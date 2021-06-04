Lý Nhã Kỳ và Nathan Lee bị dân mạng réo tên ‘định giá’ giúp viên kim cương 45 carat của bà Phương Hằng

Nữ đại gia Phương Hằng hiện giờ như "hot trend" khi nói câu nào là chất lừ câu đấy! Gần đây nhất, trên livestream, bà lại gây bão khi khoe viên kim cương 45 carat vừa mua trả góp để tự thưởng bản thân mình.

Trong những lần lên sóng livestream, nữ đại gia Phương Hằng luôn khiến cư dân mạng choáng ngợp với những bộ trang sức lóe hết cả mắt. Mới đây nhất, bà đã có màn khoe hột xoàn "trĩu cả tay, nặng cả cổ" khiến không ít người mất ngủ cả đêm. Bà khoe rằng vừa mua góp một viên kim cương 45 carat để tự thưởng cho bản thân và đáng ngạc nhiên hơn là nhà bà còn có 20, 30 viên như vậy! Bà Phương Hằng có màn khoe của chất lừ - Ảnh: Cắt từ clip Sau những lời tâm sự "chân tình" đó, viên kim cương của nữ đại gia cũng rơi vào chủ đề bàn tán sôi nổi. Không ít cư dân mạng cảm thấy sang chấn tâm lý sau khi được nghe và cũng tò mò về giá trị thật của viên kim cương đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, trong một hội nhóm trên facebook bất ngờ xuất hiện một topic gây bão khi hỏi giá viên kim cương 45 carat như sau:

"Anh/Chị buôn hột xoàn hoặc tay chơi chính hiệu vô định giá dùm em hột chủ 45.16 carat, nước D, độ trong VVS1 bao tiền vậy ạ? Chứ em nghe em sang chấn tâm lý quá!". Câu hỏi khiến netizen mất ngủ cả đêm - Ảnh: Chụp màn hình Cô Hằng cũng thật biết "trêu ngươi" khi khoe hàng mà không khoe giá để cộng đồng mạng phải check cả đêm tìm kiếm. Cuối cùng vẫn không một ai có thể check ra được giá của viên kim cương siêu khủng này. Hết bàn luận tìm giá, các "cú đêm" lại bật sang chế độ than vãn về phận nghèo khổ Không mua nỗi 1 viên kim cương nhỏ thì lấy gì biết giá; học toán dở nên không đếm nổi con số quy ra tiền Việt Nam,...

Đọc các bình luận thôi cũng khiến cộng đồng mạng phải cười "sái quai hàm": "Vào Shopee xem mà không thấy giá"; "Khổ tụi bây ơi, mới mua chai dưỡng da, dặn thoa lên đi ngủ liền. Mà nãy giờ 1 tiếng tôi dính cứng ngắc cái điện thoại để lội comment coi giá kim cương nè mấy bạn! Chốt giá đi mấy bạn lên tới 3000 tỷ gì đó rồi để tôi đi ngủ nữa. Có viên kim cương thôi mà, hỏi thử trả góp tháng nhiêu, trả mấy tháng nhân lên là xong mà"; "Không có 1000 tỷ sao mua nổi viên kim cương đây mà check giá làm gì trời ơi?"; "Tính bằng tiền đô cho rồi. Chứ tính tiền Việt thì nhiều số quá không biết đọc kiểu gì." "Tao học ngu toán xong đọc comment nghe tụi nó báo giá không biết đếm sao luôn."; "Chưa kịp hồi phục sau 1000 tỷ hôm nay lại sang chấn vì 3000 tỷ tiếp rồi." Bên cạnh đó, nhiều netizen còn réo tên cả "nữ hoàng kim cương" Lý Nhã Kỳ và quý ông mua "hit" độc quyền như mua áo ngoài chợ Nathan Lee để hỏi giá: "Sao mình không hỏi anh Nathan Lee với chị Lý Nhã Kỳ giá kim cương cho lẹ ta?".

Ảnh 'chụp lén' biệt thự triệu đô 'đắt xắt ra miếng' của nữ đại gia Phương Hằng, liệu có xa hoa như lời đồn? Bà Phương Hằng không chỉ có sở thích chơi kim cương, mê siêu xe, xài hàng hiệu, bà còn sở hữu hàng loạt bất động sản trải dài khắp Việt Nam. Với vốn tài sản nghìn tỷ như vậy, dân tình cũng rất tò mò về căn nhà mà nữ đại gia đang sống xa hoa thế nào.

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