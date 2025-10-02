Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn

Sống khỏe 02/10/2025 16:30

Trứng vịt lộn là loại thực phẩm mà có giá trị dinh dưỡng cao, giúp bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên thì ăn như thế nào và mức độ ăn hợp lý ra sao thì không phải ai cũng biết.

Trứng vịt lộn, món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, được biết đến là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất. Với hàm lượng chất béo, protein và khoáng chất đậm đặc, trứng vịt lộn không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều giá trị sức khỏe. Tuy nhiên, để hấp thu tối đa dưỡng chất mà không gặp phải rủi ro, người dùng cần nắm rõ các nguyên tắc tiêu thụ hợp lý.

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn - Ảnh 1
Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của trứng vịt lộn

Nguồn cung cấp protein và năng lượng dồi dào

Mỗi quả trứng vịt lộn cung cấp một lượng lớn Protein chất lượng cao cùng khoảng 182 kcal năng lượng. Protein là thành phần cốt yếu cho việc tái tạo, xây dựng cơ bắp, rất cần thiết cho những người lao động nặng, người gầy yếu hoặc đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Lượng calo và chất béo trong trứng vịt lộn còn giúp cung cấp nguồn năng lượng bền vững cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể.

Bổ máu và tăng cường thị lực

Trứng vịt lộn là nguồn bổ sung phong phú các chất tạo máu như Sắt và các Vitamin nhóm B (đặc biệt là B12), giúp phòng ngừa thiếu máu và suy nhược cơ thể. Ngoài ra, nó còn chứa Vitamin A và Lutein, những dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường và duy trì chức năng thị giác khỏe mạnh.

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn - Ảnh 2
Củng cố xương khớp và hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng Canxi và Phốt pho trong trứng vịt lộn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương và răng chắc khỏe. Trong Đông y, món ăn này còn được xem là có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương. Khi được ăn kèm với gừng và rau răm, món ăn giúp làm ấm bụng, hỗ trợ cân bằng tính hàn và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

3 Lưu ý quan trọng khi ăn trứng vịt lộn an toàn

Dù rất bổ dưỡng, việc tiêu thụ trứng vịt lộn cần tuân thủ nghiêm ngặt ba lưu ý sau để tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe:

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn - Ảnh 3
Ăn có giới hạn và không nên ăn quá thường xuyên

Trứng vịt lộn có hàm lượng Cholesterol cực cao (hơn 600mg trong một quả), vượt xa mức khuyến nghị hàng ngày. Việc ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn hàng ngày, sẽ dẫn đến dư thừa cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mỡ máu cao, xơ vữa động mạch và làm tăng huyết áp. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn tối đa 2 quả mỗi tuần để kiểm soát lượng cholesterol nạp vào cơ thể.

Tuyệt đối tránh ăn vào buổi tối muộn

Vì trứng vịt lộn rất giàu dinh dưỡng và năng lượng, nó cần một khoảng thời gian dài để cơ thể tiêu hóa hoàn toàn. Nếu ăn vào buổi tối muộn, dạ dày sẽ phải làm việc liên tục khi cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi, dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu và gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ. Thời điểm tốt nhất để thưởng thức món này là vào buổi sáng hoặc trưa.

Trứng vịt lộn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng có 3 điều cần nhớ để ăn an toàn - Ảnh 4
Cần kiêng kỵ tuyệt đối đối với một số nhóm đối tượng

Những người mắc các bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu cao hoặc bệnh gout nên kiêng hoàn toàn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn. Hàm lượng cholesterol cao và purin (gây tăng axit uric) trong trứng vịt lộn có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng bệnh này. Đối với phụ nữ mang thai, cần ăn rất có chừng mực và tuyệt đối không ăn rau răm đi kèm, vì rau răm có tính nóng, có thể gây co thắt tử cung.

Việc tiêu thụ trứng vịt lộn đúng liều lượng và đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể bạn hấp thụ tối đa các dưỡng chất tuyệt vời mà không gây ra bất kỳ rủi ro sức khỏe nào.

