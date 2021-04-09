Sáng nay 9/4, tại cung điện Winsor, Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 99 tuổi. Ông kết hôn với Nữ hoàng được 73 năm.

Hãng tin Reuters dẫn lời Điện Buckingham thông báo ngày 9/4, "Với nỗi đau buồn vô hạn, Nữ hoàng thông báo người chồng thân yêu của bà, Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, đã qua đời. Hoàng thân ra đi thanh thản vào sáng nay ở Cung điện Windsor".

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và chồng bà, Hoàng thân Philip - Ảnh: GETTY IMAGE

Cờ trên các tòa nhà lịch sử ở Anh đã được treo rủ.

Theo đài ABC News, Hoàng thân Philip nhập viện nhiều lần trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2017. Gần nhất, ông vào bệnh viện King Edward VII tháng 2/2021. Sau đó ông trải qua một cuộc phẫu thuật thành công ở Bệnh viện St. Bartholomew liên quan đến bệnh tim. Chồng của Nữ hoàng Anh sau đó xuất viện vào ngày 16/3, sau khi "điều trị nhiễm trùng và phẫu thuật thành công”.

Theo Guardian, sức khỏe của Hoàng thân Philip đã yếu dần thời gian qua. Ông tuyên bố không tham gia các sự kiện hoàng gia từ tháng 5/2017, đùa rằng ông khó đi đứng hơn. Ông xuất hiện chính thức lần cuối cùng vào cuối năm đó trong cuộc diễu hành của Thủy quân lục chiến Hoàng gia ở Cung điện Buckingham.

Kể từ đó, Hoàng thân Philip hiếm khi xuất hiện công khai. Mới đây, trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành ở Anh, vợ chồng Nữ hoàng Anh kỷ niệm 73 năm ngày cưới khá lặng lẽ vào tháng 11/2020. Ông cũng tổ chức sinh nhật lần thứ 99 ở lâu đài Windsor.

Hoàng thân Philip kết hôn với Nữ hoàng Elizabeth II năm 1947, và đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa Hoàng gia Anh giai đoạn hậu Thế chiến II. Trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới năm 1997 (đám cưới vàng), Nữ hoàng trìu mến gọi chồng là “nguồn sức mạnh” và chỗ dựa cho bà trong suốt cuộc hôn nhân.

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