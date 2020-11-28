Phải nhiều tháng sau khi chồng cũ chính thức xác nhận chuyện ly hôn, vợ cũ Nguyễn Văn Chung mới lên tiếng chia sẻ nguyên nhân.

Giữa tháng 8/2020, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng xác nhận hôn nhân với bà xã kém tuổi đã "gãy gánh giữa đường". Thông tin này khiến công chúng vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Bởi trước đó, không có bất kỳ tin đồn nào về chuyện cặp đôi "cơm không lành, canh không ngọt".

Cha đẻ của ca khúc "Nhật ký của mẹ" viết: "Về chuyện gia đình, Chung xác nhận là đã ly hôn, và chỉ vậy thôi! Cả 2 người cùng đã hứa sẽ dành thật nhiều tình yêu và sự quan tâm cho các con về cả vật chất lẫn tinh thần để con không cảm thấy thiệt thòi và hụt hẫng! Đó là sự văn minh và nghĩa tình còn lại sau cùng!".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận ly hôn vào tháng 8 vừa qua - Ảnh: FB

Nhiều tháng sau lời xác nhận của chồng cũ, mới đây Kim Thanh bất ngờ lên tiếng đầy gay gắt. Theo dòng trạng thái, vợ cũ Nguyễn Văn Chung phẫn nộ khi chuyện ly hôn của mình bị người ngoài soi mói đủ điều.

Kim Thanh bức xúc khi chuyện cá nhân bị soi mói - Ảnh: Internet

Cô viết: "Chúng tôi chọn con đường này là chúng tôi có lý do riêng, còn những ai bên ngoài kia ném đá giấu tay thì nên coi lại. Nghiệp đến nhanh lắm, đừng chỏ mỏ vào gia đình người khác. Tôi không cần thương hại tôi. Và nhất là tôi đã có cuộc sống của riêng tôi, anh Chung cũng vậy.

Dù chúng tôi xảy ra mâu thuẫn và không còn đi chung đường hay bất cứ vấn đề gì thì anh Chung vẫn làm tròn trách nhiệm với người cha của con tôi là đủ rồi. Với những người đang trong bóng tối nên lo của việc nhà mình thì hơn. Đừng rảnh quá rồi xía vào chuyện người ta, coi chừng nghiệp quật lại chính nhà mình. Nếu có gì uất ức tôi là người phải lên tiếng chứ không phải mấy người".

Mọi người chúc cặp đôi sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: FB

Qua đây, công chúng cũng thấy rằng mối quan hệ của Nguyễn Văn Chung và Kim Thanh cũng rất tốt đẹp. Cô hài lòng khi chồng cũ làm tròn trách nhiệm với các con sau khi hôn nhân đổ vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-nguyen-van-chung-gay-gat-noi-ve-van-de-ly-hon-chuyen-gi-gay-phan-no-den-vay-388386.html