamer xinh đẹp này lớn đến mức nào.

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