Bà Phương Hằng tiết lộ niềm riêng khi 'ngụp lặn' trong ái tình: 'Những thứ anh Dũng có là danh tiếng, tiền tài, đều đem đến cho tôi khổ đau không người phụ nữ nào chịu được'

Mới đây, một tài khoản có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã thẳng thừng lên tiếng chỉ trích bà Hằng, cho rằng trong quá khứ, bà từng là "gái bia ôm". Phản hồi tin đồn này, bà Hằng đáp trả thẳng thắng: "Tôi không biết tại sao lại có tin đồn tôi đi làm gái bia ôm. Tôi nghe mà muốn té ghế. Nói mà không sợ thụt lưỡi, không sợ trời đánh".

Những ngày qua, cuộc khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng - vợ của ông Dũng "lò vôi" với nhiều người trên mạng xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tối ngày 7/5, khi cộng đồng mạng còn chưa hết chú ý với động thái livestream vừa qua của bà Hằng, trên Facebook cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng đã chia sẻ một bài viết rất dài. Theo đó, người xưng trong nội dung là bà Phương Hằng, chia sẻ về "mẫu người đàn ông mà hơn nửa cuộc đời Phương Hằng mới gặp được".

Ngoài ra, bà cũng gửi lời nhắn nhủ với những người chống đối vợ chồng bà rằng sẽ một mình chấp hết, mong cộng đồng mạng đừng lôi chồng bà vào. "Anh Dũng là một người đáng trân trọng cho nên ai thấy khó chịu thì nói thẳng với tôi, đương đầu chửi thẳng tôi đi, đừng có xúc phạm anh Dũng. Chơi tay đôi với tôi đi, đừng lôi anh Dũng vào, tôi chấp hết", bà Phương Hằng nói.

Trong bài viết này, bà Hằng thừa nhận mình là người phụ nữ bị “mang tiếng” ba lần chồng. Bà khẳng định, cuộc đời từng gặp rất nhiều loại đàn ông, từ thượng vàng đến hạ cám. Nhưng sau đó, bà chủ động rời đi vì: "tôi thường tâm niệm tìm cho mình một người đàn ông nhất định PHẢI SỐNG ĐẠO ĐỨC, dù có nghèo thì đạo đức vẫn phải hàng đầu, dù không phải là người “quân tử”, thì phải sống cho chính nghĩa".

Giải thích lý do vì sao sau 3 lần sóng gió, bà có một cuộc hôn nhân bền vững với ông Dũng "lò vôi", bà Hằng chia sẻ về quan điểm sống và mục tiêu chung của vợ chồng bà: "Tôi và anh Dũng nguyện sống để giúp đời, vì chúng tôi có cùng một quan điểm sống, nghe được những thổn thức, khổ đau, khát khao của người khác mà vượt lên mọi khổ đau của riêng mình".

Bà Hằng chia sẻ: 'Tôi và anh Dũng nguyện sống để giúp đời' - Ảnh: FB

Trong suốt 15 năm sống bên chồng, bà tâm sự: "Tôi sống lê lết bên đời người đàn ông nổi tiếng, nhưng tất cả những thứ anh Dũng có - là danh tiếng, là tiền, là tài, đều đem đến cho tôi những hệ luỵ khổ đau mà không có một người phụ nữ nào đủ dũng khí tồn tại bên đời anh Dũng". Điều đang khiến cộng đồng chú ý là dường như có rất nhiều mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Bà viết: "Tôi mệt mỏi biết nhường nào khi nhìn lại quãng đời mình đi qua đầy đau thương sóng gió".

Nếu như trong thời gian qua, bà Hằng thường dùng những từ ngữ có phần thô tục, chợ búa, "sốc óc" để chia sẻ hoặc nói chuyện thì trong bài đăng tải mới nhất, mọi tâm tình dường như lại mang giọng điệu nhã nhặn nhưng vẫn đủ đanh thép, thuyết phục người đọc. Bà khẳng định mục tiêu sắp tới của vợ chồng bà: "Chúng tôi sống với nhau không vì quyền lợi riêng tư, không vì những cái nhỏ bé thấp hèn, mà hướng đến những điều tốt đẹp. Dù vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau, chúng tôi vẫn bên nhau như một “định mệnh”".

Bà Hằng cho hay: 'Tôi mệt mỏi biết nhường nào khi nhìn lại quãng đời mình đi qua đầy đau thương sóng gió' - Ảnh: Internet