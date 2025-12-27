Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn? Ăn như thế nào mới tốt cho sức khỏe?

Sống khỏe 27/12/2025 11:30

Trứng gà là một thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng nhiều người vẫn băn khoăn về việc nên ăn lòng đỏ hay lòng trắng trứng sẽ tốt hơn?

Trứng chứa đầy đủ các nhóm chất cần thiết bao gồm protein, vitamin, khoáng chất và chất béo. Tuy nhiên, các chất dinh dưỡng lại không phân bố đồng đều trong lòng đỏ và lòng trắng, không chỉ khác nhau về hương vị mà còn cả thành phần dinh dưỡng. Chính vì thế mà nhiều người luôn muốn cân đo lợi ích dinh dưỡng giữa lòng trắng và lòng đỏ trứng, nên ưu tiên ăn cái nào trong chúng. Vậy theo bạn, lòng đỏ hay lòng trắng trứng bổ dưỡng hơn?

Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn? Ăn như thế nào mới tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn?

Trứng nhiều protein, thích hợp với các bữa ăn sáng để cung cấp năng lượng cho ngày mới. Đây cũng là thực phẩm giàu vitamin D cần thiết cho cơ thể hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe.Trứng nhiều protein, thích hợp với các bữa ăn sáng để cung cấp năng lượng cho ngày mới. Đây cũng là thực phẩm giàu vitamin D cần thiết cho cơ thể hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe.

Lòng trắng trứng không chứa chất béo và lượng calo thấp hơn, chỉ khoảng 17 calo song chiếm hơn nửa trong tổng lượng protein của cả quả trứng. Lòng trắng cũng giàu khoáng chất dinh dưỡng như niacin, kali, riboflavin và magie, tốt cho sức khỏe tổng thể.

Lòng đỏ trứng ít protein hơn, nhưng lại có phần lớn các vitamin A, B6, B12 và D, canxi, folate và omega-3, cung cấp cholesterol, axit béo thiết yếu. Vì vậy, lòng đỏ được cho là đậm đặc dinh dưỡng hơn, cung cấp khoảng 55 calo.

Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn? Ăn như thế nào mới tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp cả lòng đỏ và lòng trắng trứng mang lại giá trị dinh dưỡng cao nhất, bao gồm: protein, vitamin, khoáng chất và axit béo thiết yếu. 

Qua thông tin trên có thể thấy được lòng trắng và lòng đỏ đều chứa những dưỡng chất cần thiết cho sức khoẻ, vì vậy cần ăn luôn cả lòng đỏ và lòng trắng để cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể.

Chế biến trứng thế nào cho hợp lý?

Luộc trứng lòng đào là cách chế biến được nhiều người lựa chọn, bởi phương pháp này giúp lòng trắng chín hoàn toàn, trong khi lòng đỏ chỉ vừa đông nhẹ. Cách nấu này vừa giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, vừa giữ được độ béo và giá trị dinh dưỡng của lòng đỏ.

Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn? Ăn như thế nào mới tốt cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hấp hoặc chần trứng trong thời gian ngắn cũng là phương án phù hợp để hạn chế thất thoát vitamin. Trứng không nên nấu ở nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu, vì có thể làm khô lòng đỏ và giảm một số vi chất nhạy cảm với nhiệt.

Những lưu ý khi sử dụng trứng

Khi chọn mua, nên ưu tiên trứng có vỏ nguyên vẹn, khô ráo, không có mùi lạ. Trứng tươi thường cầm chắc tay, vỏ hơi nhám và không phát ra tiếng động khi lắc. Sau khi mua, trứng nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, đặt đầu to hướng lên trên và hạn chế rửa trước khi sử dụng để tránh vi khuẩn xâm nhập qua vỏ.

Lòng đỏ hay lòng trắng trứng tốt hơn? Ăn như thế nào mới tốt cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền nên ưu tiên ăn trứng chín kỹ. Với các đối tượng này, trứng chưa chín tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn, dù xác suất không cao. Ăn trứng nấu chín vẫn là lựa chọn an toàn và phù hợp hơn.

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Trứng vịt lộn là loại thực phẩm mà có giá trị dinh dưỡng cao, giúp bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên thì ăn như thế nào và mức độ ăn hợp lý ra sao thì không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   trứng gà ăn trứng đúng cách sống khỏe

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Trúng số độc đắc vào đúng 9h sáng ngày mai (27/12/2025), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 9h sáng ngày mai (27/12/2025), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Những công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Rau cải xoong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được loại rau này

Rau cải xoong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được loại rau này

Sự thật đằng sau món gan ngỗng đắt đỏ có thật sự tốt cho sức khỏe?

Sự thật đằng sau món gan ngỗng đắt đỏ có thật sự tốt cho sức khỏe?

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế