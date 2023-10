Sau khi màn bốp chát qua lại đôi bên, nhiều ngày trước, Trang Khàn đăng status ẩn ý việc "đình chiến" với bà Nguyễn Phương Hằng: "Em sợ rồi, em sợ rồi, em xin lỗi ạ". Thế nhưng, trong một livestream tối qua, bà chủ tiệm bún đậu lại tiếp tục quay lại "khẩu chiến" với vợ ông Dũng "lò vôi".

Trang Khàn trong clip TikTok tối 10/5 - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Trang Khàn thẳng thừng gọi phe ủng hộ bà Phương Hằng là "chúng mày", chia sẻ: "Sợ quá à. Sợ CM cứ ngày nào cũng vào Facebook, nhắc đến cô CM quá à. Cô CM chỉ to với CM thôi, chứ với tao chưa là cái gì đâu. Cái người to ở cái xã hội này ý, là người phải khiến cho người ta phải cúi đầu nể phục. Chứ mà người ta cười khẩy ngồi nhìn xem là làm đến đâu rồi, to quá à. Thịt người dễ ăn và máu người dễ uống quá. CM sinh ra và lớn lên cứ thích để đi, gọi là xâu xé thì cứ đấy mà làm, rồi tao chúc mừng. Tao chỉ sợ rằng là đống tro tàn mà không thổi bùng cháy được nữa ấy, thì lại ngồi im ở chỗ đó mà thôi".