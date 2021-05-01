Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân

Hậu trường 01/05/2021 15:52

Cư dân mạng nghi ngờ Đạt G và Cindy Lư có mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể.

Tối 30/4, cộng đồng mạng lại được phen "hít hà drama" lúc nửa đêm. Trong một group lớn, cư dân mạng đã tiết lộ mối quan hệ hiện tại giữa Đạt G và Cindy Lư, vợ cũ Hoài Lâm khiến dư luận chú ý. 

Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân - Ảnh 1
Đạt G và Cindy Lư - Ảnh: Internet 

Được biết trước đó Đạt G và Hoài Lâm là những người "anh em" thân thiết. Và trước khi Đạt G và Du Uyên chia tay, Du Uyên từng đăng dòng trạng thái ẩn ý với nội dung "Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan".

Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân - Ảnh 2
 Cả hai thường xuyên tương tác - Ảnh: Cắt từ FBNV
Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân - Ảnh 3
 Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm thường xuyên tương tác với nhau - Ảnh: Chụp từ FBNV
Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân - Ảnh 4
 Đạt G từng có dòng trạng thái thả thính 'ai đó' từ ngày 22/4 - Ảnh: Chụp từ FBNV

Trên trang Facebook cá nhân của Đạt G từng có dòng trạng thái "thả thính" ai đó từ ngày 22/4. Theo đó cư dân mạng còn phát hiện, nam ca sĩ thường xuyên bình luận, tương tác qua lại cùng Cindy Lư. Có người còn khẳng định nắm trong tay hình ảnh của cả hai khi cùng nhau đón con gái của Hoài Lâm tại trường mẫu giáo. Điều này, càng làm cho dân tình thêm phần tò mò mối quan hệ giữa Đạt G và Cindy Lư  thân thiết tới mức nào? 

Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm bị hoài nghi có 'mối quan hệ thân thiết', Cindy Lư khóa luôn Facebook cá nhân - Ảnh 5
Vợ cũ Hoài Lâm đã khoá trang cá nhân - Ảnh cắt từ Facebook

Chưa rõ sự tình ra sao nhưng mọi động thái của Đạt G, Cindy Lư và cả Du Uyên đều được cộng đồng mạng rất quan tâm vào lúc nà. Hiện tại, Đạt G không có bất cứ chia sẻ nào, chỉ âm thầm xóa status giới thiệu kênh Youtube mới. Du Uyên vẫn giữ im lặng. Chỉ có sáng nay 1/5, Vợ cũ Hoài Lâm đã có động thái chuyển trang Faceboook cá nhân từ công khai sang chế độ bạn bè và hiện khóa luôn trang cá nhân.  

Dù cộng đồng mạng đưa ra rất nhiều giả thiết nhưng mối quan hệ giữa Đạt G và Cindy chỉ là sự nghi ngờ. Người trong cuộc vẫn chưa có thông báo chính thức vì vậy, tất cả chỉ là tin đồn thôi!

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Từ khóa:   vợ cũ Hoài Lâm Đạt G Đạt G và Du Uyên

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