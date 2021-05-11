Huỳnh Ngọc Thiên Hương tuyên bố 'bán bò' chơi tay đôi với bà Phương Hằng, CDM lên tiếng: 'Tội nghiệp bà Hằng kết bạn với những kẻ đâm sau lưng, thừa lúc hoạn nạn rủ nhau câu kết phá hoại'

Đời sống 11/05/2021 11:37

Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng sẽ vạch trần bộ mặt của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, mới đây, "người phụ nữ bí ẩn" này đã lên tiếng, sẽ sẵn sàng đấu tay đôi với bà Hằng.

Sau nhiều lần bị người phụ nữ có tên Thiên Hương "chọc ngoáy", đào bới quá khứ của mình, bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố thẳng thừng trong livestream: "Người có tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt. Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho con nhỏ này, dù có trốn ra nước ngoài thì tôi vẫn tìm được".

Mặc cho đồn đoán của cư dân mạng về thân thế, danh tính thật sự cuả "người phụ nữ bí ẩn" có tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, người này tự xưng mình là "Hai lúa đồng quê" chuyên đi cắt cỏ. Đặc biệt, trong khi bà Hằng công bố sẽ truy lùng bằng được bà Thiên Hương, thì trên trang cá nhân của mình, người phụ nữ này vẫn "điềm tĩnh", thường xuyên đăng các nội dung công kích vợ ông Dũng "lò vôi".

Mới đây, tài khoản này chính thức tuyên bố, sẽ "bán bò, bán vịt, bán vườn rau" để "chơi tay đôi" với bà Hằng. Tài khoản này không quên để lại lời hẹn "13h trưa nay sẽ livestream đáp trả Nguyễn Phương Hằng". 

nguyen phuong hang 4
Chia sẻ mới nhất của bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

 Trước đó, "hai lúa" cũng đã có một livestream giấu mặt để phản pháo những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng

nguyen phuong hang 3
Buổi livestream giấu mặt gây sốt của 'Hai lúa đồng quê' - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, không ít người dùng mạng xã hội lên tiếng đưa ra bình luận trái chiều về các chia sẻ của Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Một số ý kiến cho rằng, việc bà Thiên Hương đứng ra tố cáo mà không chịu lộ diện mặt thật là việc không được minh bạch. Trong khi đó, số khác cho rằng, chỉ cần có bằng chứng thì việc giấu mặt hay không cũng không quan trọng. Bàn về những phát ngôn của bà Hằng, một số tài khoản cho hay, lúc đầu thấy thương "bà chủ Đại Nam" vì thân phụ nữ yếu ớt nhưng dám đứng ra chống lại cái ác, song lại không ủng hộ cách làm của bà. Trong khi đó, một tài khoản khác thì bày tỏ ý kiến trái ngược: "Mới đầu không thích bà Hằng lắm. Nhưng thấy bà kết bạn với những thể loại đâm sau lưng, thừa lúc hoạn nạn rủ nhau cấu kết phá hoại lại thấy tội nghiệp. Đúng là đời nên chọn bạn mà chơi..."

 nguyen phuong hang 2

nguyen phuong hang
Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Đến nay, các thông tin giữa hai bên Nguyễn Phương Hằng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương đưa ra hầu như chỉ là thông tin một chiều, không có kiểm chứng. Tuy nhiên, cuộc đấu tố vẫn tiếp tục thu hút cộng đồng mạng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Bà Phương Hằng tiết lộ niềm riêng khi 'ngụp lặn' trong ái tình: 'Những thứ anh Dũng có là danh tiếng, tiền tài, đều đem đến cho tôi khổ đau không người phụ nữ nào chịu được'

Bà Phương Hằng tiết lộ niềm riêng khi 'ngụp lặn' trong ái tình: 'Những thứ anh Dũng có là danh tiếng, tiền tài, đều đem đến cho tôi khổ đau không người phụ nữ nào chịu được'

Trong một chia sẻ mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận mình là người phụ nữ bị “mang tiếng” ba lần chồng. Bà khẳng định, cuộc đời từng gặp rất nhiều loại đàn ông, từ thượng vàng đến hạ cám.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Ngọc Thiên Hương Huỳnh Uy Dũng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn