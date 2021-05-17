Trong buổi livestream tối 16/5, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục "réo tên" hàng loạt tên tuổi Vbiz, trong đó có nữ ca sĩ Vy Oanh.

Trong màn livestream mới nhất thu hút cộng đồng mạng, bà chủ Đại Nam nhiều lần chỉ đích danh Vy Oanh vì nữ ca sĩ có động thái thắc mắc chuyện làm từ thiện 1.000 tỷ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Phương Hằng tức giận chỉ trích ngay trong livestream: "Bây giờ cô muốn tôi lôi cái dĩ vãng dơ dáy của cô với một ***** đại gia ra, rồi cô qua Mỹ mà đẻ không? Nó nói là 1.000 tỷ sao không đưa tiền mặt mà đưa đất. Quý vị thấy không? Tôi nói thiệt, cô là một đứa ***. Có cái doanh nghiệp nào mà có 1.000 tỷ tiền mặt không? Người ta đi kinh doanh mà. Đất là gì? Đất cũng là tiền, mà nó còn thách thức sao không phải là tiền mà là đất. Quý vị thấy nó nói chuyện bố láo không? Mấy người này không chửi không được. Nó nói như tôi với anh Dũng là nói xạo. Mà cho như vậy nó cũng bắt lỗi sao không cho tiền mặt. Vậy thì cô muốn tôi cho công chúng biết cô là ai không Vy Oanh? Cô đi làm bé cho một người, cô hốt 5, 7 triệu đô, cô qua Mỹ có một người chồng hợp pháp, rồi bữa nay cô lên tiếng mạnh quá ha".

Bà Phương Hằng bày tỏ sự tức giận với nữ ca sĩ Vy Oanh trên sóng livestream - Ảnh chụp màn hình Ngay sau buổi livestream "phanh phui" quá khứ của bà Phương Hằng, giọng ca "Đồng xanh" ngay lập tức có động thái "đáp trả": "Cuối cùng con cũng cho cô có cơ hội được gọi tên con rồi kìa. Mà có điều cô bêu xấu 1, 2 người lời nói còn có giá trị, chứ mỗi ngày cô đứng trên pháp luật chửi hết người này qua người khác thì nó vô tác dụng cô ạ... Kể chuyện quá khứ với hiện tại, con và những nghệ sĩ cô chửi rủa chắc chắn không thể bằng cô được rồi. Cô là số 1 mà nghệ sĩ phải chịu thị phi, mà mấy cái quá khứ tụi con bị đơm đặt cả nước biết hết rồi, cô nói chuyện nào mới đi cô, cho hấp dẫn. Chứ con nghỉ đi hát lâu rồi giờ cô làm con nổi lại không biết có uổng công không á".

Màn 'phản pháo' ngay sau đó của giọng ca 'Cho em một con đường' - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, Vy Oanh đưa ra lời thách thức bà chủ Đại Nam: "Cô nhớ giữ sức để chửi con với tất cả nghệ sĩ mỗi ngày nghen cô. Giờ mới tới lượt con mà, con được cô live 1 tháng không cô ơi? Chắc chắn sẽ còn nhiều người trái ý cô lắm, cô giữ sức để còn chửi nghen. Dù cô có chửi chuyên nghiệp cỡ nào cũng mất sức cô ạ. Tầm tuổi đó rồi phải giữ sức còn 'lo cho dân' ạ. Đại Nam Văn Hiến con nghe nói là nơi tâm linh văn hoá, cô đừng văng đồ nhậu ra hoài ảnh hưởng chú nhen cô. Chú doanh nhân to thế, cô phải giữ cho chú nha".



Cô đính kèm một link Youtube với tiêu đề nổi bật về bà Hằng và thách thức nữ đại gia Đại Nam - Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, trong bài viết của mình, Vy Oanh còn chèn thêm một đoạn video có tiêu đề nổi bật của một kênh Youtube về bà Hằng sau màn chỉ trích trên livestream. Hiện tại, bài đăng của Vy Oanh đã bị khóa phần bình luận đối với người lạ khi có rất nhiều khán giả "lao vào" tấn công và bày tỏ sự phẫn nộ đối với nữ nghệ sĩ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ba-phuong-hang-chi-trich-bo-lao-vy-oanh-xia-xoi-sau-cay-thach-thuc-co-nho-giu-suc-de-chui-con-voi-tat-ca-nghe-si-moi-ngay-nghen-co-405396.html