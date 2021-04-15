Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’

Nhịp sống trẻ 15/04/2021 05:31

Cách đây 6 năm, Trần Noãn Ương đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc một lần vì hình thể săn chắc và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Hiện tại, cô nàng vẫn giữ được vị trí chắc chắn trong làng thể hình, không những thế dân tình còn xôn xao vì vẻ đẹp ngày càng mặn mà của người đẹp 9X.

Trần Noãn Ương (SN 1990) là người đẹp phòng gym thế hệ đầu của Trung Quốc. Cô nàng được giới trẻ xứ tỷ dân yêu thích bởi thân hình nóng bỏng cực hút mắt, dù đã ngoài 30 nhưng Noãn Ương vẫn sở hữu thân hình săn chắc và nuột nà không khác gì lúc mới nổi tiếng.

Hiện tại, Trần Noãn Ương đã có đến hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cùng với đó là hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận của cư dân mạng mỗi khi cô nàng đăng một bức ảnh "khoe thân" lên trang cá nhân.

Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 1
Trần Noãn Ương sinh năm 1990, 6 năm trước từng nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Trung nhờ hình ảnh trong trẻo, xinh xắn khi đến phòng tập gym - Ảnh: Internet
Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 2
Hình thể nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp là 'vũ khí' giúp Noãn Ương ghi dấu trong lòng fan hâm mộ - Ảnh: Internet
Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 3
Noãn Ương với hình thể mảnh mai, săn chắc, đầy sức sống - Ảnh: Internet

Ngoài hình thể mảnh mai, săn chắc và đầy sức sống thì Noãn Ương rất được lòng giới trẻ vì sở hữu khuôn mặt xinh xắn đậm chất Á Đông. Không những thế, nét đẹp ấy càng ngày càng sắc sảo hơn so với 6 năm trước.

Được biết Trần Noãn Ương cao 1m63, nặng 45kg, để có được số cân này, cô nàng từng vất vả tập luyện.

Người đẹp 9X cũng từng chia sẻ về khoảng thời gian bị áp lực cân nặng khiến cô nàng gần như rơi vào trầm cảm: "Để có được tỷ lệ body đạt chuẩn slim fit như hiện tại, tôi cũng phải gửi lời cảm ơn đến người bạn trai cũ của mình. Tôi nhớ, thời gian tôi chạm mốc 60kg, bạn trai không ngừng than phiền với cơ thể "mập như heo" của tôi và dọa sẽ chia tay nếu tôi không chịu giảm cân. Lúc đó, cứ bị stress là tôi lại ăn, càng ăn thì càng béo, khiến tôi vô cùng buồn bã".

Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 4
Noãn Ương hiện tại trông có phần trẻ trung và cuốn hút hơn xưa - Ảnh: Internet
Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 5
Khuôn mặt của Noãn Ương được đánh giá xinh đẹp không khác gì nữ thần - Ảnh: Internet
Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 6
Tuy không mông to, ngực khủng nhưng cô nàng vẫn hút mắt fan hâm mộ bằng hình thể săn chắc, mảnh mai - Ảnh: Internet
Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 7
Mỗi khi diện bikini bó sát, người đẹp để lộ body thon gọn, và cực kì săn chắc khiến dân tình "ná thở" - Ảnh: Internet
Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ - Ảnh 8
"Người đẹp phòng gym", "em gái đẹp nhất phòng tập" là những danh xưng mà cư dân mạng đặt cho Noãn Ương - Ảnh: Internet

Dù đã qua hơn 6 năm kể từ ngày vừa bắt đầu nổi tiếng nhưng cái tên Trần Noãn Ương chưa bao giờ hạ nhiệt. Cô nàng còn được coi là biểu tượng của "nét đẹp phòng tập", không những thế Noãn Ương còn truyền một năng lượng tích cực cho giới trẻ khi tuyên bố châm ngôn "phụ nữ vừa có thể mảnh mai vừa có thể khỏe mạnh".

Bà mẹ 3 con khoe body hút mắt, chia sẻ bí quyết sở hữu thân hình 'thắt đáy lưng ong' ở tuổi 40, chị em đua nhau học hỏi

Bà mẹ 3 con khoe body hút mắt, chia sẻ bí quyết sở hữu thân hình 'thắt đáy lưng ong' ở tuổi 40, chị em đua nhau học hỏi

Chăm và giữ dáng là việc rất đau đầu của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đã sinh con. Tuy nhiên gần đây, cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ bí quyết giữ thân hình "thắt đáy lưng ong" của bà mẹ 3 con, dáng vẫn "ngon" như gái đôi mươi.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl đi tập gym người đẹp phòng gym hotgirl xứ Trung

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 43 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 48 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 57 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 4 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG