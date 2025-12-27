Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn? Ăn như thế nào mới tốt cho sức khỏe?

Trứng chứa đầy đủ các nhóm chất cần thiết bao gồm protein, vitamin, khoáng chất và chất béo. Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng lại không phân bố đồng đều trong lòng đỏ và lòng trắng, không chỉ khác nhau về hương vị mà còn cả thành phần dinh dưỡng. Chính vì thế mà nhiều người luôn muốn cân đo lợi ích dinh dưỡng giữa lòng trắng và lòng đỏ trứng, nên ưu tiên ăn cái nào trong chúng. Vậy theo bạn, lòng đỏ hay lòng trắng trứng bổ dưỡng hơn?

Lòng trắng trứng không chứa chất béo và lượng calo thấp hơn, chỉ khoảng 17 calo song chiếm hơn nửa trong tổng lượng protein của cả quả trứng. Lòng trắng cũng giàu khoáng chất dinh dưỡng như niacin, kali, riboflavin và magie, tốt cho sức khỏe tổng thể.

Trứng nhiều protein, thích hợp với các bữa ăn sáng để cung cấp năng lượng cho ngày mới. Đây cũng là thực phẩm giàu vitamin D cần thiết cho cơ thể hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe.Trứng nhiều protein, thích hợp với các bữa ăn sáng để cung cấp năng lượng cho ngày mới. Đây cũng là thực phẩm giàu vitamin D cần thiết cho cơ thể hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe.

Lòng đỏ trứng ít protein hơn, nhưng lại có phần lớn các vitamin A, B6, B12 và D, canxi, folate và omega-3, cung cấp cholesterol, axit béo thiết yếu. Vì vậy, lòng đỏ được cho là đậm đặc dinh dưỡng hơn, cung cấp khoảng 55 calo.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp cả lòng đỏ và lòng trắng trứng mang lại giá trị dinh dưỡng cao nhất, bao gồm: protein, vitamin, khoáng chất và axit béo thiết yếu.

Qua thông tin trên có thể thấy được lòng trắng và lòng đỏ đều chứa những dưỡng chất cần thiết cho sức khoẻ, vì vậy cần ăn luôn cả lòng đỏ và lòng trắng để cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể.

Chế biến trứng thế nào cho hợp lý?

Luộc trứng lòng đào là cách chế biến được nhiều người lựa chọn, bởi phương pháp này giúp lòng trắng chín hoàn toàn, trong khi lòng đỏ chỉ vừa đông nhẹ. Cách nấu này vừa giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, vừa giữ được độ béo và giá trị dinh dưỡng của lòng đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hấp hoặc chần trứng trong thời gian ngắn cũng là phương án phù hợp để hạn chế thất thoát vitamin. Trứng không nên nấu ở nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu, vì có thể làm khô lòng đỏ và giảm một số vi chất nhạy cảm với nhiệt.

Những lưu ý khi sử dụng trứng

Khi chọn mua, nên ưu tiên trứng có vỏ nguyên vẹn, khô ráo, không có mùi lạ. Trứng tươi thường cầm chắc tay, vỏ hơi nhám và không phát ra tiếng động khi lắc. Sau khi mua, trứng nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, đặt đầu to hướng lên trên và hạn chế rửa trước khi sử dụng để tránh vi khuẩn xâm nhập qua vỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền nên ưu tiên ăn trứng chín kỹ. Với các đối tượng này, trứng chưa chín tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn, dù xác suất không cao. Ăn trứng nấu chín vẫn là lựa chọn an toàn và phù hợp hơn.