Đại gia cỡ ‘nữ hoàng kim cương’ Lý Nhã Kỳ mà còn than ‘trắng tay’, nguyên nhân phía sau khiến CĐM ngã ngửa

Lý Nhã Kỳ được xem là nữ hoàng kim cương giàu có bậc nhất trong giới showbiz. Chia sẻ về khối gia tài "khủng", Lý Nhã Kỳ cho biết ai cũng nghĩ cô giàu có nhưng thật ra chủ sở hữu của khối tài sản đó lại là một người "phụ nữ quyền lực" khác.

Mới đây, dân mạng được dịp xôn xao về đoạn clip chia sẻ hậu trường của một chương trình truyền hình có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ. Điều khiến mọi người chú ý là câu nói của người đẹp với Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm: "Nhìn chị vậy, ai nhào vô tưởng chị có tài sản nhưng thật ra chị đâu có gì đâu". Lý Nhã Kỳ cho biết cô 'trắng tay', không có sở hữu tài sản nhiều như mọi người luôn nghĩ - Ảnh: Chụp màn hình Lý Nhã Kỳ được xem là một "đại gia" khi có nhiều bất động sản và là chủ cửa hàng kim cương, thời trang cao cấp. Chính việc hoạt động đa ngành giúp cho "nữ hoàng kim cương" trở thành một trong những sao Việt sở hữu cuộc sống thượng lưu cùng khối tài sản kếch xù.

Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là chủ nhân của căn biệt thự ở khu dân cư cao cấp, trị giá hơn 50 tỷ đồng cùng hàng loạt siêu xe và những món hàng hiệu sang chảnh, đắt đỏ. Lý Nhã Kỳ sang trọng trên siêu xe - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, chia sẻ về khối tài sản "khủng", Lý Nhã Kỳ cho biết đằng sau mình luôn có một "người phụ nữ quyền lực" hỗ trợ và giúp đỡ để cô có được ngày hôm nay. Đó chính là...mẹ cô.

'Người phụ nữ quyền lực' đứng sau khối tài sản 'khủng' của Lý Nhã Kỳ chính là mẹ cô - Ảnh: FBNV "Chị không có gì trong tay luôn, mẹ chị đứng tên hết rồi" - Lý Nhã Kỳ hài hước cho biết. Ngoài chia sẻ về khối tài sản "khủng" do mẹ đẻ đứng tên, nhiều lần Lý Nhã Kỳ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa về hành động báo hiếu của mình đối với bà. Từ chuyện dẫn mẹ "vi vu" trên chiếc du thuyền sang trọng do chính tay mình mua cho đến những năm gần đây, cô còn dành tặng hẳn một căn biệt phủ rộng 10.000m2 cho mẹ mình. Lý Nhã Kỳ và mẹ trong căn biệt phủ rộng 10.000 m2, trị giá hàng chục tỷ đồng mà cô dành tặng mẹ - Ảnh: FBNV Chia sẻ về những món quà "bất ngờ" dành tặng mẹ, Lý Nhã Kỳ nói: "Quá khứ của những bất hạnh, đau khổ và thiếu thốn của gia đình mình đã đóng lại trang sách đó rồi. Bây giờ con luôn luôn bên mẹ, chăm sóc và báo hiếu mẹ thật nhiều". Hiện Lý Nhã Kỳ là một trong những quý cô độc thân đắt giá của Vbiz - Ảnh: FBNV Tuy 'trắng tay' vì không trực tiếp đứng tên khối tài sản khổng lồ của mình nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn hóm hỉnh cho biết: "Sau này lấy chồng nếu mà ly hôn được chia đôi tài sản, chị sẽ dùng số tiền đó cho con của chị".

Ngọc Trinh lên tiếng về việc sản phẩm công ty bị khiếu nại, khiến khách hàng nhập viện cấp cứu Mới đây, công ty của Ngọc Trinh đã nhận 20 đơn khiếu nại về chất lượng sản phẩm không đảm bảo chất lượng, khiến người tiêu dùng phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm.

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