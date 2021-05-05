Hotgirl công sở Nguyễn Thanh Hải: Mặt xinh như búp bê, vòng 1 ‘trĩu nặng’ nóng bỏng hơn cả mùa hè

"Hotgirl công sở" Nguyễn Thanh Hải nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khuôn mặt xinh như búp bê và thân hình siêu "khủng", nóng bỏng hơn cả mùa hè.

Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1998, hiện đang là cái tên "nổi như cồn" trên các trang mạng xã hội nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn "không cần chỉnh" và gương mặt xinh đẹp không kém gì các sao Vbiz. "Hotgirl xứ Quảng" sở hữu số đo ba vòng "bốc hỏa" lần lượt là 89-62-103, chiều cao 1m64 và cân nặng 55kg. Một thân hình nóng bỏng khiến bao người ghen tị và mơ ước.

Không chỉ sở hữu vẻ gợi cảm cùng vòng 1 “khủng”, người đẹp còn có gương mặt xinh như búp bê - Ảnh FBNV Người đẹp thả dáng trong bộ trang phục tuy thiếu vải nhưng không hề phản cảm - Ảnh FBNV Chẳng những có body đáng mơ ước, hot girl còn rất thần thái và cách tạo dáng khá chuyên nghiệp - Ảnh FBNV Người đẹp 9X từng khẳng định chưa từng đụng chạm dao kéo như lời đồn và đang cố gắng xây dựng hình ảnh quyến rũ nhưng không hề gây phản cảm. 'Bốc hỏa' khi cô nàng diện bikini hở hờ hững - Ảnh FBNV Tuy nhiên không thể phủ nhận nhờ có dáng đẹp, cô nàng diện gì cũng đẹp - Ảnh FBNV Trên trang cá nhân người đẹp không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng và gợi cảm. Tuy nhiên để có được thân hình hoàn hảo như vậy, cô nàng thường xuyên tập thể dục như gym, thực hiện các bài tập sexy dance và kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh. Đó cũng là những bí quyết để cô nàng gìn giữ dáng vóc chuẩn “từng centimet” của mình.

Cô nàng luôn chăm chỉ tập luyện để giữ gìn vóc dáng khỏe đẹp - Ảnh FBNV Sở hữu thân hình nóng bỏng và quyến rũ cùng với gương mặt xinh đẹp, Nguyễn Thanh Hải luôn hút hồn người xung quanh, nhất là cánh mày râu luôn "tan chảy" vì cô. Hiện tại, ngoài công việc ở công sở, cô nàng vẫn luôn thực hiện đam mê của mình, là một người dạy nhảy sexy dance.

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