Một năm được thoải mái nói dối 1 ngày, bạn đã biết ý nghĩa của ngày này chưa

Ngày Cá tháng Tư là một ngày đặc biệt, những lời nói dối vô hại vào ngày này đều sẽ được tha thứ. Thế nhưng ít ai biết được, nguồn cơn của việc này bắt đầu từ đâu.
"Ngày nói dối" được cho là bắt đầu tại nước Pháp vào thế kỷ thứ 16. Lúc bấy giờ, người Pháp thường ăn mừng năm mới vào ngày 1/4 vì đây được xem là ngày bắt đầu của mùa Xuân. Tuy nhiên, Hoàng đế Charles IX vào năm 1567 đã quyết định thay đổi, theo đó con dân cả nước sẽ bắt đầu đón năm mới vào ngày 1/1 thay vì ngày 1/4 như thường lệ. Nhưng vì phương tiện truyền thông khi ấy còn lạc hậu nên không phải người dân nào của nước Pháp cũng biết về thay đổi này. Những người chưa nhận được tin vẫn đón năm mới vào ngày 1/4, số khác biết nhưng vẫn "chai lì” đón năm mới bằng lịch cũ. Và cũng từ đó người ta đã gọi ngày 1/4 là "ngày nói dối".
Tuy nhiên, cũng có một giả thuyết khác về ngày nói dối đến từ nhà thần học Manfred Becker-Huberti. Trong tín ngưỡng cổ, người ta tin ngày 1/4 là ngày không may mắn vì đây là ngày sinh và chết của người đã phản bội Chúa Jesus, Judas Iscariot, và vì thế, đây được cho là ngày xui xẻo. Nên người ta lấy ngày này để đùa vui nhau, tạo ra tiếng cười vui vẻ.
Nhiều hãng truyền thông cũng "nhập cuộc", tạo ra những cú lừa ngoạn mục vào ngày này. Đơn cử như hãng BBC năm 1957 cũng từng phát sóng một đoạn băng thông tin giả về việc nông dân Thụy Sĩ thu hoạch mì ống từ những cái cây. Đoạn băng này lập tức thu hút được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, thậm chí nhiều người đã gọi điện thoại đến hỏi nơi có thể mua được những cái cây đặc biệt này? Một ngày sau đó, BBC đã lên tiếng cải chính, nói đây chỉ là trò đùa ngày Cá tháng Tư mà thôi.
Trò đùa vào ngày này dần trở nên thú vị và có sức lan tỏa rất nhanh. Nó không còn nằm trong địa phận nước Pháp nữa mà đã được lây lan sang Anh, Scotland. Sau đó cùng với các cuộc xâm lấn thuộc địa, ngày đặc biệt này đã được lan truyền sang nhiều nước khác nhau trên khắp thế giới và trở nên thịnh hành vào ngày nay.
Sau đó, rất nhiều hãng truyền thông khác như CNN cũng trêu khán giả vào ngày Cá tháng Tư. Và cùng với sự phát triển của internet, mạng xã hội, những trò đùa nói dối ngày càng có lượng người bị lừa lớn hơn.
Không biết, hôm nay bạn đã bị ai lừa chưa?