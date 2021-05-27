Ngôi sao ‘mới nổi' Phương Hằng: Giật sạch vai chính trong vũ trụ phim bom tấn, netizen quyết tâm cày nguyên mùa hè, không sót 1 tập

Livestream mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng đạt kỉ lục 500 ngàn lượt người xem trên cả 2 kênh Facebook và Youtube. Trong thời gian ngắn, nữ chủ nhân KDL Đại Nam vượt mặt cả những sao hạng A về độ hot. Cư dân mạng cũng phải trao cho bà danh hiệu "Nữ hoàng phòng vé".
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Về độ hot hiện nay, chắc chắn không ai có thể sánh bằng bà Nguyễn Phương Hằng. Khi nhà nhà người người đang trông chờ những buổi livestream của bà để "hóng hớt". Trong các buổi giao lưu "thân tình" đó, cư dân mạng đã bắt được những khoảng khắc vô cùng "bá đạo" của bà và cho nữ đại gia "chễm chệ" có mặt trên các poster phim bom tấn.
Có lẽ các sao hạng A lúc này cũng phải dè chừng trước ngôi sao "mới nổi" đến từ Đại Nam. Những poster phim bom tấn Việt Nam có "nữ hoàng phòng vé" này đang được quảng bá với tốc độ chóng mặt và được đánh giá không thua kém gì phim Hollywood. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số bộ phim:
Những bức ảnh này khi được tung ra nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt like, chia sẻ cũng như nhiều bình luận hài hước của cộng đồng mạng.
Không chỉ vậy, sau buổi livestream, những hình ảnh chế hài hước về bà Phương Hằng cũng đã chiếm spotlight toàn bộ các trang mạng xã hội. Có thể thấy, cứ sau mỗi lần livestream thì bà Nguyễn Phương Hằng lại thu về lượng người quan tâm hùng hậu.