Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng sẽ vạch trần bộ mặt của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, mới đây, "người phụ nữ bí ẩn" này đã lên tiếng, sẽ sẵn sàng đấu tay đôi với bà Hằng.

Sau nhiều lần bị người phụ nữ có tên Thiên Hương "chọc ngoáy", đào bới quá khứ của mình, bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố thẳng thừng trong livestream: "Người có tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt. Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho con nhỏ này, dù có trốn ra nước ngoài thì tôi vẫn tìm được". Mặc cho đồn đoán của cư dân mạng về thân thế, danh tính thật sự cuả "người phụ nữ bí ẩn" có tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, người này tự xưng mình là "Hai lúa đồng quê" chuyên đi cắt cỏ. Đặc biệt, trong khi bà Hằng công bố sẽ truy lùng bằng được bà Thiên Hương, thì trên trang cá nhân của mình, người phụ nữ này vẫn "điềm tĩnh", thường xuyên đăng các nội dung công kích vợ ông Dũng "lò vôi".

Mới đây, tài khoản này chính thức tuyên bố, sẽ "bán bò, bán vịt, bán vườn rau" để "chơi tay đôi" với bà Hằng. Tài khoản này không quên để lại lời hẹn "13h trưa nay sẽ livestream đáp trả Nguyễn Phương Hằng". Chia sẻ mới nhất của bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình Trước đó, "hai lúa" cũng đã có một livestream giấu mặt để phản pháo những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng.

Buổi livestream giấu mặt gây sốt của 'Hai lúa đồng quê' - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, không ít người dùng mạng xã hội lên tiếng đưa ra bình luận trái chiều về các chia sẻ của Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Một số ý kiến cho rằng, việc bà Thiên Hương đứng ra tố cáo mà không chịu lộ diện mặt thật là việc không được minh bạch. Trong khi đó, số khác cho rằng, chỉ cần có bằng chứng thì việc giấu mặt hay không cũng không quan trọng. Bàn về những phát ngôn của bà Hằng, một số tài khoản cho hay, lúc đầu thấy thương "bà chủ Đại Nam" vì thân phụ nữ yếu ớt nhưng dám đứng ra chống lại cái ác, song lại không ủng hộ cách làm của bà. Trong khi đó, một tài khoản khác thì bày tỏ ý kiến trái ngược: "Mới đầu không thích bà Hằng lắm. Nhưng thấy bà kết bạn với những thể loại đâm sau lưng, thừa lúc hoạn nạn rủ nhau cấu kết phá hoại lại thấy tội nghiệp. Đúng là đời nên chọn bạn mà chơi..." Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Đến nay, các thông tin giữa hai bên Nguyễn Phương Hằng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương đưa ra hầu như chỉ là thông tin một chiều, không có kiểm chứng. Tuy nhiên, cuộc đấu tố vẫn tiếp tục thu hút cộng đồng mạng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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