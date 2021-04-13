Nữ gymer 'nức tiếng' Bình Thuận: Tập chơi ai ngờ ‘nghiện’ luôn, sở hữu 3 vòng chuẩn ‘đét’ không hề ‘èo ọt’ lại cực kỳ quyến rũ

Nhịp sống trẻ 13/04/2021 15:45

Cô nàng hot girl 9X - Nguyễn Giáng Tiên, đồng thời là một nữ gymer nổi tiếng, hot "rần rật" trên các kênh truyền thông nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, body 3 vòng chuẩn "đét".

Ngày nay, việc sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc luôn là một khát khao đối với nhiều chị em phụ nữ. Nhưng để đạt được "dáng hình vạn người mê" thì không phải ai cũng làm được.  Vậy nên, nhiều người đã tìm đến bộ môn thể hình để giúp cơ thể khỏe mạnh và hơn hết đây chính là cách luyện tập tốt nhất để có một thân hình chuẩn, 3 vòng nảy nở "vạn người mê". 

Thời gian vừa qua, cô nàng hot girl 9x - Nguyễn Giáng Tiên, đồng thời là một nữ gymer nổi tiếng, hot "rần rật" trên các kênh truyền thông nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, body 3 vòng chuẩn "đét" nhưng lại không hề èo ọt mà lại rất săn chắc.

Tốt nghiệp Đại học ngành tài chính ngân hàng nhưng sau đó, cô nàng đã bén duyên trở thành người mẫu fitness và HLV gym nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ. Nhờ sự yêu thích đối với công việc, lại kiên trì tập luyện nên hiện tại Giáng Tiên đã sở hữu số đo hình thể ấn tượng, khiến nhiều chị em phải ao ước: 88-63-98 cm và chiều cao 1,7m.

Chia sẻ về quá trình đến với bộ môn thể hình này, cô nàng cho biết mình được bạn giới thiệu. Lúc đầu chỉ nghĩ đi tập cho khỏe người, nhưng không ngờ về sau dáng vóc lại thay đổi đáng kể, từ đó cô duy trì tập luyện cho đến bây giờ. "Tôi biết đến gym qua một người bạn giới thiệu. Lúc đầu tập chỉ nghĩ cho khỏe lên chút ít, không ngờ càng tập thì vóc dáng càng đẹp. Vậy là tôi gắn bó luôn đến giờ", Giáng Tiên chia sẻ.

Để có được thân hình săn chắc như ngày hôm nay, Giáng Tiên đã phải dành ra 5 năm gắn bó với gym, kiên trì tập luyện hàng ngày, kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý. Trước đó, cô cũng đã từng rất tự ti về cơ thể của mình. Thậm chí, khi đứng trước gương, cô gái năm ấy đã khóc vì thân hình "quá đỗi" xấu xí, khiến bản thân mất đi nhiều cơ hội. Từ đó, cô đã quyết tâm cải thiện vóc dáng.

 "Tôi rất chăm chút các bài tập về vòng 3. Tôi nghĩ con gái có mặt sau đẹp và sexy thì sẽ rất quyến rũ. Vì vậy mà tôi rất chăm tập mông và lưng để có một tấm lưng săn chắc và vòng 3 căng tròn", người đẹp 9X nói.

Nữ gymer còn chia sẻ thêm, ngoài tập gym, cô còn "lấn sân" sang cả boxing, những tưởng chỉ dành cho phái mạnh và chơi golf, bộ môn thể thao được cho là quý phái. 

 

Khao khát truyền năng lượng tích cực tới phụ nữ hiện đại với vẻ đẹp hình thể khoẻ từ bên trong, Giáng Tiên không ngại thử sức trong nhiều cuộc thi. Với một người có kinh nghiệm tập luyện và thi đấu, cô được coi là thí sinh nặng ký cho Hoa khôi ngôi sao thể thao Việt Nam 2021.

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