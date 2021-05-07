Trong livestream tối ngày 6/5, bà Phương Hằng đã hé lộ hàng loạt thông tin gây sốc về người phụ nữ bí ẩn tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo hơn 200 tỷ ngày càng diễn biến phức tạp khi liên tục xuất hiện những nhân vật mới. Mới đây, một tài khoản có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã thẳng thừng lên tiếng chỉ trích bà Hằng. Trước đó, bà Phương Hằng từng nhiều lần hăm dọa, đòi kiện những người bịa đặt thông tin, bôi nhọ uy tín của vợ chồng bà, tuy nhiên với người phụ nữ bí ẩn này, nữ đại gia không có quá nhiều ý kiến. Bài đăng chỉ trích bà Hằng của Huỳnh Ngọc Thiên Hương trên Facebook - Ảnh chụp màn hình Trong Livestream tối ngày 6/5, bà Hằng vô cùng bức xúc chia sẻ việc có nhiều tin đồn liên quan đến quá khứ của mình. Trong đó, gay gắt nhất là có người đồn vợ Dũng "lò vôi" từng làm gái bia ôm trước khi lấy chồng. Vừa vào buổi phát trực tiếp, bà Hằng đã ngay lập tức nói về tin đồn này.

Nữ đại gia chia sẻ: "Tôi không biết tại sao lại có tin đồn tôi đi làm gái bia ôm. Tôi nghe mà muốn té ghế. Nói mà không sợ thụt lưỡi, không sợ trời đánh". Qua nhiều lần tìm hiểu, bà Hằng nghi ngờ: "Nói những cái điều bỉ ổi như vậy là chỉ có con Huỳnh Ngọc Thiên Hương". Trước đó, người phụ này cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích vợ đại gia Đại Nam, tuy nhiên theo chia sẻ của bà Hằng thì người phụ nữ này đã gỡ bài khiến nữ đại gia còn chưa kịp lên tiếng.

Bức ảnh bà Hằng thân thiết bên 1 người đàn ông lạ mặt cũng do tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng tải - Ảnh: FB Những chia sẻ của vợ Dũng "lò vôi" về người phụ nữ này khiến cộng đồng mạng ngã ngửa vì quá bất ngờ. Bà Hằng nói: "Con này đã từng ở tù, từng đi lừa đảo xuất khẩu lao động. Hiện nay đang sống ở Hải Phòng với một người đàn ông". Sau khi xem đoạn livestream vào tối qua của bà Hằng, nhiều người đã vô cùng bàng hoàng vì trước đó Dũng Taylor còn úp mở chuyện người phụ nữ này chính là vợ trước của Huỳnh Uy Dũng. Sau những lần bị người phụ nữ có tên Thiên Hương "chọc ngoáy", nói về quá khứ của mình, bà Hằng tuyên bố thẳng thừng: "Cái con này có tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt. Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho con nhỏ này, dù có trốn ra nước ngoài thì tôi vẫn tìm được". Bà Hằng trong Livestream tối 6/5 - Ảnh chụp màn hình Buổi phát sóng trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một phần "không thể thiếu" mỗi tối của những ai đang theo dõi vụ kiện tụng rầm rộ này. Những thị phi, ồn ào xung quanh bà Hằng, ông Yên và những nhân vật mới xuất hiện này vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

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