Bà Phương Hằng tiết lộ thông tin về ái nữ duy nhất bà coi là nguồn sống, từng 'cận cửa tử' vì bị sinh non

Hậu trường 05/06/2021 10:23

Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng tiết lộ những cột mốc từng khiến bà quyết tâm thành lập các quỹ thiện nguyện, trong đó, lần đầu tiên bà bộc bạch về cô con gái duy nhất của mình.

Trong buổi livestream tối 4/6, nữ đại gia Phương Hằng vui mừng tiết lộ rằng tình trạng con gái đã ổn định và đang dần tốt hơn, không còn trầm cảm như trước. Cô bé cũng dần thấu hiểu được những việc mà mẹ đang làm đều có ý nghĩa. Bà nói:

"Quý vị ạ, tôi rất vui vì con gái mình đã ổn định và dần tốt lên. Giờ cháu đã hiểu mẹ mình đang làm việc gì, làm những điều ý nghĩa nên cháu đã bớt căng thẳng với tôi. Chính điều này khiến tôi phong độ trở lại bởi tôi chỉ có một đứa con gái thôi quý vị ạ".

Sở dĩ bà Phương Hằng vui mừng tiết lộ chuyện này là bởi vì cách đây vài ngày, nữ đại gia tâm sự rằng con gái của bà bị trầm cảm vì có kẻ xúc liên tục công kích cô bé sau những màn khẩu chiến của bà. Đến nỗi, cô bé phải bỏ học, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày không tiếp xúc với ai. Dường như bà cũng lường trước được việc này nên cũng đã phòng ngự bằng cách luôn giữ kín thông tin của con, vậy mà vẫn bị tấn công.

phuong hang 1
Cô con gái duy nhất trong số 3 người con riêng của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Cũng ở lần lên sóng 4/6, bà chủ Đại Nam lần đầu tiết lộ chuyện con gái bị sinh non, suýt mất mạng vì phổi chưa hoàn thiện. Nữ đại gia tâm sự:

"Năm 2006, con tôi sinh non. Rất may gia đình tôi khi ấy có đủ điều kiện tiêm cho cháu 2 mũi thuốc để nở phổi. Sau 1 tuần chào đời, con tôi nặng 1,4kg. Ngay khi vào viện nhìn thấy con, tôi suýt ngất xỉu vì cháu quá nhỏ bé."

phuong hang 2
Ái nữ của bà Phương Hằng từng bị sinh non, sau 1 tuần chào đời chỉ nặng 1,4kg - Ảnh: Internet

Bà chủ Đại Nam cũng tiết lộ thêm từ lúc đó, bà cũng ấp ủ thành lập quỹ thiện nguyện. Vì những lần ra vào bệnh viện chăm con nhỏ, bà mới có dịp tận mắt chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Bà chia sẻ: 

"Cũng chính những lần vào chăm con đó, tôi mới có dịp mắt thấy tai nghe về những hoàn cảnh khó khăn. Thấy họ quá khổ, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn giúp đỡ. Nhiều người mang ơn đến nỗi mỗi lần tôi vào thăm con là họ nhào vô ôm để cảm ơn. Khi đó, tôi bắt đầu ấp ủ mở một quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo. Và tiếp đó, khi sinh con út, tôi và anh Dũng cho ra đời quỹ thiện nguyện Hằng Hữu". Được biết, Hằng Hữu là tên người thừa kế ngàn tỷ - con trai của bà và ông Dũng Lò Vôi.

phuong hang 3
Ái nữ và Hằng Hữu (đi đầu) có mặt trong đám hỏi của con trai lớn nhà bà Hằng - Ảnh: FBNV

Ái nữ nhà bà Phương Hằng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Nhìn một số hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy, cô bé sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có cuộc sống vui vẻ, du lịch nhiều nơi. Dù đã lớn nhưng hiện con gái bà Hằng vẫn có một bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe.

Bà Phương Hằng khoe kim cương 'hạng nặng' 45 carat, chứng từ rõ ràng nhưng bị cho là hàng 'chợ trời'?

Bà Phương Hằng khoe kim cương 'hạng nặng' 45 carat, chứng từ rõ ràng nhưng bị cho là hàng 'chợ trời'?

Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng bất ngờ khoe cả bộ sưu tập bạc tỷ và chiếc nhẫn kim cương 45 carat mới mua. Nhưng khi trình làng giấy tờ chứng minh thì cộng đồng mạng lại soi ra và cho rằng nhẫn kim cương của nữ CEO là giả, cô chỉ "nổ" cho vui.

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái Phương Hằng Con gái đại gia Phương Hằng Con riêng của Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36