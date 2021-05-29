Fanpage chính của bà Phương Hằng bỗng 'bay màu' không dấu tích, netizen nghi ngờ có liên quan đến văn bản xử lý của bộ TT&TT?

Bất ngờ fanpage livestream trăm nghìn lượt người xem của bà Phương Hằng bay màu trong đêm khiến cư dân mạng hoang mang.

Hôm qua, bà Phương Hằng vừa đăng đàn thông báo lịch livestream mới để vạch trần "Nghề kinh doanh xác chết" khiến dân mạng vô cùng háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, mới đây, netizen phát hiện ra trang Fanpage Trường Đua Đại Nam Official bỗng nhiên "bốc hơi" từ khi nào không ai biết. Nhấn vào link cũ đã được thông báo thì bị báo "Trang này không hiển thị". Link để vào trang xem livestream của bà Phương Hằng đã không hiển thị nữa - Ảnh: Chụp màn hình Thử tìm với từ khoá Trường đua Đại Nam Offical thì kết quả hiển thị một page với tên "Trường Đua ĐN offical", khiến cộng đồng mạng nhầm lẫn. Nhưng khi check thì page này chỉ mới đăng bài viết vào đầu tháng 5/2021 và được đổi tên từ một page "Đức Đặng offical".

Fanpage cùng tên với trang của bà Hằng nhưng không hề có một video liên quan nào - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, các đường link trên kênh YouTube của Trường Đua Đại Nam thường dẫn đến livestream của bà, thử nhấn vào thì kết quả dẫn về một trang khác hoàn toàn. Những kênh chính chủ của bà Phương Hằng đều không thể tìm thấy - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến vụ việc này, mới đây, văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Netizen liền đặt nghi vấn có thể nào trang bà Phương Hằng "bay màu" có liên quan đến thông tin mới này chăng?

Theo văn bản bản của Bộ TT&TT, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, lập nhóm chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Những hành động này đã gây ra sự búc xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội phần nhiều là các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép,... Theo đó, Sở TT&TT và công an các địa phương cần tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Trong trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm, Sở TT&TT và công an các tỉnh, thành phố cần phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp. Hiện netizen đang vô cùng trông ngóng những câu chuyện mà bà Phương Hằng sẽ "bốc phốt" trong livestream tối nay.

'Kẻ thù bên đất Mỹ' của bà Phương Hằng: 'Muốn sử dụng giấc mơ để lách tội vu khống thì hơi muộn rồi!' Liên quan đến việc bà Phương Hằng đụng chạm, réo tên nhiều người trên livestream, Dũng Taylor lại bất ngờ đăng đàn chỉ trích. Ông cũng là một trong những nhân vật đồng thời cũng xuất hiện trong nội dung sóng livestream của nữ đại gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fanpage-chinh-cua-ba-phuong-hang-bong-bay-mau-khong-dau-tich-netizen-nghi-ngo-co-lien-quan-den-van-ban-xu-ly-cua-bo-tttt-406873.html