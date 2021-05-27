Ngôi sao ‘mới nổi' Phương Hằng: Giật sạch vai chính trong vũ trụ phim bom tấn, netizen quyết tâm cày nguyên mùa hè, không sót 1 tập

Về độ hot hiện nay, chắc chắn không ai có thể sánh bằng bà Nguyễn Phương Hằng. Khi nhà nhà người người đang trông chờ những buổi livestream của bà để "hóng hớt". Trong các buổi giao lưu "thân tình" đó, cư dân mạng đã bắt được những khoảng khắc vô cùng "bá đạo" của bà và cho nữ đại gia "chễm chệ" có mặt trên các poster phim bom tấn.

Có lẽ các sao hạng A lúc này cũng phải dè chừng trước ngôi sao "mới nổi" đến từ Đại Nam. Những poster phim bom tấn Việt Nam có "nữ hoàng phòng vé" này đang được quảng bá với tốc độ chóng mặt và được đánh giá không thua kém gì phim Hollywood. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số bộ phim: