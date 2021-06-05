Bà Phương Hằng tiết lộ thông tin về ái nữ duy nhất bà coi là nguồn sống, từng 'cận cửa tử' vì bị sinh non

Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng tiết lộ những cột mốc từng khiến bà quyết tâm thành lập các quỹ thiện nguyện, trong đó, lần đầu tiên bà bộc bạch về cô con gái duy nhất của mình.

Trong buổi livestream tối 4/6, nữ đại gia Phương Hằng vui mừng tiết lộ rằng tình trạng con gái đã ổn định và đang dần tốt hơn, không còn trầm cảm như trước. Cô bé cũng dần thấu hiểu được những việc mà mẹ đang làm đều có ý nghĩa. Bà nói: "Quý vị ạ, tôi rất vui vì con gái mình đã ổn định và dần tốt lên. Giờ cháu đã hiểu mẹ mình đang làm việc gì, làm những điều ý nghĩa nên cháu đã bớt căng thẳng với tôi. Chính điều này khiến tôi phong độ trở lại bởi tôi chỉ có một đứa con gái thôi quý vị ạ".

Sở dĩ bà Phương Hằng vui mừng tiết lộ chuyện này là bởi vì cách đây vài ngày, nữ đại gia tâm sự rằng con gái của bà bị trầm cảm vì có kẻ xúc liên tục công kích cô bé sau những màn khẩu chiến của bà. Đến nỗi, cô bé phải bỏ học, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày không tiếp xúc với ai. Dường như bà cũng lường trước được việc này nên cũng đã phòng ngự bằng cách luôn giữ kín thông tin của con, vậy mà vẫn bị tấn công. Cô con gái duy nhất trong số 3 người con riêng của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Cũng ở lần lên sóng 4/6, bà chủ Đại Nam lần đầu tiết lộ chuyện con gái bị sinh non, suýt mất mạng vì phổi chưa hoàn thiện. Nữ đại gia tâm sự:

"Năm 2006, con tôi sinh non. Rất may gia đình tôi khi ấy có đủ điều kiện tiêm cho cháu 2 mũi thuốc để nở phổi. Sau 1 tuần chào đời, con tôi nặng 1,4kg. Ngay khi vào viện nhìn thấy con, tôi suýt ngất xỉu vì cháu quá nhỏ bé." Ái nữ của bà Phương Hằng từng bị sinh non, sau 1 tuần chào đời chỉ nặng 1,4kg - Ảnh: Internet Bà chủ Đại Nam cũng tiết lộ thêm từ lúc đó, bà cũng ấp ủ thành lập quỹ thiện nguyện. Vì những lần ra vào bệnh viện chăm con nhỏ, bà mới có dịp tận mắt chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Bà chia sẻ: "Cũng chính những lần vào chăm con đó, tôi mới có dịp mắt thấy tai nghe về những hoàn cảnh khó khăn. Thấy họ quá khổ, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn giúp đỡ. Nhiều người mang ơn đến nỗi mỗi lần tôi vào thăm con là họ nhào vô ôm để cảm ơn. Khi đó, tôi bắt đầu ấp ủ mở một quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo. Và tiếp đó, khi sinh con út, tôi và anh Dũng cho ra đời quỹ thiện nguyện Hằng Hữu". Được biết, Hằng Hữu là tên người thừa kế ngàn tỷ - con trai của bà và ông Dũng Lò Vôi.

Ái nữ và Hằng Hữu (đi đầu) có mặt trong đám hỏi của con trai lớn nhà bà Hằng - Ảnh: FBNV Ái nữ nhà bà Phương Hằng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Nhìn một số hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy, cô bé sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có cuộc sống vui vẻ, du lịch nhiều nơi. Dù đã lớn nhưng hiện con gái bà Hằng vẫn có một bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe.

Bà Phương Hằng khoe kim cương 'hạng nặng' 45 carat, chứng từ rõ ràng nhưng bị cho là hàng 'chợ trời'? Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng bất ngờ khoe cả bộ sưu tập bạc tỷ và chiếc nhẫn kim cương 45 carat mới mua. Nhưng khi trình làng giấy tờ chứng minh thì cộng đồng mạng lại soi ra và cho rằng nhẫn kim cương của nữ CEO là giả, cô chỉ "nổ" cho vui.

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