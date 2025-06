Vụ 'Siro ăn ngon Hải Bé' của TikToker 'Gia đình Hải Sen': Đã bán trên 100.000 hộp thu 16-20 tỷ đồng

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của công ty) về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo điều 193, Bộ luật Hình sự.

Giám định các chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" in trên bao bì, công an xác định cá thành phần Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định hiện hành, thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có thể đã thu về khoảng 16-20 tỷ đồng từ sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé". Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin báo Dân Trí, các kênh mạng xã hội do Lê Văn Hải làm chủ như TikTok "Gia đình Hải Sen" có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi và trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog" có hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok Shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” hơn 800.000 sản phẩm; trong đó mặt hàng “siro ăn ngon Hải Bé” đã bán trên 100.000 hộp.

Như vậy, với giá bán lẻ ở mức 160.000-200.000 đồng/sản phẩm, ước tính chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có thể đã thu về khoảng 16-20 tỷ đồng từ sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé". Trước đó, sản phẩm này là một trong số sản phẩm bán chạy trên các kênh mạng xã hội của Lê Văn Hải, chủ yếu được bán trên TikTok Shop, mạng xã hội Facebook, sàn thương mại điện tử Shopee...

Theo khảo sát, riêng gian hàng TikTok Shop "Hải Sen Shop", sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé đã ghi nhận gần 15.000 lượt bán. Hàng nghìn người tiêu dùng đã mua siro ăn ngon Hải Bé vì tin tưởng lời quảng cáo tốt cho sức khỏe.

Riêng gian hàng TikTok Shop "Hải Sen Shop", sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé đã ghi nhận gần 15.000 lượt bán. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Hải Bé - đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, công ty giới thiệu sản phẩm có công dụng hỗ trợ bổ sung lysin, kẽm cho cơ thể, hỗ trợ ăn ngon, giúp tăng cường sức đề kháng. Đối tượng sử dụng là trẻ em từ 1 tuổi trở lên và người lớn chán ăn, ăn không ngon, suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém.

Công ty cho biết trong 5ml có chứa lysin HCl (150mg), FOS (25mg), kẽm gluconat (7,5mg - tương đương 1,07mg kẽm), Thymomodulin (10mg), vitamin B1 (0,25mg), vitamin B6 (0,25mg), vitamin B2 (0,2mg), vitamin A (250IU - tương đương 0,075mg), vitamin C (10mg).

Đáng chú ý, trong nhiều video quảng cáo sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé", Lê Văn Hải thường cho các con nhỏ uống sản phẩm để tạo sự uy tín. "Đây là siro ăn ngon Hải Bé, bổ sung lysin, kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2... giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng. Nhà có con nhỏ lười ăn, biếng ăn thì tham khảo ngay sản phẩm này", anh giới thiệu trong một video đăng tải trên TikTok.

"Gia đình Hải Sen" cũng từng khoe cuộc sống giàu có trên mạng xã hội trước khi bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" cũng từng khoe cuộc sống giàu có trên mạng xã hội trước khi bị bắt. Trong nhiều video, vợ chồng TikToker từng khoe căn nhà ngập đơn hàng, liên tục đóng gói sản phẩm.

Năm 2022, Lê Văn Hải khoe mua chiếc Mazda trắng, sau đó tiếp tục khoe đã đổi sang chiếc Mercedes GLC 300. Đến năm 2024, TikToker này tiếp tục đăng tải hình ảnh mua chiếc Lexus 350.