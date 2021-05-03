Nổi đình đám từ “Chiếc khăn gió ấm”, Khánh Phương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ từng mâu thuẫn tiền bạc tại Chuyến Xe Thời Gian.

Được biết đến với vẻ ngoài điển trai và giọng khàn đặc trưng, ca sĩ Khánh Phương không còn là cái tên xa lạ với những người yêu âm nhạc thuộc thế hệ 8x, 9x - đặc biệt là fan của ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm đình đám một thời. Dù hiện tại anh không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, nhưng cái tên Khánh Phương vẫn chiếm một vị trí quen thuộc trong lòng khán giả. Xuất hiện tại Chuyến Xe Thời Gian tập 7, Khánh Phương trải lòng về chặng đường sự nghiệp đầy “sóng gió”, lần đầu tiết lộ mâu thuẫn tiền bạc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người viết ra ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm. Ngay từ đầu hành trình, Khánh Phương đã tiết lộ khoảng thời gian khổ luyện để có được giọng hát khàn đặc trưng. Nam ca sĩ cho biết đã áp dụng công thức “phá giọng”, học theo cách hát của các nhóm nhạc nước ngoài. Dù biết đây cũng là con dao hai lưỡi với ai luyện tập không khéo léo sẽ khiến thanh quản bị tổn thương và hỏng cả giọng nói, nhưng nam ca sĩ đã quyết tâm để sở hữu một giọng hát đặc biệt. “May mắn mình cùng có học qua thanh nhạc nên biết cái giới hạn nào nên dùng lại. Ngày nào Khánh Phương cũng luyện từ 6 đến 8 tiếng. Riết mình trở thành nỗi ám ảnh của hàng xóm, bị mắng vốn riết luôn” - Khánh Phương nhắc lại.

Ngày nào Khánh Phương cũng luyện giọng từ 6 đến 8 tiếng Trước khi đến với con đường hoạt động solo, Khánh Phương từng đứng ra thành lập nhóm nhạc mang tên MP5 gồm những con người có chung niềm đam mê nghệ thuật, trong đó có anh, Trương Thế Vinh và 2 thành viên khác. Sau 3 năm hoạt động, nhóm nhạc tan rã trong sự tiếc nuối và đến hiện tại, chỉ còn Trương Thế Vinh là trụ vững và có vị trí nhất định trong showbiz. “Nhóm MP5 là tình yêu âm nhạc mình ấp ủ rất lâu nhưng đáng tiếc nhóm chỉ tồn tại được 3 năm. Mặc dù đây là một sự thất bại nhưng mình cũng học được rất nhiều bài học, là một chặng trường ý nghĩa để mình trải nghiệm” - nam ca sĩ chia sẻ. Vừa khởi đầu con đường nghệ thuật đã vấp phải nhiều “sóng gió”, Khánh Phương phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, hay lui về phát triển việc kinh doanh của gia đình. Nhưng dường như cơ duyên của Khánh Phương với nghệ thuật vẫn còn, nam ca sĩ nhanh chóng được khán giả đón nhận, “săn đón” sau khi bài hát “Chiếc khăn gió ấm” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác được ra mắt.

Thành công ở ngay lần đầu hợp tác, Khánh Phương và Nguyễn Văn Chung đến hiện tại đã hợp tác với nhau hơn 13 năm. Nhưng ít ai ngờ, nhạc phẩm “Chiếc khăn gió ấm” đưa tên tuổi của Khánh Phương lên “như diều gặp gió” lại chính là nguồn cơn khiến cả hai mâu thuẫn với nhau suốt một thời gian dài. Tại Chuyến Xe Thời Gian, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiết lộ cụ thể sự bất hòa ngầm khiến MC Xuân Nghị không khỏi bất ngờ. Khánh Phương tiết lộ từng mâu thuẫn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “Có một khoảng thời gian dài mình rất là buồn Khánh Phương lý do cũng từ chính thành công của bài ‘Chiếc khăn gió ấm’. Theo như một số bài báo đưa tin thì doanh thu của bài hát lên tới hàng tỷ đồng. Nhưng thực nhận của nhạc sĩ là không có nhiều, nên mình nghĩ Khánh Phương đã làm gì sai với mình và mình cũng không chia sẻ khúc mắc này với Phương. Mãi sau này hai anh em mới ngồi lại tâm tình thì mình mới nhận ra, trong chuyện này Khánh Phương cùng chỉ là nạn nhân” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ. Những lời tâm tình chân thành của Khánh Phương đã giúp khán giả hiểu thêm về hành trình theo đuổi âm nhạc đầy gian truân của chủ nhân “Chiếc khăn gió ấm”. Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng Khánh Phương hiện tại vẫn “đơn chăn gối chiếc” chưa có một “bóng hồng” nào kề bên. Tại Chuyến Xe Thời Gian, nam ca sĩ liên tục úp mở về kế hoạch hôn nhân và hé lộ sẽ cho khán giả một bất ngờ lớn vào ngày không xa. Điều này làm người xem không khỏi tò mò, hy vọng sẽ được thấy Khánh Phương tổ chức đám cưới, sớm yên bề gia thất.

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