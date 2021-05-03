Ngày 2/5, Đạt G chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Cindy Lư. Đồng thời, công khai xin lỗi Du Uyên, tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn khẳng định anh không hề nợ Du Uyên.

Thời gian gần đây, lùm xùm giữa cặp đôi Đạt G và Du Uyên chưa kịp lắng xuống thì cộng đồng mạng bất ngờ soi ra được bằng chứng, Đạt G thân thiết ở mức trên tình bạn với Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm. Mối tình tay ba mang tên Đạt G - Du Uyên - Cindy Lư bất ngờ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên MXH. Sau nhiều ngày giữ im lặng, đến tối 2/5, Đạt G đã có chia sẻ nhằm chính thức lên tiếng, giải thích toàn bộ những lùm xùm vừa qua. Đặc biệt là mối quan hệ của anh với "người ấy" ở hiện tại.

Đạt G và Cindy Lư - Ảnh: Internet Cụ thể, Đạt G bắt đầu buổi trò chuyện bằng lời xin lỗi đến công chúng và truyền thông vì những chuyện cá nhân không mấy vui vẻ về anh trong thời gian qua. Theo đó, giọng ca "Bánh mì không" xin lỗi: "Tôi biết mình chưa trưởng thành, còn nhiều nông nổi, làm phiền lòng rất nhiều người yêu thương của mình. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện, tôi đấu tranh để có ngày hôm nay cũng là nhờ tình yêu thương của khán giả. Và tôi cần cố gắng hơn nữa cho người phụ nữ mà tôi đang yêu thương bây giờ." Đạt G và Cindy Lư bị netizen bắt gặp đi ăn cùng nhau - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chính thức thừa nhận mối quan hệ với Cindy Lư. Đạt G chia sẻ "Tôi gặp cô ấy sau cuộc ly hôn. Cô ấy mang quá nhiều tổn thương, tôi cũng vậy. Hai con người thấu hiểu nhau, mang nhiều tổn thương, gắn kết được với nhau… Đó là ơn trên ban tặng, tôi sẽ nhận nó.". Đồng thời, nam ca sĩ cũng xin khán giả, cộng đồng mạng "Cô ấy không có tội. Cô ấy không cần phải nhập cuộc vì tội ai làm - người nấy nhận, sai lầm của ai - người nấy nhận". Anh cũng bày tỏ mong muốn sự phẫn nộ của cộng đồng mạng hãy hướng về anh vì nam ca sĩ mới chính là người đã tạo ra nó. Đồng thời, điều duy nhất Đạt G mong muốn lúc này chính là "Chỉ xin là người con gái bên cạnh tôi, người ta vô tội. Người ta cũng cần được yêu thương và tôi không muốn làm tổn thương cô gái này."

Đạt G và Du Uyên - Ảnh Internet Mặc dù, Đạt G đã chính thức lên tiếng xin lỗi Du Uyên. Tuy nhiên anh cũng khẳng định bản thân không hề nợ Du Uyên 400 triệu như Du Uyên nói. Đối với anh "đó không phải là món nợ": "Đối với mọi người và Du Uyên – đang xem đó là một món nợ, nhưng xin thưa, đối với tôi, đó không phải là món nợ, đó là sự đầu tư. Đầu tư ở đây chính là: Khi tôi làm việc với nhãn hàng, ví dụ như những kênh nhạc số chẳng hạn, họ sẽ đưa cho mình bảng giá nhất định về 1 bài nhạc." Với những gì Đạt G vừa chia sẻ, chưa rõ sắp tới bùng binh tình yêu Đạt G - Du Uyên - Cindy Lư còn xảy ra những chuyện gì. Nhưng từ phía cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận sôi nổi về những gì Đạt G chia sẻ.

Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân Cư dân mạng nghi ngờ Đạt G và Cindy Lư có mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-dat-g-xac-nhan-moi-quan-he-voi-vo-cu-hoai-lam-giai-thich-mon-no-400-trieu-su-phan-no-cua-moi-nguoi-hay-huong-ve-toi-403858.html