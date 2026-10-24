Mẹ đòi trao 10 cây vàng cho vợ cũ trước lúc nhắm mắt, tôi chết đứng khi biết lý do đằng sau

Tâm sự gia đình 24/10/2026 11:00

Chuyện cũ thật sự không vui vẻ gì. Tôi ở với vợ 3 năm thì ly hôn, một phần cũng vì mẹ tôi không thích cô ấy. Chúng tôi cưới nhau qua người quen giới thiệu. Gia cảnh của vợ tôi thì không bằng nhà tôi, cô ấy cũng không được xinh đẹp như những người tôi từng quen.

Mẹ tôi bị bệnh ung thư nhiều năm nay, cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Bà biết mình không còn nhiều thời gian nên gọi mấy anh em về họp. Gia đình tôi có 5 anh chị em, nhưng chỉ có tôi là con trai út ở với mẹ. Tài sản của mẹ tôi đất đai trang trại chia đều cho 5 anh em, còn ngôi nhà tôi ở với mẹ bao năm nay thì thuộc về tôi.

Di chúc mẹ tôi để lại như thế đương nhiên là hợp lý. Duy chỉ có một điều khiến anh chị em trong nhà tôi đều ngỡ ngàng, khiến tôi cũng không tin nổi. Mẹ tôi muốn đưa 10 cây vàng cho Hoa - vợ cũ của tôi. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau thắc mắc, vì khi tôi và vợ cũ còn sống chung thì mẹ tôi cực kì có ác cảm với cô ấy. Thậm chí mẹ tôi còn nhiều lần nói sau này bà mất đi sẽ không để bất cứ thứ gì lại cho vợ tôi.

Chuyện cũ thật sự không vui vẻ gì. Tôi ở với vợ 3 năm thì ly hôn, một phần cũng vì mẹ tôi không thích cô ấy. Chúng tôi cưới nhau qua người quen giới thiệu. Gia cảnh của vợ tôi thì không bằng nhà tôi, cô ấy cũng không được xinh đẹp như những người tôi từng quen. Nhưng tính tình cô ấy rất tốt, hiền lành và đảm đang. Thời gian ở với nhau tôi thường đi công tác xa nhà. Tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần lúc nào không hay. Rồi có một ngày vợ tôi đòi ly hôn, cô ấy nói không còn tình cảm nữa. Tôi nhiều lần níu kéo cũng vô ích.

Sau khi tôi ly hôn vợ không lâu thì mẹ tôi trở bệnh nặng. Tôi cứ thấy bà ngồi buồn chẳng nói gì, tôi hỏi thì bà im lặng không trả lời. Đến những ngày cuối đời của mẹ tôi mới nghe bà run rẩy nói:

Mẹ đòi trao 10 cây vàng cho vợ cũ trước lúc nhắm mắt, tôi chết đứng khi biết lý do đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ có lỗi với cái Hoa, mẹ làm khổ nó lắm. Những ngày cuối đời mẹ thấy hối hận lắm, làm mẹ chồng mà lại mắng chửi con dâu, dày vò tới mức nó mắc bệnh trầm cảm mẹ cũng không biết. Là do mẹ sống vô tình, là do mẹ bị bệnh tật làm mù mắt. Vậy mà nó chẳng nói lời nào cứ cắn răng chăm sóc bà già này. Đến khi nó không chịu nổi nữa thì bỏ đi. Mẹ xin lỗi thằng út, mẹ xin lỗi con”. 

Tôi thấy mẹ mình vừa khóc vừa nói như thế mà trong lòng hoảng loạn. Vợ tôi bị mẹ chồng làm khó dễ? Vợ tôi bị bệnh trầm cảm? Sao tôi không hề hay biết? Đúng là có vài lần vợ tôi nói mẹ anh khó tính quá, rồi cô ấy kể mẹ thế này thế nọ. Nhưng tôi lúc đó đang đi làm xa nhà, chỉ nghĩ mẹ mình bị bệnh tật dày vò nên nói với vợ vài câu: “Em ráng chịu mẹ, mẹ bệnh vậy anh cũng không nỡ cãi lời. Em đừng nói vấn đề này nữa, bao giờ về rồi anh tìm cách nói với mẹ”. Sau đó thì tôi quên đi luôn, vợ tôi không nhắc lại mà tôi cũng không nói chuyện với mẹ.

Tôi nào ngờ vợ tôi đã từng chịu đựng nhiều như thế mà chưa từng làm khó tôi. Cô ấy cũng không hề hỗn láo với mẹ tôi, một lòng làm tròn nhiệm vụ con dâu. Chỉ khi phát hiện mình bị chứng trầm cảm thì cô ấy mới quyết định ly hôn. Tôi cứ nghĩ vợ muốn ly hôn chỉ vì tình cảm chúng tôi nhạt đi. Hóa ra là vì tôi vô tâm, còn mẹ tôi thì đối xử hà khắc với cô ấy.

Sau khi mẹ tôi mất, tôi tìm đến Hoa với hy vọng nối lại tình xưa. Vợ cũ bây giờ đã có cuộc sống mới, trông cô ấy trẻ trung và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi mở lời nói về chuyện mẹ tôi cùng câu xin lỗi muộn màng. Nhưng Hoa chỉ cười nhẹ rồi nói:

“Lúc em cần anh nhất anh không xuất hiện thì sau này cũng không thể. Em cảm ơn ý tốt của mẹ anh nhưng em không cần. Em bây giờ sống rất tốt”.

Khi thấy vợ cũ cười tươi như thế mà lòng tôi xót xa không dứt, không còn cứu vãn được nữa phải không?

Âm thầm điều tra sau cãi vã của con gái 6 tuổi ở trường, tôi chết đứng phát hiện bí mật của chồng

Âm thầm điều tra sau cãi vã của con gái 6 tuổi ở trường, tôi chết đứng phát hiện bí mật của chồng

Tôi chắc vẫn tin tưởng và yêu thương chồng như thế cho đến một hôm tôi nghe con gái của mình kể chuyện trong lớp. Con gái tôi mới đi học nên thường về nhà kể chuyện cho tôi nghe. Mọi lần con hay kể hôm nay học được gì, có gì vui, làm gì thú vị.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Phản ứng của các bên khi cô gái bị vợ người tình 50 tuổi bắt quả tang rồi chạy trốn trong hoảng loạn

Phản ứng của các bên khi cô gái bị vợ người tình 50 tuổi bắt quả tang rồi chạy trốn trong hoảng loạn

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Anh rể đưa bồ đi đẻ còn tưởng không ai hay biết, nào ngờ em vợ xuất hiện với màn phản đòn bất ngờ

Anh rể đưa bồ đi đẻ còn tưởng không ai hay biết, nào ngờ em vợ xuất hiện với màn phản đòn bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi tò mò đẩy cửa nhìn vào liền rùng mình trước bí mật của em dâu

Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi tò mò đẩy cửa nhìn vào liền rùng mình trước bí mật của em dâu

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/10-26/10), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/10-26/10), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tưởng đã yên ổn sau khi kết hôn, tôi choáng váng khi 3 tình cũ của chồng lần lượt kết bạn rồi nhắn tin

Tưởng đã yên ổn sau khi kết hôn, tôi choáng váng khi 3 tình cũ của chồng lần lượt kết bạn rồi nhắn tin

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

Âm thầm điều tra sau cãi vã của con gái 6 tuổi ở trường, tôi chết đứng phát hiện bí mật của chồng

Âm thầm điều tra sau cãi vã của con gái 6 tuổi ở trường, tôi chết đứng phát hiện bí mật của chồng

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi kệ vì nghĩ "vợ xấu ai thèm lấy", tháng sau nhận cuộc gọi mà ngã ngửa

Vợ giận ôm con về ngoại, tôi kệ vì nghĩ "vợ xấu ai thèm lấy", tháng sau nhận cuộc gọi mà ngã ngửa

Vừa nhìn thấy mặt con riêng của chồng và nhân tình, tôi sững sờ quay lưng buông bỏ mọi oán hận

Vừa nhìn thấy mặt con riêng của chồng và nhân tình, tôi sững sờ quay lưng buông bỏ mọi oán hận

Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Về thăm nhà nghe lén đoạn đối thoại của bố mẹ, tôi khóc ròng rồi đưa ra quyết định gây sốc

Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt

Đi liên hoan về nửa đêm bắt gặp bóng người lù lù đứng trước mặt, tôi bật đèn lên thì chết đứng khi thấy mặt