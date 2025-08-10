Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Đời sống 10/08/2025 20:41

Một nhóm khách đến khu vực biển nhà thờ đổ (xã Hải Tiến) vui chơi tắm biển và không may có người bị cuốn ra xa bờ, có người bị đuối nước.

Theo VietNamNet đưa tin, chiều 10/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) thông tin, 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã đã không may bị sóng biển cuốn ra xa và bị đuối nước. May mắn, cả 5 người đều được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhóm du khách nói trên xuống tắm biển tại khu vực gần nhà thờ đổ. Trong lúc tắm biển, sóng mạnh ập đến, cuốn 5 người ra xa bờ.

Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình - Ảnh 1
Rất may 5 du khách đã được cứu. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Dân Trí, phát hiện sự việc, người dân và các chủ nhà hàng ở khu vực nhà thờ đổ lập tức dùng phao bơi ra đưa những người gặp nạn vào trong bờ, tiến hành sơ cứu.

"Những người tham gia cứu hộ là người dân, chủ nhà hàng quanh khu vực nhà thờ đổ, đã được chính quyền địa phương tập huấn công tác cứu hộ. Cả 5 người gặp nạn có thể là trong một nhóm, ngay sau khi sức khoẻ ổn định, họ đã rời đi”, lãnh đạo xã Hải Tiến cho biết.

UBND xã đang xác minh thông tin nhóm du khách gặp nạn và những người tham gia cứu hộ để có hình thức biểu dương, khen thưởng.

