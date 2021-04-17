Cổ Ngân lên tiếng giải thích tin đồn 'cặp kè' đại gia mới sau khi chia tay tỷ phú Mỹ 72 tuổi

Hậu trường 17/04/2021 21:18

Thời gian gần đây, không thấy Cổ Ngân xuất hiện trên TikTok, dân tình nghi ngờ cô đang "bí mật" hẹn hò đại gia mới. Người đẹp sau đó đã lên tiếng đính chính.

Ngay từ đầu tháng 4, cặp đôi Cổ Ngân - Wynn Katz đã "làm mưa làm gió" trên các trang báo mạng trong nước cũng như ngoài nước. Khi thông tin "đường ai nấy đi" chưa diễn ra được bao lâu thì vài giờ trước, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền tin đồn Cổ Ngân vừa chia tay... lại cặp ngay đại gia mới. 

Chuyện này được khơi mào từ chuyện dạo gần đây "bản sao Lan Khuê" đột nhiên "vắng bóng" màn ảnh, khác hẳn với trước kia, khi cô thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội. Theo đó, dân tình nghi ngờ, cô đang lén lút hẹn hò... đại gia mới.

Đáp trả lại tin đồn, Cổ Ngân đã chia sẻ một đoạn clip trên trang cá nhân, đính chính lại rốt cuộc "đại gia mới" mà mọi người đang bàn tán xôn xao là ai. 

Co Ngan len tieng giai thich tin don
 Cổ Ngân trả lời nghi vấn 'cặp kè' bồ đại gia - Ảnh: TikTok

Trả lời bình luận đến từ một tài khoản cá nhân: "Chị ơi, em vừa đánh lộn với bạn em vì nó nói chị vừa bỏ người yêu xong quay qua bồ đại gia", nữ TikToker ngay lập tức tỏ ra vô cùng bất ngờ, sau đó màn đáp trả bằng "vũ lực" của cô đã khiến các fans vô cùng thích thú. 

Co Ngan len tieng giai thich tin don 1
 Người đẹp gợi ý fan đã đặt câu hỏi dùng lược điện 'đánh' người tung tin đồn - Ảnh: TikTok

"Bồ đại gia ở đâu ra? Em đánh nó đi em". Tiếp theo đó, Cổ Ngân còn cho biết: "Tức quá mà. Bồ đại gia đâu ra? Mấy ngày nay đi lang thang một mình với thằng điên này nè", cô chỉ vào người đàn ông mặc áo đen đang đứng đằng sau mình. 

Co Ngan len tieng giai thich tin don 2
 Cổ Ngân bày tỏ sự oan ức của bản thân 'có tiếng mà không có miếng' - Ảnh: TikTok

Câu trả lời dường như đã "thỏa mãn" các netizens hay rình mò, đoán già đoán non. Người đẹp còn lên tiếng thể hiện rõ sự oan ức của bản thân, "có tiếng mà không có miếng".

Trước đó, chuyện tình của cặp đôi Cổ Ngân - Wynn Katz đã từng gây bão mạng xã hội, thậm chí lên cả báo Trung Quốc. Trong khoảng thời gian quen nhau, cả hai đã từng chia sẻ nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Dù khoảng cách thế hệ khá xa, cách nhau đến 46 tuổi, nhưng dường như đó không trở thành "rào cản" đối với họ. Được biết, Ngân và bạn trai Wynn đã tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Nếu không có gì thay đổi thì thời gian tới, họ sẽ tổ chức lễ kết hôn. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện dường như đã kết thúc một cách bất ngờ. 

Chia tay bạn trai tỷ phú Mỹ 72 tuổi, người mẫu 26 tuổi Cổ Ngân 'up mở': 'Đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài'

Chia tay bạn trai tỷ phú Mỹ 72 tuổi, người mẫu 26 tuổi Cổ Ngân 'up mở': 'Đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài'

Chuyện tình "chú - cháu" của Cổ Ngân - cô nàng hot TikToker tưởng chừng đi đến cái kết viên mãn nhưng lại không thành. Mới đây, trong một clip chia sẻ trên mạng xã hội, hot girl 26 tuổi đã chia sẻ: "Có người ghẹo mình đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài". Cô cũng không quên đưa ra những hình ảnh về người quen cũ với gia thế "khủng".

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Ngân người mẫu Cổ Ngân Cổ Ngân tiết lộ bạn trai mới

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 30 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 36 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026