“Tôi đang trên đường từ Long An cũ (nay là Tây Ninh) quay lại TPHCM để nhận con. Các cơ quan chức năng tại đây đã xác nhận đó chính là cháu Trang. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, tôi thật sự biết ơn vì cuối cùng đã tìm được con”, chị Dương xúc động bày tỏ.

Hình ảnh bé gái 13 tuổi rời quán điện thoại ở Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm con, chị Trang cũng hỏi được một chi tiết quan trọng khác, đến từ một phụ nữ làm việc tại bến xe Ngã Tư Ga (quốc lộ 1A, TPHCM). Vào sáng 25/7, người này cho biết có thấy một bé gái nói giọng Bắc, tự nhận vừa vào từ Hà Nội, xin vào nhà vệ sinh.

Khi bé ngỏ ý muốn đi Long An (cũ), các nhà xe từ chối vì em không có người giám hộ. Bé cũng không đồng ý đi xe buýt mà nhất quyết thuê xe ôm vì "có người nhà đón ở Long An". Camera tại bến xe ghi lại hình ảnh mờ, nhưng anh Tòng – tài xế nhà xe từng chở bé Trang – xác nhận người trong clip chính là cháu. Anh kể, do bé không có tiền, anh đã đưa cho 100.000 đồng để bắt xe ôm.