Lương Bằng Quang tuyên bố 'vẫn dẫn con mình đến Đại Nam chơi' dù bà Nguyễn Phương Hằng cấm cửa tất cả nghệ sĩ Việt

Hậu trường 14/05/2021 15:20

Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng khiến Vbiz "dậy sóng" vì thông báo cấm cửa đến Đại Nam thì mới đây, ca sĩ Lương Bằng Quang lại có bài đăng gây sốt mạng xã hội.

Được biết, trong lần livestream mới nhất hồi tối ngày 11/5, bà tổng tài của KDL Đại Nam đã có phát ngôn gây sốc, đòi cấm cửa tất cả nghệ sĩ đến Đại Nam.

"Nếu vô tình để tôi phát hiện có văn nghệ sĩ nào tới Đại Nam, tôi lập tức lập biên bản và mời ra khỏi Đại Nam. Bởi vậy nên nghệ sĩ đừng có tới Đại Nam du lịch, chụp hình. Để cho nhân viên của tôi phát hiện được, tôi mời thẳng ra khỏi Đại Nam ngay lập tức", bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố thẳng thừng trước cộng đồng mạng. 

Trước phát ngôn của bà Phương Hằng, một loạt nghệ sĩ đã thể hiện sự chống đối ra mặt, hoặc cũng có người ngầm thể hiện sự không hài lòng. Như Trang Trần thẳng thắng chia sẻ: "Việt Nam có cả ngàn khu du lịch, không phải mình chị mà phải cấm đoán". 

Giữa lúc "khẩu chiến" mạng xã hội đang bùng nổ xoay quanh phát biểu của bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, nam ca sĩ Lương Bằng Quang đã lên tiếng bênh vực bà chủ Đại Nam. Thậm chí, anh còn cho biết, mình cuồng bà Phương Hằng đến mức xem video về bà mỗi tối. 

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Bài đăng mới đây của Lương Bằng Quang bày tỏ sự trân trọng đối với bà Hằng - Ảnh chụp màn hình 

Anh viết: "Tối nào cũng tìm clip chị Hằng xem vì 3 lý do ít giống ai. Chị Hằng nói chắc và có cơ sở thu thập sinh động. Người nổi tiếng “phản ứng” tạo ra kịch tính leo thang. Chị Hằng siêu giàu... lòng từ thiện. Quang thì miễn nhiễm với lời chửi nên không “phản ứng” và nhìn thoáng chút là chị ấy chửi người chị ấy ghét chứ không kích động “thù hằn sắc nghiệp”.

Nhóm doanh nhân, nhóm nhà giàu, nhóm nghệ sĩ, nhóm người lao động. Nhóm nào cũng được văn tục và văn hoá. Cuối cùng ai giúp xã hội thì người đó Quang đều xem trọng. Quang xem trọng chị Hằng, sau này Quang vẫn dẫn con mình đến Đại Nam chơi vì chả có chuyện gì xảy ra đâu”.

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Nam ca sĩ khẳng định: 'sau này Quang vẫn dẫn con mình đến Đại Nam chơi vì chả có chuyện gì xảy ra đâu' - Ảnh: FB

Theo quan điểm của nam ca sĩ, bà Phương Hằng chỉ "chửi người chị ấy ghét" chứ không muốn kích động tạo nghiệp. Đồng thời, Lương Bằng Quang bày tỏ quan điểm yêu mến bà Phương Hằng vì đây là người có nhiều hoạt động từ thiện nên đáng được trân trọng. 

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Bà Nguyễn Phương Hằng với 'đặc sản' livestream mỗi tối khiến nhiều người 'trông mong', trong đó có cả Lương Bằng Quang 

Dưới trạng thái của nam ca sĩ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tán thành: "Câu nói hay nhất của anh Quang từ trước đến nay, đúng là nhóm nào cũng được văng tục hết", “Status hay nhất trong tháng. Người có cái nhìn thật thoáng, thật thấu đáo và hiểu chuyện. Phàm là người mà đi soi mói bới móc tìm cái xấu của người ta để chửi thì người đó đang tự chửi mình. Hãy nhìn vào những gì họ đã và đang làm cho người dân, cho đất nước. Tim cho Lương Bằng Quang”. 

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Từ khóa:   ca sĩ Lương Bằng Quang Nguyễn Phương Hằng Dũng lò vôi

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