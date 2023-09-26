Trứng vịt lộn bổ là vậy nhưng 4 nhóm người hạn chế ăn kẻo "rước họa vào thân"

Sống khỏe 26/09/2023 00:53

Những người có bệnh mạn tính, mỡ máu cao, rối loạn chuyển hoá... cũng nên kiêng trứng vịt lộn vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Trứng vịt lộn là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng. Do đó ăn nhiều trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường.

Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A, lượng  vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm vàng da, bong  tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương.

Do vậy, những người này không nên ăn trứng lộn quá nhiều.

Trứng vịt lộn bổ là vậy nhưng 4 nhóm người hạn chế ăn kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người cao huyết áp

Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút... cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Trẻ em dưới 5 tuổi

Tuy là loại thức ăn bổ dưỡng nhưng không được lạm dụng vì mỗi khi ăn quá nhiều, cơ thể không dung nạp kịp, bị đào thải ra ngoài, thậm chí sinh tiêu chảy; mặt khác không phải ai cũng dùng được. Vì vậy trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn do sự chuyển hóa các chất của hệ thống tiêu hóa của trẻ chưa kiện toàn dễ gây sình bụng, tiêu chảy…

Đối với trẻ từ 5 - 12 tuổi, lúc đầu chỉ nên ăn nửa quả trứng vịt lộn hay 1 - 2 quả trứng cút lộn mỗi ngày.

Trứng vịt lộn bổ là vậy nhưng 4 nhóm người hạn chế ăn kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai

Tuy chưa có nghiên cứu nào khẳng định lợi hại của trứng vịt lộn với phụ nữ có thai, nhưng về cơ bản đây là món ăn giàu dinh dưỡng, do đó cũng tốt cho bà bầu. Vì trứng vịt lộn quá nhiều chất dinh dưỡng không nên ăn hàng ngày. Đối với phụ nữ có thai có thể ăn 2 quả mỗi tuần, nhưng không nên ăn 2 quả cùng lúc.

Cũng cần nhớ là bà bầu ăn trứng vịt lộn hoặc là ăn thật ít rau răm, hoặc không ăn vì rau răm có hại cho thai nhi.

Người muốn giảm cân

Trứng vịt lộn cung cấp các dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể, giúp sản sinh nhiều năng lượng. Vì vậy đây là món ăn rất hữu hiệu đối với những người gầy yếu muốn tăng cân và sẽ không tốt cho những ai đang muốn giảm cân.

 

Một số lưu ý khi ăn trứng vịt lộn

- Nên ăn vào buổi sáng để cơ thể có năng lượng cho cả ngày làm việc, tránh ăn vào buổi tối, đêm muộn gây khó tiêu, tăng cân. 

- Không nên ăn liên tục trong nhiều ngày.

- Không nên ăn liền hơn 2 quả trứng vịt lộn trong một lần, nhìn chung với hầu hết các đối tượng không nên ăn quá 2 quả/tuần.

- Trứng vịt lộn trước khi sử dụng phải được rửa sạch, luộc chín.

- Không dùng trứng vịt lộn đã luộc chín để qua đêm, vì sẽ sản sinh ra vi khuẩn có hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Từ khóa:   trứng lộn sức khỏe phòng bệnh

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