Từ ngây thơ đến sexy gợi cảm, hot girl Võ Ngọc Trân thiêu đốt mọi ánh nhìn bởi vòng 1 căng tròn ‘cực phẩm’ cùng vòng eo con kiến ‘siêu thực’

Được mệnh danh là "Nữ sinh mặc áo dài đẹp nhất Việt Nam", trên Instagram hot girl Võ Ngọc Trân đình đám Sài thành thu hút cả triệu lượt theo dõi.

Võ Ngọc Trân không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam với nhan sắc xinh đẹp, thân hình "cực phẩm" mà cô còn được nhiều người biết đến ở Trung Quốc và các trang báo mạng quốc tế "xướng tên". Được mệnh danh là "Nữ sinh mặc áo dài đẹp nhất Việt Nam", trên Instagram hot girl đình đám Sài thành thu hút gần 1 triệu lượt theo dõi.

Võ Ngọc Trân không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam với nhan sắc xinh đẹp, thân hình "cực phẩm" mà cô nàng còn được các báo mạng quốc tế ca ngợi - Ảnh: FBNV Võ Ngọc Trân 'thả dáng' trong một thiết kế vô cùng thướt tha - Ảnh: FBNV Biết được thế mạnh của mình là body 'chuẩn không cần chỉnh', trên trang cá nhân ngoài những hình ảnh ngây thơ thì Võ Ngọc Trân cũng rất chịu khó đăng tải những hình ảnh diện bikini quyến rũ khéo tôn vòng 1 trời phú. Được biết, số đo hiện tại của mỹ nhân này 92-59-95 (cm).



Võ Ngọc Trân sở hữu thế mạnh vòng 1 'khủng' và body quyến rũ - Ảnh: FBNV Số đo hiện tại của mỹ nhân này là 92-59-95 (cm) - Ảnh: FBNV Ngoài vẻ đẹp thể hình cuốn hút, gương mặt trong sáng, ngây thơ của hot girl Việt còn được trang Sohu (Trung Quốc) so sánh với nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư. Hình thể 3 vòng "bốc lửa" giống như người mẫu Kim Kardashian. Tiết lộ bí quyết để có thân hình lý tưởng, Ngọc Trân cho biết cô rất chú trọng tập luyện thể thao, lựa chọn các bộ môn phù hợp với bản thân như gym, yoga kết hợp với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý ngay từ khi còn học cấp 3.

Ngọc Trân cho biết cô rất chú trọng tập luyện thể thao, lựa chọn các bộ môn phù hợp với bản thân để giữ dáng - Ảnh: FBNV Cô cho biết, mình chú trọng vào các bài tập kết hợp giúp tăng kích thước vòng 3 và thon gọn vòng 2 như Lunge với bóng tròn, Lunge trên bục, Deadlift nâng một chân cùng tạ nắp ấm... khoảng 4 buổi/tuần. Ngọc Trân sở hữu vòng eo con kiến khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh: FBNV Vào những ngày có lịch trình quá bận rộn, Ngọc Trân sẽ tập plank, squat và uốn dẻo khoảng 5 - 10 phút tại nhà. Khi nói về các bài tập giúp ngực nở, eo thon, Ngọc Trân còn duy trì uống sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng đồng thời kết hợp tập các bài yoga giúp tăng kích cỡ vòng 1 tự nhiên nhất như tư thế con cá, tư thế rắn hổ mang, tư thế lạc đà,... "Bây giờ khi đã là sinh viên Đại học nhưng mình vẫn ưu tiên việc học hành lên hàng đầu. Vào những đợt thi cử mình cũng không có quá nhiều thời gian để luyện tập nên mình vẫn duy trì thói quen dành ra 5 - 10 phút để uốn dẻo, plank và squat. Đây là các bài tập cơ bản mà mình vẫn thường tập tại nhà từ hồi cấp 3. Mình còn trẻ và còn khỏe nên phải tập luyện cho dẻo dai hơn, lại dáng đẹp nữa", Ngọc Trân chia sẻ.

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