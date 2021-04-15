Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’

Cách đây 6 năm, Trần Noãn Ương đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc một lần vì hình thể săn chắc và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Hiện tại, cô nàng vẫn giữ được vị trí chắc chắn trong làng thể hình, không những thế dân tình còn xôn xao vì vẻ đẹp ngày càng mặn mà của người đẹp 9X.

Trần Noãn Ương (SN 1990) là người đẹp phòng gym thế hệ đầu của Trung Quốc. Cô nàng được giới trẻ xứ tỷ dân yêu thích bởi thân hình nóng bỏng cực hút mắt, dù đã ngoài 30 nhưng Noãn Ương vẫn sở hữu thân hình săn chắc và nuột nà không khác gì lúc mới nổi tiếng. Hiện tại, Trần Noãn Ương đã có đến hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cùng với đó là hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận của cư dân mạng mỗi khi cô nàng đăng một bức ảnh "khoe thân" lên trang cá nhân.

Trần Noãn Ương sinh năm 1990, 6 năm trước từng nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Trung nhờ hình ảnh trong trẻo, xinh xắn khi đến phòng tập gym - Ảnh: Internet Hình thể nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp là 'vũ khí' giúp Noãn Ương ghi dấu trong lòng fan hâm mộ - Ảnh: Internet Noãn Ương với hình thể mảnh mai, săn chắc, đầy sức sống - Ảnh: Internet Ngoài hình thể mảnh mai, săn chắc và đầy sức sống thì Noãn Ương rất được lòng giới trẻ vì sở hữu khuôn mặt xinh xắn đậm chất Á Đông. Không những thế, nét đẹp ấy càng ngày càng sắc sảo hơn so với 6 năm trước. Được biết Trần Noãn Ương cao 1m63, nặng 45kg, để có được số cân này, cô nàng từng vất vả tập luyện.

Người đẹp 9X cũng từng chia sẻ về khoảng thời gian bị áp lực cân nặng khiến cô nàng gần như rơi vào trầm cảm: "Để có được tỷ lệ body đạt chuẩn slim fit như hiện tại, tôi cũng phải gửi lời cảm ơn đến người bạn trai cũ của mình. Tôi nhớ, thời gian tôi chạm mốc 60kg, bạn trai không ngừng than phiền với cơ thể "mập như heo" của tôi và dọa sẽ chia tay nếu tôi không chịu giảm cân. Lúc đó, cứ bị stress là tôi lại ăn, càng ăn thì càng béo, khiến tôi vô cùng buồn bã". Noãn Ương hiện tại trông có phần trẻ trung và cuốn hút hơn xưa - Ảnh: Internet Khuôn mặt của Noãn Ương được đánh giá xinh đẹp không khác gì nữ thần - Ảnh: Internet Tuy không mông to, ngực khủng nhưng cô nàng vẫn hút mắt fan hâm mộ bằng hình thể săn chắc, mảnh mai - Ảnh: Internet Mỗi khi diện bikini bó sát, người đẹp để lộ body thon gọn, và cực kì săn chắc khiến dân tình "ná thở" - Ảnh: Internet "Người đẹp phòng gym", "em gái đẹp nhất phòng tập" là những danh xưng mà cư dân mạng đặt cho Noãn Ương - Ảnh: Internet Dù đã qua hơn 6 năm kể từ ngày vừa bắt đầu nổi tiếng nhưng cái tên Trần Noãn Ương chưa bao giờ hạ nhiệt. Cô nàng còn được coi là biểu tượng của "nét đẹp phòng tập", không những thế Noãn Ương còn truyền một năng lượng tích cực cho giới trẻ khi tuyên bố châm ngôn "phụ nữ vừa có thể mảnh mai vừa có thể khỏe mạnh".

Bà mẹ 3 con khoe body hút mắt, chia sẻ bí quyết sở hữu thân hình 'thắt đáy lưng ong' ở tuổi 40, chị em đua nhau học hỏi Chăm và giữ dáng là việc rất đau đầu của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đã sinh con. Tuy nhiên gần đây, cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ bí quyết giữ thân hình "thắt đáy lưng ong" của bà mẹ 3 con, dáng vẫn "ngon" như gái đôi mươi.

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