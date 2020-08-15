Tác giả ca khúc "Nhật ký của mẹ" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận đã ly hôn. Sau chia tay, anh đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ đăng tải dòng trạng thái xác nhận đã ly hôn bà xã sinh năm 1988. Cha đẻ của ca khúc "Nhật ký của mẹ" không muốn trả lời thêm các câu hỏi liên quan đến chuyện hôn nhân đã qua.

Anh lý giải: "Một là vì đó không phải là chuyện vui gì, hai là vì Chung đã vượt qua. Ba là vì Chung không muốn mang tiếng là dùng chuyện cá nhân để PR cho sản phẩm mới”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và vợ chia tay sau nhiều năm chung sống - Ảnh: Internet

Nguyễn Văn Chung và vợ chia tay trong bình lặng và văn minh. Nam nhạc sĩ tài hoa cho biết, dù đã "đường ai nấy đi" nhưng anh và vợ cũ vẫn dành tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc cho các con chu đáo.

Anh cho biết: "Về chuyện gia đình, Chung xác nhận là đã ly hôn, và chỉ vậy thôi! Cả 2 người cùng đã hứa sẽ dành thật nhiều tình yêu và sự quan tâm cho các con về cả vật chất lẫn tinh thần để con không cảm thấy thiệt thòi và hụt hẫng! Đó là sự văn minh và nghĩa tình còn lại sau cùng!".

Ông bố 2 con cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Chung cũng xin nói thẳng là Chung không cần bất kỳ vị khán giả nào cho lời khuyên hoặc dạy bảo gì về việc này. Vì mỗi người đều phải sống cuộc sống của riêng mình. Xin hãy chúc cho mỗi người chúng tôi sẽ có 1 cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn, vậy là đủ! Cám ơn mọi người!”.

Hậu ly hôn, anh hứa sẽ làm tròn trách nhiệm với các con - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hôn vào năm 2012 sau 2 năm hẹn hò. Sau gần 10 năm chung sống, họ có với nhau 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Cái kết không viên mãn cho cuộc hôn nhân của nam nhạc sĩ và vợ khiến công chúng, đồng nghiệp tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nhac-si-nguyen-van-chung-xac-nhan-da-ly-hon-vo-kem-tuoi-376165.html