Mới đây, nam nhạc sĩ lại bất ngờ lên tiếng về tin đồn "gạ gẫm" nhiều cô gái. Cụ thể, anh chia sẻ: "Mình đang bị đồn là đang gạ gẫm 1 cô gái ở Hà Nội và 1 cô gái trẻ ở Sài Gòn. Mình xin đính chính là thông tin về các địa danh đó không chính xác!".

Sau khoảng thời gian "góp gạo thổi cơm chung" và có với nhau "đủ nếp đủ tẻ", vào năm ngoái, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và vợ bất ngờ ly hôn. Trên trang cá nhân, anh nhiều lần hy vọng mọi người cho cả hai cuộc sống bình an sau khi chia tay.

Tác giả nhiều bản hit của Vpop 'lên tiếng' về thông tin sai sự thật - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, nam nhạc sĩ đang tỏ thái độ bực mình về tin đồn thất thiệt và vô căn cứ này. Tuy nhiên ở phần bình luận, nhiều người lại cho rằng anh chỉ đang đùa vui, chia sẻ mang tình hài hước và troll cộng đồng mạng là chủ yếu. Nhiều sao Vbiz cũng vào "cà khịa" về dòng chia sẻ "bất ngờ" này của nam nhạc sĩ và thậm chí, Châu Đăng Khoa còn vui vẻ thừa nhận rằng anh mới là nạn nhân trong màn gạ gẫm này. Nữ diễn viên Ngọc Duyên còn "hé lộ": "Ủa, phải là 7,8,9 cô ở Sài Gòn chứ". Đạo diễn Lê Trí cũng phải vào "góp vui" tiết lộ cho cộng đồng mạng rằng: "Cô gái mà anh Chung đang hẹn hò thật ra ở Đà Nẵng nha mọi người". Ở Việt Nam chưa đủ, anh chàng Kyo York còn đi xa hơn khi "mách nhỏ": "Gái Tây chứ".

Hình như sau màn đính chính của nam nhạc sĩ thì có khá nhiều 'nạn nhân' là nam thì phải - Ảnh chụp màn hình

Những màn 'tiết lộ' hết sức bất ngờ về độ 'khủng' của số lượng và độ 'phủ sóng' khắp 'mọi miền tổ quốc' thế này thì chứng tỏ nam nhạc sĩ phải lên tiếng là đúng rồi - Ảnh chụp màn hình

Còn chưa biết chia sẻ này là thật hay đùa, nhưng màn tương tác hài hước của nam nhạc sĩ với những người nổi tiếng bên dưới bình luận thì đã đem đến cho cộng đồng mạng một "trận cười" bất ngờ.