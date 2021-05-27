Ngôi sao ‘mới nổi' Phương Hằng: Giật sạch vai chính trong vũ trụ phim bom tấn, netizen quyết tâm cày nguyên mùa hè, không sót 1 tập

Hậu trường 27/05/2021 15:01

Livestream mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng đạt kỉ lục 500 ngàn lượt người xem trên cả 2 kênh Facebook và Youtube. Trong thời gian ngắn, nữ chủ nhân KDL Đại Nam vượt mặt cả những sao hạng A về độ hot. Cư dân mạng cũng phải trao cho bà danh hiệu "Nữ hoàng phòng vé".

Về độ hot hiện nay, chắc chắn không ai có thể sánh bằng bà Nguyễn Phương Hằng. Khi nhà nhà người người đang trông chờ những buổi livestream của bà để "hóng hớt". Trong các buổi giao lưu "thân tình" đó, cư dân mạng đã bắt được những khoảng khắc vô cùng "bá đạo" của bà và cho nữ đại gia "chễm chệ" có mặt trên các poster phim bom tấn. 

Có lẽ các sao hạng A lúc này cũng phải dè chừng trước ngôi sao "mới nổi" đến từ Đại Nam. Những poster phim bom tấn Việt Nam có "nữ hoàng phòng vé" này đang được quảng bá với tốc độ chóng mặt và được đánh giá không thua kém gì phim Hollywood. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số bộ phim:

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Số 1 trong danh sách này phải kể đến bộ phim 'Cô gái đến từ Đại Nam' đang gây sốt trên các diễn đàn phim trong và ngoài nước - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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Nếu 'bỗng dưng muốn khóc' đã từng gây tiếng vang trên màn ảnh nhỏ thì phim 'Bỗng dưng mới nhớ 13 tỷ' của nữ diễn viên Phương Hằng cũng gây choáng không kém. Bộ phim có nội dung nói về giấc mơ của 1 cô gái và bất ngờ giấc mơ lại ứng vào hiện thực - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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Trong phim Mắt Liếc, nữ hoàng phòng vé đã có câu nói trở thành trào lưu của giới trẻ: 'Chị không muốn nói nhiều nhưng mà chuyện nhiều nên chị phải nói' - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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'Thời tới cản không kịp' khi danh tiếng của Phương Hằng vươn tầm quốc tế được đóng chung phim với cả Âu Dương Chấn Hoa - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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Ngôi sao 'mới nổi' như Phương Hằng rất khó được đóng chung với những sao lớn như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng,... nhưng các đạo diễn vẫn ưu ái cho cô khi 'chọn mặt gửi vàng' vào bộ phim kinh phí khủng như vậy. Nữ hoàng livestream quả thật rất may mắn - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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Bao Thanh Thiên ngày xưa ra tay trừng trị cái ác thì ngày nay đã có Bao Phương Hằng nhân danh công lý để 'xử đẹp' những cái xấu xa - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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Trong vũ trụ siêu anh hùng như Iron Man, Thor,... dù có sức mạnh siêu khủng nhưng cũng không là gì so với sức mạnh của bà Phương Hằng. Một mình bà có thể chống lại hàng loạt thế lực 'siêu khổng lồ' - Ảnh: Nguyễn Huỳnh
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Poster phim Phương Hằng - Người đánh cắp giấc mơ của nữ hoàng phòng vé mới nổi - Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Những bức ảnh này khi được tung ra nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt like, chia sẻ cũng như nhiều bình luận hài hước của cộng đồng mạng.

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Khán giả sẽ để dành series này cày nguyên đợt dịch - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, sau buổi livestream, những hình ảnh chế hài hước về bà Phương Hằng cũng đã chiếm spotlight toàn bộ các trang mạng xã hội. Có thể thấy, cứ sau mỗi lần livestream thì bà Nguyễn Phương Hằng lại thu về lượng người quan tâm hùng hậu.

Chưa biết ‘ai giàu hơn ai’ nhưng xét về độ ‘chịu chi’ thì đại gia Phương Hằng còn ‘dưới cơ’ những nhân vật ‘sừng sỏ’ này

Chưa biết ‘ai giàu hơn ai’ nhưng xét về độ ‘chịu chi’ thì đại gia Phương Hằng còn ‘dưới cơ’ những nhân vật ‘sừng sỏ’ này

Trước những tin đồn "thất thường", nhiều người nổi tiếng không ngần ngại "chi" tiền khủng cho những ai tìm ra được bằng chứng xác minh tin đồn có "căn cứ" hoặc tìm ra những kẻ tung tin đồn "nhảm".

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Từ khóa:   Phương Hằng Listream Phương Hằng và Hoài Linh bà Phương Hằng

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