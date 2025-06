Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý trở nên tương đối dễ dàng và thuận lợi. Người tuổi này gặp nhiều vận may trong quá trình làm việc nhờ thần may mắn mang tới. Người tuổi này không những có may mắn ghé thăm mà còn nhận được nhiều thành tựu nổi bật trong giai đoạn này. Đó là do bản mệnh có được sự tinh tế, nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội phát triển.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa nở rộ. Lục Hợp Quý Nhân chở che mang đến mối nhân duyên tốt lành cho người độc thân, còn người đã có đôi có cặp luôn trân trọng những giây phút bên nhau và luôn nhường nhịn lẫn nhau mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với đối phương.