Bà Phương Hằng bị CĐM ‘dập tơi tả’ sau khi văng tục, gay gắt chỉ trích danh hài Hoài Linh nhiều lần

Hiện tại, người được bà “réo tên” nhiều nhất chính là NSƯT Hoài Linh . Vợ ông Dũng “lò vôi” không những chỉ trích công khai nam danh hài mà còn kèm theo nhiều lời lẽ thô tục, phản cảm. Chính vì vậy, bà nhận không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, nếu nhắc đến cụm từ “drama lớn nhất showbiz”, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đến cái tên Phương Hằng – nữ doanh nhân và là vợ của ông Dũng “lò vôi”. Từ một nữ đại gia kín tiếng, bà Phương Hằng hiện nhận được nhiều sự quan tâm khi liên tục đưa nhiều nghệ sĩ “lên thớt” trong các buổi livestream của mình.

NSƯT Hoài Linh bị vợ ông Dũng ‘lò vôi’ công kích nhiều lên trên sóng livestream - Ảnh: internet

Trong các buổi livestream trước đây, bà Phương Hằng liên tục công kích NSƯT Hoài Linh, công khai nhiều tin đồn về nam nghệ sĩ. Điển hình, trong một buổi livestream gần đây, bà gọi thẳng tên họ của Hoài Linh, nói nam danh hài là “con bóng”, cặp kè với 20 - 30 chàng trai trẻ tại Việt Nam. Đỉnh điểm, sau khi nam nghệ sĩ xác nhận tham gia “Thách thức danh hài”, bà Phương Hằng khẳng định anh làm vậy là để “thách thức” thiên hạ, thách thức bà.

Bà Phương Hằng trong buổi livestream mới nhất của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Vì những lời lẽ quá sức “trần trụi” cũng như “thô tục” của bà Phương Hằng dành cho NSƯT Hoài Linh, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí có phần tức giận vì cho rằng lời nói của bà Hằng là không căn cứ, chỉ từ một phía.

Một số bình luận của cộng đồng mạng dưới các buổi livestream của vợ ông Dũng “lò vôi”:

“Hình như bả đang kéo lộn người vào câu chuyện của bả. Chú HL người ta sang, im lặng chứng tỏ đẳng cấp. Ai như cô cứ nói quài nói dai thành nói bậy.”

“Chú Hoài Linh bận đi hái sầu riêng, đi bắt cá, đi chăm vườn, rảnh đâu lên tiếng mà cô cứ lôi người ta vô bớt nói cho sang!”

Một số bình luận khác dưới livestream của bà Phương Hằng:

Một số bình luận khác dưới livestream của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những “đòn tấn công” liên tục của vợ ông Dũng “lò vôi”, NSƯT Hoài Linh vẫn giữ quan điểm im lặng. Có lẽ, nhiều năm trong nghề đã khiến nam nghệ sĩ quen với việc bị dính vào những lùm xùm không đáng có.