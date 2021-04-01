Một năm được thoải mái nói dối 1 ngày, bạn đã biết ý nghĩa của ngày này chưa

"Ngày nói dối" được cho là bắt đầu tại nước Pháp vào thế kỷ thứ 16. Lúc bấy giờ, người Pháp thường ăn mừng năm mới vào ngày 1/4 vì đây được xem là ngày bắt đầu của mùa Xuân. Tuy nhiên, Hoàng đế Charles IX vào năm 1567 đã quyết định thay đổi, theo đó con dân cả nước sẽ bắt đầu đón năm mới vào ngày 1/1 thay vì ngày 1/4 như thường lệ. Nhưng vì phương tiện truyền thông khi ấy còn lạc hậu nên không phải người dân nào của nước Pháp cũng biết về thay đổi này. Những người chưa nhận được tin vẫn đón năm mới vào ngày 1/4, số khác biết nhưng vẫn "chai lì” đón năm mới bằng lịch cũ. Và cũng từ đó người ta đã gọi ngày 1/4 là "ngày nói dối".

Tuy nhiên, cũng có một giả thuyết khác về ngày nói dối đến từ nhà thần học Manfred Becker-Huberti. Trong tín ngưỡng cổ, người ta tin ngày 1/4 là ngày không may mắn vì đây là ngày sinh và chết của người đã phản bội Chúa Jesus, Judas Iscariot, và vì thế, đây được cho là ngày xui xẻo. Nên người ta lấy ngày này để đùa vui nhau, tạo ra tiếng cười vui vẻ.