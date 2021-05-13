Sau chia sẻ về bà Phương Hằng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị dân mạng 'xỉa xói': 'Hùa theo cái ác, nhạc bữa nay chắc không ai nghe nữa'

Hậu trường 13/05/2021 11:39

Sau khi chia sẻ nội dung thẳng thắng về những vấn đề xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ Việt, Nguyễn Văn Chung gặp phải chỉ trích kém duyên được cho là "đá xoáy" anh sau vụ việc.

Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã từng có 1 bài chia sẻ khá dài trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc của mình về những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đăng "nhắm" đến giới nghệ sĩ Việt. Đặc biệt, anh chia sẻ, thực chất, anh không biết rõ về vụ kiện tụng của bà Hằng thế nhưng anh rất quan tâm đến việc tại sao bà Hằng lại dùng những lời lẽ "thô tục" để mỉa mai giới nghệ sĩ.

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Bài viết trước đó của Nguyễn Văn Chung được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm - Ảnh chụp màn hình 

Chia sẻ về bài viết khá dài này với báo Giao Thông, nam nhạc sĩ xác nhận: "Tôi không mắng, sỉ nhục bà Hằng. Tôi viết với lời lẽ đúng mực, đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Tôi không bận tâm bà Hằng có nhắc tôi trên livestream không, vì nếu có thì chứng tỏ những điều tiêu cực mọi người đang bình luận về bà Hằng là đúng".

Bên dưới bài đăng thông báo ẩn bài viết, nam nhạc sĩ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đa phần là lời khen và ủng hộ từ phía cộng đồng mạng. Tác giả "Nhật ký của mẹ" sau đó còn để bài viết về chế độ riêng tư vì không muốn bạn bè, người thân phải lo lắng. Thế nhưng, có lẽ vì còn có nhiều cư dân mạng không đồng tình với quan điểm này nên có người đã nhắn tin "chỉ trích", xỉa xói kém duyên vào tin nhắn cá nhân của anh. Về phần mình, nam nhạc sĩ không ngại đáp trả gay gắt, đồng thời chia sẻ hình ảnh tin nhắn lên mạng xã hội. 

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Hình ảnh chia sẻ mới đây của nhạc sĩ - Ảnh: FB

Theo đó, khi có người hỏi: "Hùa theo cái ác, nhạc bữa nay chắc không ai nghe nữa?" - tin nhắn này được cho là nhắm vào nam ca sĩ sau nội dung chia sẻ về bà chủ Đại Nam. Nhạc sĩ đã nhanh chóng đưa ra phản hồi khiến người kia "câm nín": "Dạ có chị! Nhiều lắm! Tiền tác quyền của em tháng này chắc cũng 100 triệu!". Đăng kèm hình ảnh, nam nhạc sĩ đưa ra lời chia sẻ "thâm thúy: "Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc - Cầu thủ Phạm Đức Huy said!"

Bên dưới bài viết, nhiều người nổi tiếng lẫn fan hâm mộ còn đưa ra các bình luận "cà khịa" nam nhạc sĩ: "Nhờ vậy đã biết tháng hơn 100 triệu tác quyền", "Anh trả lời bén ghê", "Thôi chết em lại vẫn đang nghe", "Không những nghe nhạc mà còn mua cả sách luôn chị gì đó ơi"... 

Sau chia sẻ về bà Phương Hằng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị dân mạng 'xỉa xói': 'Hùa theo cái ác, nhạc bữa nay chắc không ai nghe nữa' - Ảnh 3
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh: FB
 
Sau chia sẻ về bà Phương Hằng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị dân mạng 'xỉa xói': 'Hùa theo cái ác, nhạc bữa nay chắc không ai nghe nữa' - Ảnh 4
Lùm xùm giữa bà chủ Đại Nam và các nghệ sĩ Việt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh chụp màn hình 

Được biết, hơn 2 tháng tháng trở lại đây, vụ lùm xùm của bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sau màn tố cáo ông Yên liên quan đến ăn chặn tiền từ thiện, khi vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, bà Phương Hằng đột ngột rẽ hướng muốn "thay trời hành đạo" bằng loạt những buổi livestream bốc phốt nghệ sĩ Việt bằng nhiều lời lẽ không mấy lịch sự, thậm chí còn "cấm tiệt" nghệ sĩ Việt đến Đại Nam. Vụ việc có lẽ còn chưa dừng lại ở đây...

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Từ khóa:   Nhạc sĩ nguyễn Văn Chung Nguyễn Phương Hằng bà Nguyễn Phương Hằng

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