Không phải 1 mà là 5 chiếc nhẫn kim cương, cô gái hạnh phúc nhất quả đất khi được bạn trai cầu hôn siêu hoành tráng

Được biết, Brittney Miller là cô bạn gái trong câu chuyện đã rất bất ngờ khi được người yêu cầu hôn bằng 5 chiếc nhẫn cùng một lúc. Miller cho biết, cô chỉ nghĩ rằng cả hai sẽ dành ngày cuối tuần để nếm rượu, hoàn toàn không biết về dự định của bạn trai.

Theo NBC News, vào cuối tuần trước tại Mỹ, cặp tình nhân tên William Hunn và Brittney Miller đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ màn cầu hôn vô cùng ấn tượng chỉ có 1 trên đời. Cư dân mạng cũng đã ủng hộ hai người rất nhiệt tình khi lan truyến đến chóng mặt khoảnh khắc trọng đại của họ.

Khi cô nàng vừa bước xuống bãi đỗ, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy bạn bè và vài nhiếp ảnh gia đang chờ đợi họ. Ngay lúc đó, William Hunn đã quỳ gối và lấy từ trong túi ra 5 chiếc nhẫn kim cương và ngỏ lời cầu hôn với cô gái trẻ.

Sau buổi hẹn lãng mạn, William Hunn dẫn người yêu tới một bãi đỗ trực thăng và cả hai cùng ngồi máy bay tới thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ), đây chính là nơi hai người đã gặp nhau lần đầu.

Miller xúc động chia sẻ với NBC News: "Lúc nhìn thấy mọi người đứng dưới bãi đỗ trực thăng, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Đầu tôi lặp đi lặp lại một câu: "Trời ơi, chuyện này là thật sao?"

Chiếc ảnh trên cùng (từ trên xuống) chính là chiếc do Hunn thiết kế và Miller đã lựa chọn chiếc nhẫn này- Ảnh: James D. Love.

Trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của hai người, cho thấy cô nàng Miller đã rất nghẹn ngào khi nắm tay bạn trai minh. Sau đó Hunn mở lời: "Em có thể thử cả 5 chiếc nhẫn, hoặc chọn 1".

Với cô dâu tương lai, sự lựa chọn này không hề dễ dàng. Sau vài phút do dự, Miller quyết định nhận chiếc nhẫn kim cương hình chữ nhật trong số đó.

Song, người bạn gái không thể ngờ rằng mỗi chiếc nhẫn này đều do chính cô lựa chọn vài tuần trước, khi cả hai đang đi sắm nhẫn cưới. Đặc biệt, chiếc nhẫn Miller lựa chọn lại là mẫu được thiết kế bởi chính Hunn.

Để khiến màn cầu hôn thêm phần kịch tính, Hunn đã lén thực hiện một video ẩn, ghi lại cảnh anh khoe chiếc nhẫn có một không hai ấy phía sau lưng bạn gái ở nhiều địa điểm trong suốt 30 ngày trước khoảnh khắc cầu hôn.

"Hunn muốn làm cho buổi lễ diễn ra theo cách độc đáo và anh ấy đã làm được", Miller kể.

Ngay hôm đó, Hunn và Miller đã tổ chức một buổi lễ đính hôn bất ngờ với các thành viên trong gia đình hai bên.

Được biết, đôi tình nhân này gặp nhau 10 năm trước tại ĐH Clarke Atlanta và mới hẹn hò được một năm. Tuy nhiên, cô nàng Miller tin rằng "không nên đong đếm tình yêu bằng thời gian".

Chia sẻ với NBC News, cả hai không vội vàng với việc tổ chức đám cưới, có thể chờ đợi ít nhất một năm nữa để chính thức về chung một nhà.

Khi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ video cầu hôn gây ấn tượng sâu sắc, Hunn và Miller đều tỏ ý biết ơn sự ủng hộ từ mọi người. "Chúng tôi chỉ cần sự ủng hộ như vậy, không còn mong mỏi gì hơn", Miller nói.