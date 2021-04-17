Cổ Ngân lên tiếng giải thích tin đồn 'cặp kè' đại gia mới sau khi chia tay tỷ phú Mỹ 72 tuổi

Thời gian gần đây, không thấy Cổ Ngân xuất hiện trên TikTok, dân tình nghi ngờ cô đang "bí mật" hẹn hò đại gia mới. Người đẹp sau đó đã lên tiếng đính chính.

Ngay từ đầu tháng 4, cặp đôi Cổ Ngân - Wynn Katz đã "làm mưa làm gió" trên các trang báo mạng trong nước cũng như ngoài nước. Khi thông tin "đường ai nấy đi" chưa diễn ra được bao lâu thì vài giờ trước, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền tin đồn Cổ Ngân vừa chia tay... lại cặp ngay đại gia mới. Chuyện này được khơi mào từ chuyện dạo gần đây "bản sao Lan Khuê" đột nhiên "vắng bóng" màn ảnh, khác hẳn với trước kia, khi cô thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội. Theo đó, dân tình nghi ngờ, cô đang lén lút hẹn hò... đại gia mới.

Đáp trả lại tin đồn, Cổ Ngân đã chia sẻ một đoạn clip trên trang cá nhân, đính chính lại rốt cuộc "đại gia mới" mà mọi người đang bàn tán xôn xao là ai. Cổ Ngân trả lời nghi vấn 'cặp kè' bồ đại gia - Ảnh: TikTok Trả lời bình luận đến từ một tài khoản cá nhân: "Chị ơi, em vừa đánh lộn với bạn em vì nó nói chị vừa bỏ người yêu xong quay qua bồ đại gia", nữ TikToker ngay lập tức tỏ ra vô cùng bất ngờ, sau đó màn đáp trả bằng "vũ lực" của cô đã khiến các fans vô cùng thích thú.

Người đẹp gợi ý fan đã đặt câu hỏi dùng lược điện 'đánh' người tung tin đồn - Ảnh: TikTok "Bồ đại gia ở đâu ra? Em đánh nó đi em". Tiếp theo đó, Cổ Ngân còn cho biết: "Tức quá mà. Bồ đại gia đâu ra? Mấy ngày nay đi lang thang một mình với thằng điên này nè", cô chỉ vào người đàn ông mặc áo đen đang đứng đằng sau mình. Cổ Ngân bày tỏ sự oan ức của bản thân 'có tiếng mà không có miếng' - Ảnh: TikTok Câu trả lời dường như đã "thỏa mãn" các netizens hay rình mò, đoán già đoán non. Người đẹp còn lên tiếng thể hiện rõ sự oan ức của bản thân, "có tiếng mà không có miếng". Trước đó, chuyện tình của cặp đôi Cổ Ngân - Wynn Katz đã từng gây bão mạng xã hội, thậm chí lên cả báo Trung Quốc. Trong khoảng thời gian quen nhau, cả hai đã từng chia sẻ nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Dù khoảng cách thế hệ khá xa, cách nhau đến 46 tuổi, nhưng dường như đó không trở thành "rào cản" đối với họ. Được biết, Ngân và bạn trai Wynn đã tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Nếu không có gì thay đổi thì thời gian tới, họ sẽ tổ chức lễ kết hôn. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện dường như đã kết thúc một cách bất ngờ.

Chia tay bạn trai tỷ phú Mỹ 72 tuổi, người mẫu 26 tuổi Cổ Ngân 'up mở': 'Đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài' Chuyện tình "chú - cháu" của Cổ Ngân - cô nàng hot TikToker tưởng chừng đi đến cái kết viên mãn nhưng lại không thành. Mới đây, trong một clip chia sẻ trên mạng xã hội, hot girl 26 tuổi đã chia sẻ: "Có người ghẹo mình đã quen tỷ phú rồi thì sẽ quen tỷ phú hoài". Cô cũng không quên đưa ra những hình ảnh về người quen cũ với gia thế "khủng".

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