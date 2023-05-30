Càng làm sạch 2 thứ này trên cơ thể, tuổi thọ sẽ càng cao, nhưng 'tuyệt đối' không được làm sạch thứ cuối cùng nếu không sẽ phản tác dụng

Máu thực hiện chức năng rất quan trọng trong cơ thể là mang oxy và chất dinh dưỡng đến hàng nghìn tỷ tế bào. Máu cũng mang các chất thải từ tế bào trở lại các cơ quan giải độc và cuối cùng thải bỏ ra khỏi hệ thống cơ thể.

Cơ thể sạch sẽ có thể phòng ngừa được bệnh tật, và có 2 thứ quan trọng nhất lúc nào cũng cần được sạch sẽ. Đó là mạch máu và ruột. Bạn cần phải bảo vệ chúng cẩn thận ngay từ khi còn trẻ tuổi và đặc biệt chú trọng sau khi bước qua tuổi 45. Bởi vì 2 thứ này càng sạch thì tuổi thọ của bạn sẽ càng cao.

Có một câu nói rằng "con người và động mạch có cùng tuổi thọ". Nếu mạch máu không sạch sẽ sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể con người, kéo theo sự suy giảm của các hệ thống và cơ quan trong cơ thể. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, sự tích tụ “rác” trong mạch máu dễ hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn mạch máu, gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não, thậm chí có thể gây đột tử.

Ngoài ra, máu cũng giúp điều chỉnh nhiệt độ, PH và mức nước trong cơ thể và là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch.

Những cách làm sạch mạch máu

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục giúp tăng cường sức mạnh của các cơ quan quan trọng trong cơ thể, đồng thời cũng hỗ trợ thanh lọc máu. Tập thể dục dưới mọi hình thức giúp cải thiện quá trình lưu thông máu trong cơ thể.

Ngoài ra, hoạt động thể chất còn làm tăng tiết mồ hôi và hô hấp - đóng vai trò quan trọng trong việc thải độc tố ra khỏi cơ thể. Càng nhiều máu được lưu thông trong cơ thể, thì gan và các hạch bạch huyết càng dễ dàng hoạt động hiệu quả.

Củ dền

Củ dền cực tốt trong việc làm sạch mạch máu. Ảnh minh họa: Internet

Một phương thuốc tự nhiên để lọc máu khác là nước ép củ dền. Các nitrat trong củ dền giúp giãn mạch, một cơ chế diễn ra do sự thư giãn của các thành cơ của mạch máu. Điều này giúp tăng cường lưu lượng máu đến các vùng cơ thể bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng.

Uống trà và nước đun sôi

Nước đun sôi và trà tươi là những chất làm loãng máu tốt nhất. Uống trà thường xuyên có thể bổ sung chất lỏng trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm mỡ và giải độc, ngăn ngừa đông máu.Hoặc uống nước đun với lá sen có thể cải thiện độ nhớt của máu.

Ruột

Sức khỏe tiêu hóa ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Trong đó, làm sạch ruột kết (trực tràng) được chứng minh tốt cho hệ tiêu hóa. Theo tờ Healthline, làm sạch ruột giúp giải quyết các vấn đề như táo bón hoặc đi tiêu không đều, cũng như giúp loại bỏ chất độc và ký sinh trùng.

Y học cổ truyền có câu: “Muốn sống lâu thì trước hết phải sạch ruột.” Ruột sạch sẽ hay không ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu hóa, hấp thụ, trao đổi chất nên cũng quyết định rất lớn tới tuổi thọ. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng 90% bệnh tật của con người đều liên quan đến đường ruột không sạch sẽ. Vì vậy chúng ta luôn phải để giữ cho ruột luôn được sạch sẽ.

Những cách làm sạch ruột

Trà thảo mộc

Trà thảo mộc có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa thông qua ruột kết. Các loại thảo mộc nhuận tràng như psyllium, lô hội, rễ cây marshmallow và cây du trơn có thể giúp giảm táo bón.

Theo các chuyên gia, trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào trong chế độ ăn uống của mình, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ. Các biện pháp thường có lợi khi được sử dụng vừa phải và không an toàn khi quá lạm dụng.

Đấm vùng thắt lưng

Đấm thắt lưng cũng giúp làm sạch ruột. Ảnh minh họa: Internet

Hai bên thắt lưng là nơi kinh mạch đi qua, thường xuyên vỗ nhẹ có thể nâng cao khả năng giải độc, cải thiện chứng táo bón. Đấm nhẹ vào hai bên thắt lưng, 300 lần mỗi ngày sẽ thấy có sự cải thiện rõ rệt.

Ngoài bài tập dành riêng cho thắt lưng, bạn cũng nên vận động toàn thân đều đặn. Bởi vì hoạt động thể chất không chỉ tốt cho mạch máu, phổi mà còn giúp kích thích hệ tiêu hóa.Từ đó giúp nâng cao tuổi thọ và ngăn ngừa rất nhiều bệnh tật.

Nước ép rau củ

Để ruột kết và chuyển động của ruột hoạt động đúng chức năng, nước rau củ tươi rất hữu dụng. Trong nước rau của có chứa các vitamin, chất khoáng, enzymes và amino acids cần thiết cho sức khỏe và năng lượng cơ thể. Tránh chọn các loại nước rau củ chế biến sẵn vì chúng không chứa các enzymes có thể loại trừ chất thải trong cơ thể. Tốt nhất, bạn nên chọn nước rau củ tươi chế biến tại nhà đồng thời tránh những thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn để thanh tẩy ruột kết một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng cũng có thứ trên cơ thể tuyệt đối không được làm sạch, vì càng làm sạch nó sẽ càng xuất hiện thêm nhiều bệnh. Đó chính là:

Rốn

Thường xuyên vệ sinh bằng cách moi, móc rốn sẽ khiến bạn lạnh bụng, đau bụng. Rốn là nơi tích tụ rất nhiều vi khuẩn. Bên trong rốn có khoảng 1400 loại vi khuẩn khác nhau nhưng hầu hết các vi khuẩn này không gây bệnh, giúp duy trì nhiệt độ rốn bình thường.

Vệ sinh quá nhiều, quá sạch, nhiệt lượng tỏa ra nhanh, ảnh hưởng đến chức năng đường tiêu hóa. Nếu moi rốn với lực quá mạnh, có thể làm xước, tổn thương vùng da mỏng quanh rốn và gây viêm. Tình hình xấu đi sẽ gây mủ, vi khuẩn xâm nhập vào các mạch máu quan trọng trong khoang bụng.