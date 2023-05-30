Những yếu tố tiềm ẩn gây ra tình trạng khô mắt không phải ai cũng biết

Với thời tiết nóng nực vào mùa hè, việc sử dụng máy điều hòa là một trong những cách hiệu quả để làm mát. Tuy nhiên, máy điều hòa lại loại bỏ độ ẩm trong không khí, điều này có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng khô mắt.

Khô mắt là sự rối loạn của màng phim nước mắt vốn được cấu tạo bởi lớp mỡ, lớp nước và lớp nhầy. Lớp mỡ giúp hạn chế sự bốc hơi nước mắt. Lớp nước cung cấp oxy cho biểu mô giác mạc, có tính sát trùng nhẹ, giúp rửa trôi bụi bẩn cho giác mạc trơn nhẵn. Lớp nhầy giúp dàn đều nước mắt trên giác mạc. Ba lớp này cùng “hợp lực” bảo vệ nhãn cầu khỏi những tác động xấu bên ngoài. Tuy nhiên, khi bị mất cân bằng, khả năng bảo vệ mắt sẽ suy giảm, dẫn đến tình trạng nước mắt bay hơi nhanh, từ đó không còn đủ để bôi trơn, bảo vệ bề mặt nhãn cầu và nuôi dưỡng giác mạc, gây ra cảm giác khó chịu cho đôi mắt.

Đặc biệt, khi để không khí của máy điều hòa thổi trực tiếp vào mắt, ví dụ như trên ô tô, nước mắt của bạn có thể bay hơi trước khi chớp mắt để bổ sung độ ẩm và làm cho mắt trở nên khô hơn.

Nước là thành phần chính của nước mắt và nước đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho đôi mắt khoẻ mạnh.

Tuy nhiên, vào mùa hè do nhiệt độ nắng nóng khiến cơ thể toát nhiều mồ hôi và mất nước, khi này cơ thể bạn có ít nước để hình thành nước mắt, nước mắt ít sẽ không đủ để giữ ẩm cho đôi mắt và làm cho mắt bị khô.

Bụi khói do ô nhiễm không khí

Trong mùa hè, sự gia tăng của các hoạt động giao thông, nhà máy sản xuất, đốt rơm rạ, nương rẫy,... đã khiến cho mức độ ô nhiễm không khí tăng cao. Những loại ô nhiễm không khí như khói bụi có thể gây hại cho sức khỏe của mắt và làm cho tình trạng khô mắt trở nên tồi tệ hơn.

Điều này xảy ra vì các chất độc như carbon monoxide và hạt vật chất trong không khí tăng lên do các hoạt động trên và gây kích ứng, đau mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tắm ở bể bơi chứa clo

Một trong những biện pháp giải nhiệt ngày hè mà nhiều người lựa chọn là đi tắm ở các bể bơi.

Tuy nhiên, hóa chất được sử dụng trong bể bơi, chẳng hạn như clo, có thể gây kích ứng màng nước mắt trên mắt bạn - đây là lớp nước mắt bảo vệ mắt. Hơn nữa, clo có thể làm cho nước trong màng này bay hơi, khiến mắt bạn bị khô và dễ bị kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Ngoài 4 yếu tố trên, một số tác nhân khác vào mùa hè như ánh nắng mặt trời, gió, ... cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của mắt và dễ gây ra tình trạng khô mắt.