Bà Nguyễn Phương Hằng 'tố cáo' ông Võ Hoàng Yên: 'Ổng nói tôi đừng ngu dại mà ly hôn'

Liên quan tới lùm xùm lời đồn "tình ái" giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, trưa ngày 2/4, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tiếp tục thông tin với truyền thông về những "sự thật" liên quan tới "thần y".

Trong buổi chia sẻ, bà Hằng khẳng định, thời còn "thân thiết" bà từng uống thuốc do ông Võ Hoàng Yên "kê đơn". "Khi tôi uống thuốc vô một thời gian, thì tôi điên loạn. Tôi cuồn cuộn cuồn cuộn như một con điên", bà Hằng nói và mang cả tính mạng của mình ra để cam đoan cho thông tin mình nói là sự thật. Liên quan tới chuyện tình cảm của vợ chồng bà Hằng, bà cho biết, từng có thời gian vợ chồng bà mâu thuẫn, đồng thời bà còn 2 lần đề nghị ly hôn với ông Huỳnh Uy Dũng trước khi gặp ông Võ Hoàng Yên. Khi biết gia đình bà không được yên ấm, "thần y" khuyên bà không nên ly dị vì "anh Dũng tốt lắm, chị không nên ly dị". Cũng vì lý do đó, bà Hằng coi ông Yên là một người bạn rất chân thành. Tuy nhiên, sau đó, ông Yên lại chia sẻ với bà Hằng: "Ổng (ông Võ Hoàng Yên - PV) nói anh Dũng sẽ không bao giờ sống được lâu, ổng kết luôn ngày chết là ngày nào, năm nào. Ổng nói tôi đừng ngu dại mà ly hôn, đợi anh Dũng hai ba năm nữa chết thì hốt hết. Ổng nói với tôi rất là nhiều điều".

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi chia sẻ mới đây Tiếp đó, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cho rằng, ông Yên đã "ủ mưu" để chen vào vào mối quan hệ vợ chồng bà. Bà Hằng còn cho rằng ông Võ Hoàng Yên muốn chiếm đoạt "gia tài của vợ chồng bà" là Lạc Cảnh Văn Hiến Đại Nam. Bà tố ông Yên từng xúi bà: "Ổng nói với tôi 63 tuổi anh Dũng sẽ chết, tôi mới hỏi tại sao, ổng nói là ổng đã nhìn thấy tướng số anh Dũng 63 tuổi sẽ chết nên tôi đừng ly dị, khi anh Dũng chết rồi tài sản của Đại Nam sẽ thuộc về tôi, tôi ly dị là một điều sai lầm... Nhưng nếu anh Dũng chết rồi, tôi sẽ bị gia đình anh Dũng tấn công, con anh Dũng, vợ anh Dũng, các em của anh Dũng sẽ tấn công tôi, sẽ dùng tất cả mọi quyền lực, quan hệ để giết tôi cho nên tôi đưa hết tài sản của tôi cho ổng đi, ổng giữ đó lỡ khi tôi có chuyện gì ổng sẽ nuôi các con của tôi, ổng sẽ là bờ vai để tôi dựa vào". Bà Hằng còn đưa ra những loại thuốc được cho là ông Võ Hoàng Yên đưa cho bà uống - Ảnh cắt từ clip Cũng trong buổi chia sẻ này, bà Nguyễn Phương Hằng phản bác lại tin đồn mình yêu Võ Hoàng Yên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm "lụy tình" được cho là giữa bà Nguyễn Phương Hằng và lương y Võ Hoàng Yên. Trước sự việc này, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết: “Ông Yên tung cái tôi nói sao ông không tung cái ông lạy lục, van xin tôi, là một ân nhân của gia đình ông. Nếu xem tôi là một đại ân nhân thì ông có gọi tôi là "chị hai" như vậy không? Cuộc nói chuyện cho là 40 phút nhưng sao đưa một đoạn chút xíu đó ra, ghép ở đâu vậy?”.

Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ thừa nhận giọng nữ trong clip ‘gạ tình’ ông Võ Hoàng Yên là của mình Mới đây, trong cuộc trao đổi với truyền thông, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) đã lên tiếng về đoạn ghi âm được cho là bà nói những lời yêu đương, “gạ tình” với ông Võ Hoàng Yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-nguyen-phuong-hang-to-cao-ong-vo-hoang-yen-ong-noi-toi-dung-ngu-dai-ma-ly-hon-400685.html