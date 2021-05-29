Bà Phương Hằng đột ngột ‘hoãn livestream’ giữa kỳ đến hẹn đưa bằng chứng Vy Oanh 'làm bé, cướp chồng, đẻ thuê'

Hậu trường 29/05/2021 10:59

Sau khi trang Fanpage bị "bay màu" khỏi mạng xã hội, bà chủ Đại Nam Phương Hằng đã có động thái thông báo đầu tiên.

Trong lúc cư dân mạng đang hoang mang về sự mất tích bí ẩn trang Facebook Trường đua Đại Nam Offical của bà Phương Hằng, nữ đại gia đã có câu trả lời. Mới đây, trên trang cá nhân có tên H.L - kênh phụ của bà Phương Hằng bất ngờ đăng tải thông báo hủy buổi livestream tối nay. Bên cạnh đó, bà cũng khẳng định rằng không thể lên sóng vì tình hình sức khoẻ không tốt và hứa hẹn sẽ tiếp tục livestream trở lại vào tuần sau:

"Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại, vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị.

Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi, tôi biết quý vị rất yêu mến tôi, nhưng tôi rất xin lỗi quý vị, vì tôi không khoẻ."

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Bà Phương Hằng thông báo hoãn buổi livestream tối nay trên trang FB phụ của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng mới nhất, nữ đại gia không nói gì đến việc trang FB bị bay màu chỉ cáo lỗi tạm hoãn vì tình hình sức khoẻ. Thông báo này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của những người theo dõi, trông chờ những buổi livestream "bóc phốt" của bà. Dưới phần bình luận, bà cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên sức khoẻ từ cư dân mạng và cũng mong bà sớm xuất hiện lại. Một số bình luận của khán giả:

"Em ơi, nhắn đến chị Hằng. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và sớm quay trở lại nha. Mọi người rất mong và lo cho chị Hằng, trong đó có chị”.

“Rồi xong!! Mới đi mua thùng bia luôn, chán thiệt chứ. Chúc cô mau khỏi bệnh”.

"Cô ráng uống thuốc mau khỏe cô Hằng ơi! Khi nào có sức khỏe tốt cô livestream cũng không sao cô ơi. Sức khỏe là trên hết cô ơi!”.

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Bà Hằng tạm hoãn livestream vì lý do sức khoẻ chứ chưa nói về việc FB bị bay màu - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng bà Phương Hằng hủy buổi livestream tối nay vì "tin mừng" của Vy Oanh chia sẻ về văn bản xử lý tình trạng thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Hiện tại dòng trạng thái này đã bị nữ ca sĩ xoá đi. Cụ thể, Vy Oanh viết trên fanpage cá nhân:

"Đọc được 2 trang văn bản mừng quá, dạo này trên mạng phức tạp, hy vọng cộng đồng mạng được bình an trong những ngày tới, để người với người vẫn còn biết yêu thương, để trẻ em không bị nhiễm độc bởi những tin tức không lành mạnh. Tin tưởng vào pháp luật Việt Nam".

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Vy Oanh thông báo 'tin mừng' khi đọc về văn bản xử lý tình trạng thông tin vi phạm trên mạng xã hội trên trang cá nhân của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Chưa rõ thực hư ra sao nhưng thông báo của bà Phương Hằng đang gây sự chú ý với dư luận và không ít người mong bà sẽ sớm livestream trở lại. 

Ngoài ra, CĐM còn đặt nghi vấn trước đó nữ ca sĩ Vy Oanh đã mạnh miệng tuyên chiến với ekip của bà Phương Hằng tìm ra bằng chứng cô "làm bé, cướp chồng, đẻ thuê" trước ngày 29/5, nay đúng ngày bà Hằng lại dừng livestream khiến mọi người không khỏi đặt câu hỏi lớn.

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