Lúc này, em B. cùng một số bạn xuống ao tắm. Do bơi vào vùng nước sâu, B. và G. (SN 2014, cùng trú tại buôn Thành Công) có dấu hiệu bị đuối nước.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nữ sinh B. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thấy vậy, Ksor Rin (SN 2012, trú cùng buôn) đã xuống cứu được G. lên bờ. Rin tiếp tục xuống cứu B. và hô hoán người lớn giúp đỡ. Tuy nhiên, khi B. được đưa lên bờ, nạn nhân tử vong.

B. hiện đã học xong chương trình lớp 7 tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Uar. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 nam sinh tử vong. Cụ thể theo VOV, vào khoảng 16h30 ngày 9/7, em Lê Đức Tiến cùng nhóm bạn gồm: Đoàn Bùi Minh Vương (SN 2007), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) và Nguyễn Sỹ Nam (SN 2004) rủ nhau đến tắm ở hồ thủy điện An Khê – Ka Nak. Đến khoảng 17h20, nhóm bạn phát hiện Tiến mất tích, nghi bị đuối nước, nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo lúc 18h10, đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH công an tỉnh Gia Lai) đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai tìm kiếm. Do điều kiện thời tiết bất lợi, trời tối, nước sâu, việc tìm kiếm phải tạm dừng lúc 20h20 cùng ngày.

Đến 5h sáng 10/7, lực lượng cứu nạn tiếp tục quay lại hiện trường để lặn tìm. Khoảng 7h40, thi thể em Tiến được phát hiện cách vị trí gặp nạn không xa. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.