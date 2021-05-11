Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố ủng hộ 600 tỷ để chống Covid-19, trong buổi livestream tối qua, Trang Trần đưa ra một số nhận định khiến cư dân mạng chỉ trích gay gắt.

Sau khi màn bốp chát qua lại đôi bên, nhiều ngày trước, Trang Khàn đăng status ẩn ý việc "đình chiến" với bà Nguyễn Phương Hằng: "Em sợ rồi, em sợ rồi, em xin lỗi ạ". Thế nhưng, trong một livestream tối qua, bà chủ tiệm bún đậu lại tiếp tục quay lại "khẩu chiến" với vợ ông Dũng "lò vôi". Trang Khàn trong clip TikTok tối 10/5 - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, Trang Khàn thẳng thừng gọi phe ủng hộ bà Phương Hằng là "chúng mày", chia sẻ: "Sợ quá à. Sợ CM cứ ngày nào cũng vào Facebook, nhắc đến cô CM quá à. Cô CM chỉ to với CM thôi, chứ với tao chưa là cái gì đâu. Cái người to ở cái xã hội này ý, là người phải khiến cho người ta phải cúi đầu nể phục. Chứ mà người ta cười khẩy ngồi nhìn xem là làm đến đâu rồi, to quá à. Thịt người dễ ăn và máu người dễ uống quá. CM sinh ra và lớn lên cứ thích để đi, gọi là xâu xé thì cứ đấy mà làm, rồi tao chúc mừng. Tao chỉ sợ rằng là đống tro tàn mà không thổi bùng cháy được nữa ấy, thì lại ngồi im ở chỗ đó mà thôi".

Ngoài ra, điều khiến cộng đồng chú ý là màn phản pháo tay đôi dữ dội với một số cư dân mạng. Màn đấu tay đôi giữa Trang Trần và CĐM sau khi tung clip 'khẩu chiến' với bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, dù bà Phương Hằng có những phát ngôn gây tranh cãi, nhưng khi bà đã dám đứng ra tuyên bố ủng hộ 600 tỷ đồng giúp chống dịch Covid-19, cũng như giúp 4.000 ca phẫu tim (như những gì bà Hằng nói trên livestream), cộng đồng mạng rất ủng hộ những việc làm ý nghĩa này. Tuy nhiên, khi một số cư dân mạng để lại "lời khen" dành cho bà Hằng bên dưới clip TikTok của mình, Trang Trần lại bất ngờ để lại các lời phản pháo gay gắt như: “À, tao không được nhờ đoạn đó và tao cũng không xin mổ nhé. Xin phép cười nhẹ. Cho xem cái giấy chuyển tiền 600 tỷ vào quỹ nào? 4000 trái tim danh sách đâu?”, “Có giấy chuyển tiền chưa”.

Bà Phương Hằng tuyên bố dự kiến ủng hộ tài sản khoảng 500 - 600 tỷ đồng để giúp chống dịch Covid-19 trong buổi livestream ngày 9/5- Ảnh: Chụp màn hình Những bình luận gay gắt này của Trang Trần ngay lập tức bị cư dân mạng phản đối, cho rằng cựu mẫu đang quá bảo thủ và suy nghĩ tiêu cực về vấn đề. Nhiều người cho rằng, không có ai dám mang việc ủng hộ từ thiện 600 tỷ cho nhà nước để bịa đặt trước công chúng. Một số bình luận bên dưới video TikTok như: “Kiểu gì cũng nói được. Thôi em à, người ta tốt giúp người dân thì mình nên tôn trọng, chứ không phải này nọ”, “Người ta đang đấu giá đất, chị mua hẳn 27 miếng đất đi rồi người ta chuyển luôn”, “Chuyện đấy có thật, bà chị bớt bảo thủ đi”, “Người ta từ thiện từ tiền người ta chứ người ta hổng có làm từ tiền quyên góp nên không cần công bố danh sách thiên hạ coi nha!”.

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