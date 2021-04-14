Từ ngây thơ đến sexy gợi cảm, hot girl Võ Ngọc Trân thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi vòng 1 căng tròn ‘cực phẩm’ cùng vòng eo con kiến ‘siêu thực’

Nhịp sống trẻ 14/04/2021 15:01

Được mệnh danh là "Nữ sinh mặc áo dài đẹp nhất Việt Nam", trên Instagram hot girl Võ Ngọc Trân đình đám Sài thành thu hút cả triệu lượt theo dõi.

Võ Ngọc Trân không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam với nhan sắc xinh đẹp, thân hình "cực phẩm" mà cô còn được nhiều người biết đến ở Trung Quốc và các trang báo mạng quốc tế "xướng tên".  Được mệnh danh là "Nữ sinh mặc áo dài đẹp nhất Việt Nam", trên Instagram hot girl đình đám Sài thành thu hút gần 1 triệu lượt theo dõi.

Vo Ngoc Tran
Võ Ngọc Trân không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam với nhan sắc xinh đẹp, thân hình "cực phẩm" mà cô nàng còn được các báo mạng quốc tế ca ngợi - Ảnh: FBNV
Vo Ngoc Tran 1
  Võ Ngọc Trân 'thả dáng' trong một thiết kế vô cùng thướt tha - Ảnh: FBNV

Biết được thế mạnh của mình là body 'chuẩn không cần chỉnh', trên trang cá nhân ngoài những hình ảnh ngây thơ thì Võ Ngọc Trân cũng rất chịu khó đăng tải những hình ảnh diện bikini quyến rũ khéo tôn vòng 1 trời phú. Được biết, số đo hiện tại của mỹ nhân này 92-59-95 (cm).

Vo Ngoc Tran 2
Võ Ngọc Trân sở hữu thế mạnh vòng 1 'khủng' và body quyến rũ - Ảnh: FBNV 
Vo Ngoc Tran 3
 Số đo hiện tại của mỹ nhân này là 92-59-95 (cm) - Ảnh: FBNV

Ngoài vẻ đẹp thể hình cuốn hút, gương mặt trong sáng, ngây thơ của hot girl Việt còn được trang Sohu (Trung Quốc) so sánh với nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư. Hình thể 3 vòng "bốc lửa" giống như người mẫu Kim Kardashian. 

Tiết lộ bí quyết để có thân hình lý tưởng, Ngọc Trân cho biết cô rất chú trọng tập luyện thể thao, lựa chọn các bộ môn phù hợp với bản thân như gym, yoga kết hợp với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý ngay từ khi còn học cấp 3.

Từ ngây thơ đến sexy gợi cảm, hot girl Võ Ngọc Trân thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi vòng 1 căng tròn ‘cực phẩm’ cùng vòng eo con kiến ‘siêu thực’ - Ảnh 5
Ngọc Trân cho biết cô rất chú trọng tập luyện thể thao, lựa chọn các bộ môn phù hợp với bản thân để giữ dáng - Ảnh: FBNV

Cô cho biết, mình chú trọng vào các bài tập kết hợp giúp tăng kích thước vòng 3 và thon gọn vòng 2 như Lunge với bóng tròn, Lunge trên bục, Deadlift nâng một chân cùng tạ nắp ấm... khoảng 4 buổi/tuần.

Từ ngây thơ đến sexy gợi cảm, hot girl Võ Ngọc Trân thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi vòng 1 căng tròn ‘cực phẩm’ cùng vòng eo con kiến ‘siêu thực’ - Ảnh 6
 Ngọc Trân sở hữu vòng eo con kiến khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh: FBNV

Vào những ngày có lịch trình quá bận rộn, Ngọc Trân sẽ tập plank, squat và uốn dẻo khoảng 5 - 10 phút tại nhà. Khi nói về các bài tập giúp ngực nở, eo thon, Ngọc Trân còn duy trì uống sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng đồng thời kết hợp tập các bài yoga giúp tăng kích cỡ vòng 1 tự nhiên nhất như tư thế con cá, tư thế rắn hổ mang, tư thế lạc đà,...

"Bây giờ khi đã là sinh viên Đại học nhưng mình vẫn ưu tiên việc học hành lên hàng đầu. Vào những đợt thi cử mình cũng không có quá nhiều thời gian để luyện tập nên mình vẫn duy trì thói quen dành ra 5 - 10 phút để uốn dẻo, plank và squat. Đây là các bài tập cơ bản mà mình vẫn thường tập tại nhà từ hồi cấp 3. Mình còn trẻ và còn khỏe nên phải tập luyện cho dẻo dai hơn, lại dáng đẹp nữa", Ngọc Trân chia sẻ.

Nữ gymer 'nức tiếng' Bình Thuận: Tập chơi ai ngờ ‘nghiện’ luôn, sở hữu 3 vòng chuẩn ‘đét’ không hề ‘èo ọt’ lại cực kỳ quyến rũ

Nữ gymer 'nức tiếng' Bình Thuận: Tập chơi ai ngờ ‘nghiện’ luôn, sở hữu 3 vòng chuẩn ‘đét’ không hề ‘èo ọt’ lại cực kỳ quyến rũ

Cô nàng hot girl 9X - Nguyễn Giáng Tiên, đồng thời là một nữ gymer nổi tiếng, hot "rần rật" trên các kênh truyền thông nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, body 3 vòng chuẩn "đét".

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl Võ Ngọc Trân Võ Ngọc Trân Người đẹp thân hình chuẩn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 44 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 49 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 58 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 5 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG