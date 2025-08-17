An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong

Người đàn ông 53 tuổi ở An Giang đi kích cá trong đêm, không may vướng vào dây điện bẫy chuột của hàng xóm dẫn đến tử vong.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Hữu Cường (Dũng, 49 tuổi) và Trần Văn Nhờ (41 tuổi, đều ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". 

An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Hai ông Cường và Nhờ đã dùng điện để bẫy chuột dẫn đến chết người.

Lực lượng cảnh sát đã xác định do chuột cắn phá lúa mới gieo xạ ruộng mà ông Cường thuê canh tác tại khu vực ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. 

Thấy vậy, ngày 15/8, ông Cường thuê ông Trần Văn Nhờ cùng với ông kéo dây chì trên phần đất ruộng để giăng bẫy xuyệt chuột. Ông Cường giao ông Nhờ đấu nối dây chì, khi đấu nối xong thì thông báo cho ông biết và đi về nhà.

An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong - Ảnh 2
Ông Trần Hữu Cường khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Khoảng 20h cùng ngày, ông Cường đem theo 1 bình ắc quy 12V - 70AH và bộ dụng cụ kích điện đến chỗ đất ruộng mà ông và ppmg Nhờ đã giăng bẫy trước đó để kích điện xuyệt chuột.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, ông Cường ngắt điện đi kiểm tra thì nghe tiếng ông Trần Văn Tỷ (59 tuổi, cùng địa phương) cũng đi kiểm tra bẫy xuyệt chuột gần đó tri hô "chết người rồi Dũng ơi lại tiếp Dũng ơi". 

Nghe thấy vậy, ông Cường đi đến thấy ông Nguyễn Hoàng Minh (53 tuổi) đi xuyệt cá vướng vào bẫy xuyệt chuột của ông Cường bị điện giật chết.

An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong - Ảnh 3
Ông Trần Văn Nhờ. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo thông tin báo Dân Việt, sau đó, Cường đến Công an xã Châu Phong đầu thú.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh An Giang, mặc dù thời gian qua lực lượng Công an đã tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân hiểu được hậu quả, tác hại, hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng điện để bẫy chuột, nhưng tình trạng sử dụng điện để bẫy chuột vẫn còn diễn biến phức tạp.

