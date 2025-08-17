Theo thông tin báo Lao Động , ngày 17/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai nữ du khách tử vong khi ngồi thuyền sup tắm biển tại xã Tiên Hải (đảo Hải Tặc).

2 nạn nhân và Phát lấy chiếc sup xuống tắm biển, còn Nguyễn Phương Trình thì ngồi ghế đá chơi. Lúc tắm biển, 2 nạn nhân ngồi trên chiếc sup còn Phát thì đứng phía sau đẩy.

Khoảng 13h30 ngày 16.8, L.T.T.V, P.T.T.V và Lê Tấn Phát cùng 4 gia đình là anh em chú bác ruột (khoảng 15 người) cùng nhau đi qua bãi tắm tham quan, tắm biển và có mang theo một chiếc sup đã bơm đầy hơi. Khoảng 14h thì mọi người đi về, còn ở lại 4 người.

Lúc sau không với tới chiếc sup, Phát gọi bơi vào nhưng 2 nạn nhân chưa bơi, lúc đó cơn sóng lớn đánh mạnh vào bờ làm chiếc sup bị lật khiến cả 2 rơi xuống biển. Phát chạy đi kêu cứu thì được 1 người thanh niên chạy ra hỗ trợ vớt được L.T.T.V (khoảng 14h30).

Trình chạy đến cùng nhau sơ cứu và đưa nạn nhân đến Trạm y tế cấp cứu nhưng đã ngừng tim và ngừng thở. Còn P.T.T.V thì được các lực lượng vũ trang và một số ngư dân lặn tìm kiếm (khoảng 15h30 thì vớt được) nhưng đã ngưng tim, ngưng thở, sau đó đưa đến Trạm y tế được xác định đã tử vong.

Theo thông tin VOV, trước đó, ngày 15/8, Sở Du lịch tỉnh An Giang cũng đã có văn bản yêu cầu yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhỡ các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng các biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình gió mạnh, sóng lớn, mưa dông gây ra; đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi tham quan trên biển, các đảo trong các ngày có mưa dông và gió mạnh, sóng lớn.

Các đơn vị kinh doanh du lịch chủ động đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Nhắc nhở du khách đề cao cảnh giác trước nguy cơ thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt những đơn vị có bãi tắm, hồ bơi phải bố trí đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ trực cứu hộ, cứu đuối; có biển cảnh báo các vị trí mất an toàn, quy định khu vực hoạt động của phương tiện dịch vụ thể thao dưới nước...

Các đơn vị kinh doanh lữ hành khi tổ chức các chương trình tham quan phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là các tour tham quan các đảo bằng tàu, ca nô; không đưa khách đến những nơi nguy hiểm khi có gió mạnh, song lớn trên biển; Ban Quản lý các Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc, Quần đảo Nam Du và Lại Sơn tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhỡ các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vị quản lý thực hiện nghiêm túc biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách; chủ động ứng phó với tình hình gió mạnh, sóng lớn, mưa dông và thời tiết xấu trên biển.