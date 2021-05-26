Dè chừng trước 'sức ép' livestream của bà Phương Hằng, các nữ hoàng streamer cũng phải 'dời lịch' nhường một bữa

Tối ngày 25/5, dân tình "rần rần" hóng biến từ các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, gây chú ý hơn hết là nhiều gương mặt "có số má" cõi mạng cũng có mặt trong livestream để "hóng hớt".

Sau clip Hoài Linh lên tiếng giải trình về số tiền quyên góp từ thiện, CĐM vô cùng "hóng hớt" phản ứng tiếp theo của bà Nguyễn Phương Hằng về vụ việc này trong livestream tối 25/5. Trở thành tâm điểm chú ý trên cõi mạng, buổi livestream mới nhất của bà đã lập kỷ lục khi thu hút gần 500.000 người xem cùng lúc trên cả Facebook và YouTube. Có thể thấy con số này là bằng chứng rõ nhất cho sự quan tâm của mọi người đối với những thông tin mà nữ đại gia tiết lộ.

Bà Nguyễn Phương Hằng không còn xa lạ với cộng đồng mạng khi liên tiếp phanh phui những mặt tối của nghệ sĩ - Ảnh: Internet Nếu trước đây, mọi người "ném đá" khi bà đụng chạm nhiều nghệ sĩ mà họ yêu thích thì sau clip Hoài Linh giải trình, nhiều khán giả "quay ngoắt" lại ủng hộ bà vì "tiên tri" như thần. Đặc biệt, dân tình còn phát hiện ra không ít gương mặt thân quen trên MXH cũng xuất hiện tại livestream của vợ ông Dũng "lò vôi". Các gương mặt "thương hiệu" cũng tích cực bình luận trong livestream của bà chủ Đại Nam. Đầu tiên phải kể đến nữ hoàng bán túi với biệt danh trên MXH là "Hằng túi". Cô dí dỏm nói rằng đã dời luôn lịch livestream bán túi của mình chỉ để "hóng hớt" câu chuyện. Ngoài ra, người đẹp còn bày tỏ: "Người làm kinh doanh thành công họ luôn tinh tường và thấu đáo. Nói có người nghe, đe có người sợ".

Hằng Túi cùng là một trong những nữ hoàng livestream bán hàng online - Ảnh: FBNV Hằng Túi hài hước cho biết đã cô phải dời lịch livestream của mình trước 'sức ép' trùng với lịch của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, mẹ bỉm Vân Navy cũng tranh thủ thời gian vừa nấu nướng chăm con vừa "nằm vùng" để hóng chuyện. Cô nàng hotgirl cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ đại gia Phương Hằng. Cựu hotgirl Vân Navy cũng chờ đợi để xem livestream - Ảnh: Internet Ngoài ra, Huỳnh Anh - bồ cũ Quang Hải, cô cũng không còn quá xa lạ với CĐM trong các livestream trên tiktok vào buổi tối. Cô nàng tự cho mình nghỉ phép làm việc một hôm để xem bà Phương Hằng trò chuyện "thân tình". Cô cũng "hóng hớt" không kém khi cũng để lại bình luận than thở khi mạng lag quá không xem được trọn vẹn. Huỳnh Anh - bồ cũ Quang Hải bỏ bê thói quen livestream buổi tối của mình để hóng hớt, nghe bà Phương Hằng 'tám chuyện' - Ảnh: Internet Nhờ "nhá hàng" loạt nội dung mới cuốn hút nên không chỉ những gương mặt "thân quen" mà đông đảo cư dân mạng cũng hóng livestream để xem "drama". Chỉ cần lướt mạng xã hội là thấy hàng loạt hình ảnh dân tình ngồi "hóng biến" từ bà Nguyễn Phương Hằng vô cùng hài hước. Một tài khoản đăng ảnh sau giờ làm mà cả nhóm vẫn hội tụ lại xem livestream đủ chứng minh sức 'hot' của nữ đại gia - Ảnh: Internet Không chỉ những người trẻ 'hóng' drama mà các bậc phụ huynh cũng 'tân tiến' theo dõi loạt biến - Ảnh: Internet Một người chia sẻ hình ảnh bà cụ với dòng trạng thái: 'Bà cụ 80 tuổi cũng chưa bỏ sót một livestream nào!' - Ảnh: Internet Từ người lớn đến trẻ nhỏ cũng chăm chú xem - Ảnh: Internet Người bố của năm đây rồi, vừa cho con bú sữa vừa xem livestream, tiện cả đôi đường - Ảnh: Internet Từ cũ đến mới, nội dung livestream nào cũng hấp dẫn người xem - Ảnh: Internet Phải công nhận, sức hấp dẫn trong những nội dung livestream của bà Hằng "không phải dạng vừa đâu" mới thu hút được đông đảo CĐM đến vậy. Chắc sau loạt "drama" này, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trở thành hoa hậu làng streamer quá! Các gương mặt "thân quen" bán hàng online trên mạng xã hội cũng phải dè chừng trước sức ép "khủng khiếp" của bà.

Bà Phương Hằng bị CĐM ‘dập tơi tả’ sau khi văng tục, gay gắt chỉ trích danh hài Hoài Linh nhiều lần Liên quan đến “bộ phim dài tập” mang tên “bốc phốt cả thiên hạ” của bà Phương Hằng, nữ doanh nhân mang về nhiều “gạch đá” khi liên tục dùng nhiều lời lẽ thô tục để chỉ trích NSƯT Hoài Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-chung-truoc-suc-ep-livestream-cua-ba-phuong-hang-cac-nu-hoang-streamer-cung-phai-doi-lich-nhuong-mot-bua-406492.html