Chưa biết ‘ai giàu hơn ai’ nhưng xét về độ ‘chịu chi’ thì đại gia Phương Hằng còn ‘dưới cơ’ những nhân vật ‘sừng sỏ’ này

Trong showbiz luôn có những tin đồn , người nổi tiếng liên tục phải đối mặt với "phốt". Có người sẽ chọn cách im lặng trước dư luận nhưng cũng có không ít người nổi tiếng chọn cách giải bày. Một số người nổi tiếng sau đây làm CĐM phải "ngỡ ngàng" trước độ chịu chi giải thưởng cho ai tìm được bằng chứng.

Trong livestream mới nhất, nữ đại gia đất Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến 3 người đã giúp bà tìm ra tung tích của tài khoản Facebook đã khiến bà khó chịu suốt 2 tháng qua. Trong đó, tài khoản có tên N.H.K đã nhận được số tiền này và được bà công khai thông tin trên mạng xã hội.

Hơn 2 tháng nay, khán giả liên tục được phen "hú hồn" với những phát ngôn "đụng chạm" giới nghệ sĩ trong các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Có khán giả sẽ đồng tình với bà nhưng cũng không ít người có ý kiến trái chiều, phản đối. Mới đây, vợ ông Dũng "Lò Vôi" đã khiến cộng đồng mạng "phát sốt" khi bà mạnh tay treo thưởng 1 tỷ đồng cho bất cứ ai tìm ra danh tính thật của một chủ tài khoản Facebook mà bà cho là người “cầm đầu” nhóm chống đối, bêu xấu bà trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang cá nhân, N.H.K chia sẻ:

“Chị Hằng chơi rất nét nha, 1 tỷ nhưng em lấy một nửa, còn một nửa em gửi lại để chị làm từ thiện. Cám ơn chị rất nhiều“.

Cùng với đó là ảnh chụp màn hình giao dịch 500 triệu đồng, kèm nội dung:

“Nguyễn Phương Hằng chuyển khoản cho N.H.K”.

Diễn viên Phương Oanh: 100 - 1.000 tỷ đồng

Vào tháng 9/2020, diễn viên Phương Oanh bày tỏ bức xúc khi bị tung tin đồn "thất thiệt" về đời tư của mình. Cụ thể, một Fanpage có hàng triệu lượt theo dõi đã đăng tải bài viết đưa tin về nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê”, kèm dòng chia sẻ:

"Phương Oanh từng sống một cuộc sống rất cơ cực khi gia đình làm ăn thua lỗ. Cô phải rửa bát thuê, làm phục vụ trong quán bida để kiếm sống”.

Diễn viên Phương Oanh sẵn sàng chi số tiền khủng để tìm ra tung tích kẻ đơm đặt đời tư của cô - Ảnh: FBNV

Phương Oanh cho biết những thông tin của kẻ "giấu mặt" đưa ra là hoàn toàn sai sự thật. Cô có từng nghĩ đến việc sẽ đi rửa bát thuê, phát tờ rơi, xếp bóng bida để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, những việc đó mới chỉ nằm trong suy nghĩ chứ thực tế thì chưa làm, cô cho biết:

"Tôi chia sẻ như vậy để động viên các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn có thêm niềm tin, sẵn sàng lao vào cuộc đời để rèn giũa bản thân, tích lũy kinh nghiệm”.

Cùng với đó, nữ diễn viên cũng khẳng định một cách đanh thép:

“Ai tìm được địa chỉ tôi từng rửa bát thuê, tôi sẵn sàng tặng 100, thậm chí 1.000 tỷ đồng vì chắc chắn tôi có làm đâu mà tìm được”.

Ca sĩ Bảo Thy: 10 tỷ đồng

Bảo Thy từng dính không ít tin đồn "dao kéo" về sửa mũi, sửa cằm nhọn,... Để chứng minh khuôn mặt tự nhiên của bản thân, nữ ca sĩ từng tuyên bố "sẵn sàng thưởng 10 tỷ đồng" cho ai có bằng chứng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Bảo Thy nhấn mạnh việc chỉnh sửa nhan sắc không vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục, đó là nhu cầu làm đẹp bình thường của phụ nữ. Vì vậy, nếu cô thật sự thẩm mỹ, cô cũng chẳng sợ gì mà không dám nhận, cô chia sẻ:

"Nếu gặp tôi ngoài đời thật, mời người đó tha hồ vặn vẹo gương mặt tôi để biết thật hay giả. Nếu như tôi có làm, tôi sẽ không dám mạnh miệng vậy đâu. Tôi sẽ nhận nếu có làm. Tính tôi rất ghét sự giả dối, không thành thật".

Bảo Thy từng dính không ít tin đồn 'dao kéo' trên gương mặt của mình, để chứng minh đều đó là sai sự thật, cô không ngần ngại treo thưởng 10 tỷ đồng cho ai tìm được bằng chứng cô đã can thiệp 'dao kéo' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi bị công chúng cho là cố tình phát ngôn gây sốc để đánh bóng tên tuổi, Bảo Thy lên tiếng đính chính. Giọng ca "Là con gái phải xinh" cho hay câu nói "treo thưởng 10 tỷ đồng cho người tìm được bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ" chỉ là lời nói đùa và muốn sống bình yên.

Lâm Khánh Chi: 10 tỷ đồng

Phát ngôn “tặng 10 tỷ” cho ai tìm được phụ nữ U40 nào trẻ đẹp như mình của Lâm Khánh Chi từng gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, trong một buổi giao lưu với khán giả, khi nữ ca sĩ nhận được ý kiến từ antifan nói rằng: "Nhìn Lâm Khánh Chi như hoàng thái hậu mà lúc nào cũng tự xưng là công chúa”, giọng ca chuyển giới cho biết cô chưa từng tự xưng là công chúa. Đây là biệt danh được gia đình đặt cho cô từ ngày nhỏ.

Lâm Khánh Chi còn nhấn mạnh: “Tôi đã 40 tuổi rồi, và nếu như bạn kiếm được ai 40 tuổi mà trẻ đẹp như tôi thì tôi cho bạn 10 tỷ đồng”.

Lâm Khánh Chi sẵn sàng chi 10 tỷ cho ai tìm được người phụ nữ nào U40 mà trẻ đẹp hơn cô - Ảnh: FBNV

Cao Thái Sơn: 10 tỷ đồng

Trong một buổi họp fan vào tháng 7/2011, Cao Thái Sơn đã phủ nhận tin đồn rằng anh từng đi bơm ngực, nhưng sau đó phải vội vàng tháo ra vì không chịu nổi độ cứng của những món phụ tùng bên trong cơ thể.

Cao Thái Sơn từng đối diện với tin đồn đã từng đi bơm ngực, nam ca sĩ không ngần ngại treo giải thưởng cho ai tìm ra bằng chứng và anh sẵn sàng giải nghệ - Ảnh: FBNV

Cao Thái Sơn tuyên bố chắc nịch rằng:

“Nếu ai có thể đưa ra bằng chứng tôi từng làm ngực, tôi sẽ giải nghệ và thưởng 10 tỷ đồng”. Phát ngôn gây sốc này đã đưa tên tuổi của Cao Thái Sơn tràn ngập khắp các trang báo mạng vào thời điểm đó.