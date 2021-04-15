Cô gái đang đi siêu thị bỗng muốn tuột quần 'khoe thân', dân tình rục rịch khi 'nữ' chính đột ngột phát ngôn

Dân tình đang được phen "dậy sóng" trước hình ảnh một cô gái tóc vàng tuột quần khoe trọn vòng 3 ngay tại siêu thị. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất bình ngay cả khi nữ chính lên tiếng giải thích.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng đang tích cực lan truyền loạt ảnh được cho là vô cùng phản cảm của một cô gái. Trong ảnh, cô gái tóc vàng mặc một bộ trang phục vô cùng năng động, trẻ trung. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc cô nàng bỗng dưng muốn "khoe thân" nên đã tuột vội chiếc quần đang mặc để lộ phần mông vô cùng "phản cảm". Bức ảnh được lan truyền chóng mặt và nhận về nhiều tương tác của cư dân mạng. Nhưng đa phần đều là những bình luận chê bai thậm chí lên án hành động "quá khích" của cô gái bí ẩn.

Hành động khoa vòng 3 được cho là phản cảm và làm mất thuần phong mỹ tục - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng cũng có lời khen cho body nóng bỏng của Gia Bao - Ảnh: Internet Giữa tâm bão dư luận, một tài khoản Facebook có tên Duong Gia Bao đã đăng tải một bài viết thừa nhận mình là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Theo đó, Gia Bao cho biết mình là "ladyboy" (người chuyển giới từ nam thành nữ nhưng mới chuyển giới phần trên, còn phần dưới chưa phẫu thuật). Lời giải thích vấp phải chỉ trích của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet "Mỗi người một suy nghĩ, chỉ là sở thích của mình thôi, kiểu mình thấy chụp như vậy rất bình thường. Người mình show ra mình còn không thấy ngại sao mấy bạn đó comment lại phải ngại và nói phản cảm giùm mình. My body not yours (tạm dịch: Cơ thể của tôi chứ không phải của bạn).

Ở nước ngoài người ta phát triển ầm ầm sống thoáng, chụp như vậy cũng có sao, chỉ là một bức ảnh, chả ảnh hưởng đến ai cả. Mình theo dõi các trang mạng quốc tế, theo dõi nhiều bạn trên thế giới. Còn nhiều người cứ cái suy nghĩ trẻ con vào comment linh tinh mình chẳng việc gì để ý" - Toàn bộ bài viết của Gia Bao trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân, Gia Bao còn thường xuyên đăng tải những bức ảnh "hở bạo" hơn nữa - Ảnh: Internet Gia Bảo (17 tuổi) cho biết mình là một "ladyboy" thuộc cộng đồng LGBT - Ảnh: Internet Sau khi có lời trần tình trên mạng xã hội thì Gia Bao lại tiếp tục vấp phải nhiều phản ứng trái chiều hơn. Phần lớn cư dân mạng cho rằng hành động đó không những làm "xấu mặt" giới LGBT mà còn làm mất đi thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Hot gymer 'thích khoe thân' đẹp bậc nhất xứ Trung vẫn không hạ nhiệt sau 6 năm nổi tiếng, đúng là ‘gừng càng già càng cay’ Cách đây 6 năm, Trần Noãn Ương đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc một lần vì hình thể săn chắc và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Hiện tại, cô nàng vẫn giữ được vị trí chắc chắn trong làng thể hình, không những thế dân tình còn xôn xao vì vẻ đẹp ngày càng mặn mà của người đẹp 9X.

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