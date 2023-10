Fanpage chính của bà Phương Hằng bỗng 'bay màu' không dấu tích, netizen nghi ngờ có liên quan đến văn bản xử lý của bộ TT&TT?

Hôm qua, bà Phương Hằng vừa đăng đàn thông báo lịch livestream mới để vạch trần "Nghề kinh doanh xác chết" khiến dân mạng vô cùng háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, mới đây, netizen phát hiện ra trang Fanpage Trường Đua Đại Nam Official bỗng nhiên "bốc hơi" từ khi nào không ai biết. Nhấn vào link cũ đã được thông báo thì bị báo "Trang này không hiển thị".

Theo văn bản bản của Bộ TT&TT, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, lập nhóm chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật.

Những hành động này đã gây ra sự búc xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội phần nhiều là các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép,...

Theo đó, Sở TT&TT và công an các địa phương cần tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Trong trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm, Sở TT&TT và công an các tỉnh, thành phố cần phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp.

Hiện netizen đang vô cùng trông ngóng những câu chuyện mà bà Phương Hằng sẽ "bốc phốt" trong livestream tối nay.