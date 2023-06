Những cách ăn trứng vịt lộn 'xả xui' đúng cách, nhưng tuyệt đối đừng ăn theo cách cuối kẻo 'xui càng thêm xui'

Vịt lộn còn được biết là một trong những món ăn dân gian giúp xả xui đón Tết. Cũng chính vì lẽ này mà, có nhiều gia đình có thói quen ăn trứng vịt lộn trong ngày cuối năm để xả hết các xui rủi trong năm. Hoặc có khả năng ăn trứng để gặp nhiều may mắn trong năm mới

Để lý giải cho điều này, có người nói rằng bởi vì nguồn gốc từ cái tên “vịt lộn”, vận mệnh của người ăn sẽ bị “lộn” ngược lại từ đỏ thành đen, đen thì lại thành đỏ. Cụ thể hơn, ví dụ bạn là người đang gặp xui xẻo thì sau khi ăn 1 trứng vịt lộn, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi từ xui xẻo thành may mắn.

Cách ăn trứng vịt lộn 'xả xui'

Ăn thường xuyên là thế nhưng chắc hẳn ai cũng từng được bạn bè hoặc cha mẹ nhắc rằng khi ăn trứng vịt lộn phải bóp nát vỏ và khi ăn trứng vịt lộn phải ăn theo số lẻ. Không phải ăn bao nhiêu trứng cũng được, cách ăn trứng vịt lộn xả xui là phải ăn số lẻ, không được ăn theo số chẵn, tức là gia đình chỉ có thể ăn 1 trứng hoặc là 3, 5, 7 trứng.

Lý giải cho câu hỏi vì sao khi ăn trứng vịt lộn phải ăn trứng số lẻ thì bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu bạn ăn 2 trứng vịt lộn, thì vận mệnh của bạn sẽ thay đổi 2 lần, từ xui xẻo thành may mắn, và từ may mắn thành xui xẻo trở lại. Còn về việc phải phải bóp nát vỏ trứng hoặc giẫm nát sau khi ăn là vì theo nhân gian, hành động này giúp xóa tan vận xui, chính thức thay đổi vận mệnh của mình và mang tới nhiều điều may mắn tốt lành.

Lợi ích của việc ăn trứng vịt lộn

Theo các BS, một quả trứng vịt lộn cung cấp 182 kcal năng lượng; 13,6 gam protein; 12,4 gam lipid; 82 mg canxi; 212 gam photpho và 600 mg cholesterol. Ngoài ra còn có rất nhiều beta carotene, các vitamin nhóm A, nhóm B và vitamin C, sắt… Đây thực sự là một thực phẩm bổ dưỡng.

Trứng vịt lộn có tác dụng tu âm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Rau răm có tác dụng trừ hàn, tiêu thực, sáng mắt, sát trùng, mạnh chân gối, ấm bụng, chữa đầy bụng khó tiêu… Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạnh tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục… Theo quan niệm của y học cổ truyền, món trứng vịt lộn ăn cùng gia vị là một bài thuốc, dùng chữa thiếu máu, suy nhược, còi cọc, đau đầu chóng mặt, yếu sinh lý…

Thời gian vàng để ăn trứng vịt lộn

Theo các chuyên gia, bạn nên ăn trứng vịt lộn vào bữa sáng. Bởi sau khoảng thời gian dài 10-12 giờ từ bữa tối hôm trước, nguồn dinh dưỡng dồi dào từ trứng sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể bắt đầu một ngày mới.

Đây là một món ăn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ăn thế nào và đối tượng nào không nên ăn thì không phải ai cũng biết. Các bạn nên tuyệt đối tránh ăn trứng vịt lộn theo cách dưới đây.

Bạn nên tránh ăn vịt lộn khi không có rau răm. Ảnh minh họa: Internet

Không ăn trứng vịt lộn khi không có rau răm

Nhiều người có thói quen không ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn, nhưng đây là một sai lầm tai hại. Bởi theo Đông y, rau răm có vị cay nồng, tính ấm, mùi thơm hắc, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng. Ngoài ra còn giúp làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt, chống lạnh bụng, say nắng.

Còn với trứng vịt lộn thì đây là một món bổ dưỡng, cũng là món ăn bài thuốc có công hiệu dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể mau trưởng thành, cải thiện khả năng sinh lý.

Do vậy, việc ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn sẽ giúp làm giảm bớt ham muốn tình dục từ tác dụng của trứng vịt lộn, mang tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể và giúp người ăn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các trục trặc về tiêu hóa.